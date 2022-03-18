По программе догазификации в Татарстане подключено лишь 240 домохозяйств из 18 тысяч — в чем причина провала

Остальным надо провести газ до конца 2022 года

Пока по программе социальной догазификации в Татарстане подключено лишь 240 домохозяйств из планируемых 18 тысяч. Сейчас власти Татарстана пытаются как-то «разогнать» программу через возмещение затрат малообеспеченным семьям в размере 60—80 тысяч рублей, рассказала сегодня министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Для этого семьи должны сами где-то найти эти деньги и оплатить проведение у себя газопровода и установку газового оборудования. Подробнее о том, как изначально представляли себе эти затраты газовики, и как сроки реализации программы социальной догазификации постоянно переносились — в материале «Реального времени»

Кто может получить субсидию на догазификацию в размере 60-80 тысяч рублей



Замминистра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев уже рассказал о том, что в Татарстане уже согласовано деление денежных средств в размере 195 млн рублей на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату расходов по проведению газа внутри границ участков домовладений и приобретение внутридомового газооборудования. Тогда, впрочем, заявлялось лишь о том, что отдельные категории граждан «могут рассчитывать на 100%-ное субсидирование до 80 тысяч рублей», а для семей со среднедушевым доходом от 10 тыс. до 19 тыс. рублей «предусмотрены 75-процентные субсидии на догазификацию». Речь идет о предоставлении единовременной субсидии по фактически понесенным расходам, если газ проводится внутри участка, и на приобретение газового оборудования для внутридомового использования, в том числе, приборов учета, уточнила сегодня министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова.



— Для семей, имеющих в своем составе ветеранов ВОВ, многодетных семей с тремя и более детьми, семей, в составе которых есть инвалиды I и II группы, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов — могут однократно получить субсидию по фактическим расходам — но в пределах 80 тысяч рублей, — заявила она. — Это также относится к семьям с низкими доходами, где на одного члена семьи среднедушевой доход не превышает 10 тысяч рублей. Программа коснется в итоге порядка 100 тысяч жителей, в том числе и тех, кто, может быть, сегодня вообще еще печным отоплением пользуется.

Если же в семье доход от 10 до 19 тысяч рублей на одного члена, то такая семья — тоже как малообеспеченная — имеет право тоже на однократную субсидию по фактическим расходам — но уже в пределах 60 тысяч рублей. Чтобы получить средства собственник помещения, где постоянно (это тоже важно) проживают вышеупомянутые категории семей, должен обратиться с подтверждающими право на получение субсидий документами, включая фискальные чеки на понесенные расходы. Для этого должен был заключен договор с организацией, уполномоченной на осуществление таких работ и акт выполненных работ. Прежде всего, это перечень строительно-монтажных работ, проект на газификацию — он тоже может быть компенсирован в пределах 60 или 80 тысяч рублей — документы, подтверждающие покупку и установку внутридомового газового оборудования.

Фото: tatarstan.ru

— Мы полагаем, что порядка 18 тысяч домохозяйств Татарстана воспользуется этой поддержкой, сегодня мы активно ведем консультации. Документы необходимо предоставлять для этого в отдел социальной защиты, — заметила Зарипова.

«Низкое количество подключений связано с тем, что заявители не исполняют свою часть договора»

Сама программа догазификаци стартовала в апреле 2021 года. Она предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка заявителей. А реализовать эту программу рассчитывают до конца 2022 года. По данным, замгендиректора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаила Фролова, к настоящему моменту в Татарстане подключено лишь 240 домохозяйств из планируемых 18 тысяч.



Фото: скриншот видео

Получается с начала действия программы прошло уже 10-11 месяцев, почти год — а по итогам и «конь не валялся». Власти Татарстана уже пытались ускорить ее реализацию, создав в начале февраля 2022 года «в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, муниципальных органов Татарстана и «Газпром трансгаз Казань» региональный штаб, который возглавил президент Татарстана Рустам Минниханов.

— По результатам инвентаризации, проведенной исполнительными комитетами, под догазификацию в Татарстане подпадают более 18 000 домовладений в 900 населенных пунктах. На сегодня принято в работу более 8 500 заявок, заключено более 4 тысяч договоров. Уже к 1 600 домовладениям мы подвели газопровод к границам их земельных участков, но пока подключены только 240 домохозяйств, — заявил Фролов. — Низкое количество подключений связано с тем, что заявители не исполняют свою часть договора — то есть, не построили газопровод в границах своего земельного участка. Мы надеемся, что те меры социальной поддержки существенно помогут в этом вопросе.

