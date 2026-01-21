Источник: новое здание суда в Казани построили за миллиард рублей

Накануне в будущем Кировском райсуде побывали премьер РТ и глава Минстроя РФ

Фото: Артем Дергунов

По данным источников «Реального времени», Кировский райсуд Казани на улице Правосудия официально заработает в течение месяца. Его построили по заказу Госжилфонда РТ и на днях передали в безвозмездное пользование судебной системе, с согласия руководства Судебного департамента РФ.

В данный момент идет процедура выкупа объекта в федеральную собственность, новострой Фемиды в пять этажей (с учетом цокольного) оценили в миллиард, отмечают несколько источников «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Накануне будущий суд навестили министр строительства РФ Ирек Файзуллин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, глава Верховного суда республики Азат Гильмутдинов и начальник управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

Первыми из журналистов в новом храме Фемиды с залом-трансформером, лифтами и самым большим среди судов Казани «камерным» блоком побывали сотрудники «Реального времени».