Власти Гренландии начали подготовку к возможному вторжению США

В Копенгагене заявили, что вторжение будет расценено как начало войны

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что распорядился начать подготовку к возможному военному вторжению США на датский арктический остров. Об этом пишет «Интерфакс», со ссылкой на Bloomberg.

По словам Нильсена, для координации действий власти формируют рабочую группу с участием представителей всех муниципалитетов. Решение было объявлено на пресс-конференции в столице Гренландии — Нууке.

Кроме того, правительство планирует распространить среди жителей рекомендации по действиям в условиях кризиса. В частности, населению предложат иметь дома запас продовольствия как минимум на пять дней.

Ранее, во вторник, член комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что возможное вторжение США в Гренландию будет означать войну. По его словам, в таком случае Дания будет вынуждена вступить в вооруженное противостояние.

Ярлов подчеркнул в интервью телеканалу CNN, что, несмотря на военное превосходство США, обязанностью Дании остается защита своей территории и населения.

Ранее «Реальное время» писало, что в конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии».



Ариана Ранцева