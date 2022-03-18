Директором филиала «Почты России» в Татарстане назначен Ильнур Махмутов
Директором УФПС «Татарстан Почтасы» — филиала АО «Почта России» назначен Ильнур Махмутов. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
До этого «Татарстан Почтасы» возглавляла Регина Кузнецова. Ее президент Татарстана Рустам Минниханов наградил медалью «100 лет образования ТАССР».
В прошлом году экс-начальника группы управления транспортом, организации и контроля перевозок «Татарстан Почтасы» Рустема Галиханова приговорили к 6,5 года колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток на общую сумму в 1,8 млн рублей.
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