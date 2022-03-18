Минобороны России: освобождено более 90% территории ЛНР

Фото: скриншот видео Минобороны

Группировка войск ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила более 90% территории республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Подразделениями Луганской народной республики уничтожаются разрозненные группы националистов на юге освобожденного города Рубежное. Тем временем в ДНР российские Вооруженные силы продолжают успешное наступление в северном направлении, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 1 197 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 406 танков и других боевых бронированных машин, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, 183 беспилотных летательных аппарата и 138 установок реактивной системы залпового огня, пишет «РИА Новости».

О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля. «Реальное время» следит за развитием событий. Вся важная информации — в специальном сюжете интернет-газеты.

Татьяна Демина