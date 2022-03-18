Набиуллина назвала рост ставок в России временной антикризисной мерой

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала текущий рост ставок временной антикризисной мерой. Она рассказала, что российские банки в конце прошлого месяца испытали отток средств, однако теперь они постепенно возвращаются в виде вкладов жителей страны.

По словам Набиуллиной, в стране банки функционируют без сбоев, ситуация с ликвидностью является стабильной. Глава ЦБ добавила, что в текущем году и, скорее всего, в следующем году инфляция будет выше прежних оценок, передает ТАСС.

Фото: сbr.ru

Сегодня стало известно, что Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых. В ЦБ отметили, что решение о повышении ключевой ставки поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.



Напомним, в конце февраля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Как объяснили в Центробанке, данная мера позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения населения от обесценения.



Диана Жиленкова