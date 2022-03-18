Прокуратура просит назначить блогеру Эдварду Билу год и четыре месяца колонии по делу о ДТП

Прокуратура просит назначить наказание блогеру Эдварду Билу, устроившему ДТП в центре Москвы в апреле 2021 года, в виде одного года и четырех месяцев колонии общего режима и признать его виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщает RT.

Помимо этого, было предложено лишить его водительских прав на три года. Ведомство считает необходимым взять блогера под стражу прямо в зале суда.

ДТП с участием Била произошло 1 апреля 2021 года на Смоленской площади в Москве. Автомобиль под его управлением выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.

Фото: скриншот видео

В июле прошлого года Била приговорили к двум годам ограничения свободы и лишили прав на три года. Ему назначили наказание, на котором в ходе прений сторон настаивало гособвинение. Защита в свою очередь просила назначить блогеру наказание, не связанное с лишением свободы.

В сентябре Московский городской суд признал законным приговор, отклонив жалобы сторон. 16 декабря 2021 года Второй кассационный суд Москвы отменил приговор Эдварду Билу и направил дело на пересмотр.



Дарья Акимова