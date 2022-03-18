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Ревакцинацию от COVID-19 могут сделать обязательной

14:16, 18.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 4
Ревакцинацию от COVID-19 могут сделать обязательной
Фото: Максим Платонов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина не исключила, что требование о повторной вакцинации против коронавируса внесут в нормативно-правовые акты. Пока же в стране ее проходить необязательно.

По мнению Авдониной, внесение требований об обязательной повторной вакцинации в законодательство — вопрос времени.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Минздрава РТ на 17 марта, в республике прививку против COVID-19 сделал 2 481 921 человек. Завершил курс вакцинации 1 926 021 татарстанец. Повторную вакцинацию прошли 268 019 человек.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18 мар
    Да и первая прививка добровольная. Действуйте по закону, если он есть. А если такого закона нет, лучше молчите.
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  • Анонимно 18 мар
    На складах образовался запас спутника ви и лайт с истекающим сроком хранения
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  • Анонимно 18 мар
    любой нормативно правой акт может базироваться только на законе.
    как известно у нас нет закона обязывающего вакцинироваться.Болеетого
    Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». сказано в Статье 19. сказано в подпункте 8 что человек имеет отказ от медицинского вмешательства; а в статье 22 конституции РФ гарантируется личная неприкосновенность потому пусть уважаемая авдонина занимается закон о защите прав потребителя ине оставит надеду что её рекомендации распоряжения указания когда нибудь станут обязательными для населения.
    статья 15 конституции России говрит что мы обязаны соблюдать законы и конституции Российской федерации! заметьте ЗАКОНЫ а не распоряжения или рекомендации авдониной или рпн!! так что второй рпн волю граждане не дадут!! мы вне её юрисдикции! нам наплевтаь на её слова с высокой колокольни! можеттак поймет? ваше время авдонины кончилось!

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  • Анонимно 18 мар
    При обязательной вакцинации на государство ложится ответственность за последствия от вакцинации и/или ревакцинации.
    А именно: в случае смерти от вакцины, получении инвалидности, осложнений государство ОБЯЗАНО оплатить лечение и/или похороны.
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