Как изначально представляли себе газовики: «Это будут совсем небольшие деньги…»

При этом общий объем финансирования программы социальной догазификации в Татарстане по предварительным подсчетам составляет 4 млрд рублей. Всего же ООО «Газпром межрегионгаз» обещал до 2025 года потратить по этой программе в регионах 526 млрд рублей. До 1 января 2023 года собирались довести газопроводы более чем до 1,5 млн российских домовладений — в тех населенных пунктах, где газификация уже проведена, заявлял гендиректор компании Сергей Густов, исключив из программы отдельно стоящие хутора и деревни с двумя тремя домами за «бессмысленностью». Тогда же он заявлял:

— Можно примерно представить затраты жителей по газификации — им нужно будет купить котел, газовую плиту, наверное, батареи, бойлер. И это будут основные средства, которые потребуются потратить человеку, чтобы получить блага от пользования природным газом. Потому что труба в 3—5 метров — это будут совсем небольшие деньги, 5—10% от всего объема затрат.

Как власти Татарстана и газовики раз за разом переносили сроки реализации программы

В декабре 2021 года генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов «сократил» срок реализации программы до 2023 года. Он рассказал, что из 4 млрд рублей — 1,7 млрд рублей возьмут из средств, получаемых от «спецнадбавки при передаче газа потребителям», то есть это средства Татарстана, а 2,3 млрд рублей — из средств единого оператора газификации России, которым является ООО «Газпром газификация». Тогда же заявлялось, что «Газпром трансгаз Казань» должен был «построить 222 км газопроводов, подключить 4 тысячи земельных участков и освоить 1 млрд 119 млн рублей».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как видно, этого сделано не было и в 2022 году. При этом компания намеревалась быть «поскромнее» и «построить 161 км сетей, подвести газ к 2 800 участкам и освоить 596 млн рублей». Но уже тогда газовики признавали, что «хотя план на 18 тысяч заявок, фактически поданы всего 6,5 тысячи», а сами договоры имелись лишь на тысячу домов. Но уже к февралю 2022 года планы пришлось переверстать. Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев тогда заявлял:

— Основная задача приходится на 2022 год. В прошлом [2021] году по данной программе удалось подвести газ к 687 домовладениям. В этом году 8 534 нужно обеспечить догазификацию, и 49 у нас остается на 23-й год.

А Михаил Фролов признавался, что в компании «проанализировали цены в других регионах и выявили, скажем так, некоторые несоответствия»:

— Если наша стоимость строительства включает в себя в том числе и материалы, то во многих регионах материалы отсутствуют. То есть, на первый взгляд, стоимость кажется дешевле, но когда человек начинает покупать материалы, цена в итоге приближается к тому, что мы предлагаем. Было это за месяц до того, как западные страны начали вводить целые пакеты санкции, а цены на многие стройматериалы и оборудование взлетели ракетами.

«Было бы хуже, если бы вообще не было выплат!»

Сегодня Эльвира Зарипова уточнила, что минимальный «бюджетный набор» строительства газопровода на участке и установки оборудования» выделенные 80 тысяч рублей должны будут покрыть. Эта цифра и была взята от «минимальной стоимости» на рынке, уточнила она. В Минтруда Татарстана при этом заверили, что если у малообеспеченных семей сегодня не будет и 60-80 тысяч рублей, чтобы им потом только возместили их, то с ними будут работать по другим программам, в том числе, по социальному контракту.

— Будем помогать в части трудоустройства, повышения доходов, не в рамках догазификации, — заявила она. — Было бы хуже, если бы вообще не было выплат!

Фото: kazan-tr.gazprom.ru

Михаил Фролов же объяснил, как будет выглядеть догазификация в случае, если домовладелец не сможет построить у себя газопровод и установить оборудование в срок (указанный в заключаемом договоре):

— Как только он выполняет свою часть договора, мы — подключаем. Есть установленный срок, когда мы и он должен построить. Если договор не будет исполнен — он будет расторгнут. Труба с заглушкой будет у границы участка просто.

При этом 18 тысяч домохозяйств должны подать заявку и заключить договора не позднее 1 декабря 2022 года, хотя в газовой компании оговорились, что часть заявителей «могут переходить на другие года». В частности, те заявители, подключение которых может стать возможным лишь по реализации догазификации со стороны самой ООО «Газпром трансгаз Казань» — если она успеет это сделать лишь в конце 2022 года или в начале 2023 году. Представляется, впрочем, сомнительным, что в установленные сроки 18 тысяч малообеспеченных семей вообще смогут найти 60-80 тысяч рублей, учитывая, что рост цен на отдельные стройматериалы и оборудование за пару недель уже оказался чуть ли не двукратным.