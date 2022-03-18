Ревакцинацию от COVID-19 могут сделать обязательной

Фото: Максим Платонов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина не исключила, что требование о повторной вакцинации против коронавируса внесут в нормативно-правовые акты. Пока же в стране ее проходить необязательно.

По мнению Авдониной, внесение требований об обязательной повторной вакцинации в законодательство — вопрос времени.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Минздрава РТ на 17 марта, в республике прививку против COVID-19 сделал 2 481 921 человек. Завершил курс вакцинации 1 926 021 татарстанец. Повторную вакцинацию прошли 268 019 человек.



Татьяна Демина