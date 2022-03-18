Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян

Роскомнадзор обратился в компанию Google LLC с требованием прекратить распространение угроз в адрес россиян в рекламных роликах на YouTube. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на телеграм-канал ведомства.

В сообщении РКН сказано, что пользователям видеохостинга транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. Отмечается, что действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан.

— Роскомнадзор неоднократно отмечал, что американские социальные сети и видеохостинг YouTube стали площадкой для информационных атак на Россию. Администрации интернет-ресурсов выбрали путь конфронтации, активно участвуя в распространении человеконенавистнических призывов в отношении граждан Российской Федерации. Подобные действия Meta Platforms Inc. и Google LLC не только нарушают российское законодательство, но и противоречат общепринятым нормам морали, — подчеркивается в сообщении.



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Во вторник председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что если видеохостинг YouTube не будет соблюдать закон, то его заблокируют на российской территории.

На прошлой неделе YouTube объявил об удалении контента о специальной военной операции России на Украине. Также видеохостинг принял решение заблокировать доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру.

Максим Кокунин