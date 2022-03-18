В Татарстане не рассматривается вопрос об отмене масочного режима

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день не рассматривается вопрос об отмене масочного режима. Жители республики по-прежнему должны носить маски в общественных местах.

— Еще раз напомню, что соблюдение масочного режима — это федеральная норма, она закреплена в постановлении главного государственного санитарного врача РФ №31, поэтому как будет какое-то изменение в этой части, так сразу же масочный режим будет отменен, потому что все наши нормативные документы построены именно на основании этой федеральной нормы, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Фото: Максим Платонов

Некоторые регионы России уже отменили масочный режим. Среди них и столица страны. На вопрос о том, почему же Москва смогла отменить норму об обязательном ношении масок, Авдонина ответила следующее:

— Я вам предлагаю съездить в Москву, и если там будут вот такие же брифинги, задать этот вопрос там. Я не могу отвечать за коллег, которые в Москве.

Авдонина также не исключила, что требование о повторной вакцинации против коронавируса внесут в нормативно-правовые акты. Пока же в стране ее проходить необязательно.

Татьяна Демина