Миронов призвал отменить рост тарифов на общественный транспорт

Глава «Справедливой России» предложил индексировать стоимость проезда на уровне официальной инфляции за 2025 год

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с призывом отменить повышение тарифов на общественный транспорт в регионах и ограничить рост стоимости проезда уровнем официальной инфляции за 2025 год, пишет ТАСС.

Он заявил, что партия намерена добиваться пересмотра решений о подорожании проезда и контролировать ситуацию в субъектах РФ. По его словам, индексация тарифов должна проводиться исключительно в пределах официального уровня инфляции за 2025 год.

Миронов отметил, что с начала года во многих регионах и городах России стоимость проезда в общественном транспорте выросла на 20–30%. Он подчеркнул, что у граждан нет возможности оплачивать столь значительный рост расходов на транспорт на фоне других обязательных трат, включая покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.

Также депутат выразил мнение, что вопросами ценообразования в сфере общественного транспорта должна заняться прокуратура. По его словам, проверки могут показать отсутствие обоснований для резкого повышения тарифов, после чего, как он считает, возникнут вопросы к должностным лицам, допустившим такие решения.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани официально утвердили повышение тарифов на общественный транспорт до 46 рублей.

Ариана Ранцева