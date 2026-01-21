Власти Гренландии начали подготовку к возможному вторжению США
В Копенгагене заявили, что вторжение будет расценено как начало войны
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что распорядился начать подготовку к возможному военному вторжению США на датский арктический остров. Об этом пишет «Интерфакс», со ссылкой на Bloomberg.
По словам Нильсена, для координации действий власти формируют рабочую группу с участием представителей всех муниципалитетов. Решение было объявлено на пресс-конференции в столице Гренландии — Нууке.
Кроме того, правительство планирует распространить среди жителей рекомендации по действиям в условиях кризиса. В частности, населению предложат иметь дома запас продовольствия как минимум на пять дней.
Ранее, во вторник, член комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что возможное вторжение США в Гренландию будет означать войну. По его словам, в таком случае Дания будет вынуждена вступить в вооруженное противостояние.
Ярлов подчеркнул в интервью телеканалу CNN, что, несмотря на военное превосходство США, обязанностью Дании остается защита своей территории и населения.
Ранее «Реальное время» писало, что в конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».