Татарстан может попасть в проект по развитию исламского туризма

Разработка ДСМР охватывает 34 региона России, включая Булгар и мечеть «Кул-Шариф» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) подготовило проект развития исламского религиозного туризма «Изге сукмак» («Священная тропа»), который предполагает создание тематических маршрутов в 34 регионах России. Об этом сообщил глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир Крганов, пишет ТАСС.

Проект представляет собой концепцию разработки новых маршрутов мусульманского паломнического и культурно-познавательного туризма с учетом требований к стандарту гостеприимства, основанному на исламском каноне. По словам Крганова, на основе концепции может быть разработано более 20 туристических маршрутов, рассчитанных как на российских граждан, так и на иностранных туристов, включая гостей из арабских стран.

Муфтий отметил, что исламский религиозный туризм является новым направлением для России, однако во многих регионах страны расположены значимые мусульманские святыни и памятные места. В числе таких объектов он назвал древний Булгарский историко-археологический комплекс и мечеть «Кул-Шариф» в Казани, а также мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, «Джума-мечеть» в Дербенте и поселение Курейшитов в Республике Дагестан.

Ранее «Реальное время» писало, что стали известны даты проведения съезда исламских банков ОИС в Казани.

Ариана Ранцева