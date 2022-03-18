В Татарстане не рассматривается вопрос об отмене масочного режима
В Татарстане на сегодняшний день не рассматривается вопрос об отмене масочного режима. Жители республики по-прежнему должны носить маски в общественных местах.
— Еще раз напомню, что соблюдение масочного режима — это федеральная норма, она закреплена в постановлении главного государственного санитарного врача РФ №31, поэтому как будет какое-то изменение в этой части, так сразу же масочный режим будет отменен, потому что все наши нормативные документы построены именно на основании этой федеральной нормы, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Некоторые регионы России уже отменили масочный режим. Среди них и столица страны. На вопрос о том, почему же Москва смогла отменить норму об обязательном ношении масок, Авдонина ответила следующее:
— Я вам предлагаю съездить в Москву, и если там будут вот такие же брифинги, задать этот вопрос там. Я не могу отвечать за коллег, которые в Москве.
Авдонина также не исключила, что требование о повторной вакцинации против коронавируса внесут в нормативно-правовые акты. Пока же в стране ее проходить необязательно.
комментарии
в топку постановление 31. МЫ обязаны соблюдать законы а не постановленгия ваши! в ы нам неначльница чтобы вас слушать!
Страна вроде одна, но трактование законов разное. Пусть Москва подстраивается под нас.