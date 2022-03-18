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В Татарстане не рассматривается вопрос об отмене масочного режима

14:41, 18.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 5
В Татарстане не рассматривается вопрос об отмене масочного режима
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день не рассматривается вопрос об отмене масочного режима. Жители республики по-прежнему должны носить маски в общественных местах.

— Еще раз напомню, что соблюдение масочного режима — это федеральная норма, она закреплена в постановлении главного государственного санитарного врача РФ №31, поэтому как будет какое-то изменение в этой части, так сразу же масочный режим будет отменен, потому что все наши нормативные документы построены именно на основании этой федеральной нормы, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Фото: Максим Платонов

Некоторые регионы России уже отменили масочный режим. Среди них и столица страны. На вопрос о том, почему же Москва смогла отменить норму об обязательном ношении масок, Авдонина ответила следующее:

— Я вам предлагаю съездить в Москву, и если там будут вот такие же брифинги, задать этот вопрос там. Я не могу отвечать за коллег, которые в Москве.

Авдонина также не исключила, что требование о повторной вакцинации против коронавируса внесут в нормативно-правовые акты. Пока же в стране ее проходить необязательно.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 мар
    проокментирую вот этислова уважаемой авдониной цитата"— Еще раз напомню, что соблюдение масочного режима — это федеральная норма, она закреплена в постановлении главного государственного санитарного врача РФ №31" госпожа поймите на наплевать на посмтаноления сан врача!! МЫ неоябзаны его соблюдать! это не закон мы живенм по законам ! а не постановленяим пусть исан врачей!!МЫ НЕОБЯЗАНЫ ЧТИТЬ ВАШИПОСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЯТЬ ИХ! масочны йрежим не законен с самогоначала! маски будут отменены! ИМЕЕМ ПРАВО ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ! ине слушать авдонину или попову! ИМЕЕМНА ТОПРАВО!! их постановления не закон НЕ ОЯБЗАНЫ!! слушать авдонину! масочный режим не законен!
    в топку постановление 31. МЫ обязаны соблюдать законы а не постановленгия ваши! в ы нам неначльница чтобы вас слушать!
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  • Анонимно 18 мар
    отменять надо самоуправство
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  • Анонимно 18 мар
    Мы живем в передовом Татарстане, и богатая Москва нам не указ.
    Страна вроде одна, но трактование законов разное. Пусть Москва подстраивается под нас.
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  • Анонимно 18 мар
    Валить надо в Москву! Там и зряплата побольше, и дефицита поменьше!
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  • Анонимно 18 мар
    сколько уже можно издеваться,не работать,не жить спокойно не дают.пусть носят маски кто считает что это необходимо,другим то дайте дышать свободно
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