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Директором филиала «Почты России» в Татарстане назначен Ильнур Махмутов

15:38, 18.03.2022 1
Директором филиала «Почты России» в Татарстане назначен Ильнур Махмутов
Фото: tatarstan.ru

Директором УФПС «Татарстан Почтасы» — филиала АО «Почта России» назначен Ильнур Махмутов. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

До этого «Татарстан Почтасы» возглавляла Регина Кузнецова. Ее президент Татарстана Рустам Минниханов наградил медалью «100 лет образования ТАССР».

Фото: tatarstan.ru

В прошлом году экс-начальника группы управления транспортом, организации и контроля перевозок «Татарстан Почтасы» Рустема Галиханова приговорили к 6,5 года колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток на общую сумму в 1,8 млн рублей.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 18 мар
    Она на пенсию ушла?
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