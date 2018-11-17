Скандалы недели: коррупционный скандал в КФУ, нацконфликт в Башкирии и сменщики Водопьяновой

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

Конец уходящей недели ознаменовался печальной новостью — на 80-м году ушла из жизни супруга первого президента Татарстана Сакина-ханум Шаймиева. Также за прошедшие шесть дней в Татарстане прогремело сразу несколько громких инфоповодов: коррупционный скандал в КФУ, дело генподрядчика Госжилфонда РТ, а также суд над создателем финансовой пирамиды в Казани. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Названия для татарстанских аэропортов и Алсу о татарском языке

Общественная палата Татарстана определила финалистов конкурса «Великие имена России», в честь которых могут назвать международные аэропорты «Казань» и «Бегишево». Аэропорт «Казань» могут назвать в честь Габдуллы Тукая, Андрея Туполева или Мусы Джалиля по результатам народного голосования. У жителей Закамья в этом отношении небольшое преимущество перед казанцами, в финале гонки им предоставили четыре имени на выбор — Николая Лемаева, Дмитрия Менделеева, Салиха Сайдашева, Ивана Шишкина. Президент Татарстана также сделал выбор: он проголосовал за Тукая для казанского аэропорта и за Лемаева для «Бегишево». Финальное голосование продлится до 30 ноября, победителей объявят 5 декабря.

Вместе с тем на уходящей неделе народная артистка Татарстана, певица Алсу дала свой первый концерт в Казани после длительной паузы из-за декретного отпуска. После выступления, общаясь с журналистами, она рассказала о своих отношениях с татарским языком: «Я, к сожалению, детей не обучаю татарскому языку, потому что сама не знаю его в совершенстве, то есть у меня такой бытовой уровень, что осталось из детства во время общения с бабушками и дедушками за каждое лето. Но у меня есть целый татарский альбом, который вышел в 2009 году. Он звучит у нас постоянно, дети поют песни из него, то есть на слух ловят какие-то слова, но простые, конечно. У нас готовятся татарские блюда дома, в этом смысле мы придерживаемся традиций. Язык, к сожалению, не изучаем, мы живем в Москве, и у нас нет такой возможности».

Аслу рассказала о своих отношениях с татарским языком. Фото Максима Платонова



Выборы «профсоюзного босса», новые главы комитета по тарифам и УФАС по Татарстану

Во вторник в Татарстане прошло сразу два назначения: Госкомитет по тарифам возглавил Александр Груничев, а на его место в УФАС по РТ пришел экс-секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин. Оба направления крайне важны для республики, новым руководителям предстоит нелегкий фронт работы, но опрошенные эксперты уверены — оба справятся.

Также на этой неделе стало известно, что предвыборная гонка за пост председателя Федерации профсоюзов Татарстана, освободившегося после вынужденной отставки «железной леди» Татьяны Водопьяновой, официально стартует в начале декабря. Однако закулисная подготовительная работа татарстанских аппаратчиков по согласованию претендентов с Федерацией независимых профсоюзов России проходит не так гладко. Как выяснило «Реальное время», на днях временное руководство федерации, как и положено по уставу, направило на согласование исполкома ФНП России список из нескольких кандидатов, среди которых влиятельные фигуры из татарстанского парламента. В нем значатся близкая к руководству татарстанского парламента 48-летняя Елена Кузьмичева, депутат Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» в Государственном совете республики, первый заместитель председателя профкома «Татнефти» Андрей Зимин (биография не раскрывается), а также и. о. председателя Татьяна Васильева.

Продолжая разговор о чиновниках: на традиционном «антикоррупционном» брифинге, прошедшем в этот четверг, было объявлено, что с начала года в ходе антикоррупционных проверок «пострадали» 252 муниципальных служащих — их наказали за неточности в декларациях. Подробности «отчета о проделанной работе» вы можете найти в нашем материале.

Предвыборная гонка за пост председателя Федерации профсоюзов Татарстана официально стартует в начале декабря. Фото proftat.ru

Визит полпреда ПФО в Казань и заморозка цен на топливо

Казань на этой неделе с рабочим визитом посетил полпред ПФО Игорь Комаров. Это его первая поездка в Татарстан в новом статусе — ранее он был здесь в качестве президента АвтоВАЗа. В кабмине полпред обсудил с властями республики реализацию майских указов. Самую серьезную его озабоченность вызвал рост онкозаболеваний в Татарстане и нехватка мест в детсадах. Минниханов, в свою очередь, говорил о том, что федеральному центру следовало бы более четко определиться с параметрами финансирования — заявленные 89% со стороны Москвы в некоторых программах превращаются в 50%.

Итоги встречи в четверг подвела представитель казанского Кремля Лилия Галимова. «Основные вопросы были по нацпроектам «Безопасные и качественные дороги», «Цифровая экономика», по ним проекты не утверждены. Из-за этого региональную программу сформировать сложно. Поднимались и вопросы финансирования. Коридор федерального софинансирования составляет от 58 до 81%, при такой ситуации сложно давать прогнозы. От этого зависит обеспечение нацпроектов. Республика говорит о том, чтобы с 2019 года софинансирование по всем программам было в пропорции: 81% — из федерального бюджета, 19% — из республиканского, — сообщила Галимова. — Все предложения Комаровым были услышаны, очень хорошее рабочее совещание. Никакой критики не слышала, нормальный рабочий процесс. Собрались, не чтобы похвалить, а высказать предложения, чтобы они были учтены».

Помимо этого, на уходящей неделе вице-премьер РФ Дмитрий Козак объявил о заморозке цен на бензин и дизельное топливо — они будут сохраняться до конца марта. Однако соглашение, подписанное между нефтяниками и правительством, устроило не всех участников рынка. Многие из них высказываются о том, что это не решит проблему. Заправки уже работают в убыток, а независимые АЗС грозятся забастовками. «Реальное время» подробно разбиралось в ситуации.

У самых безнадежных и непризнанных вкладчиков «Татфондбанка», так называемых «дэушников» инвестиционной компании «ТФБ Финанс», появился реальный шанс хотя бы на частичную денежную компенсацию сгоревших вкладов. Депутаты бюджетной комиссии Госсовета одобрили инициативу РФП выплатить каждому из 378 этих несчастных до 500 тысяч рублей.



Казань на этой неделе с рабочим визитом посетил полпред ПФО Игорь Комаров. Фото Максима Платонова

«Битва» Татарстана и Башкирии за молокозавод и маркетинг «Татспиртпрома»

Интересы Татарстана вновь схлестнулись с братским Башкортостаном: новой ареной схватки регионов становится приход в Поволжье крупнейшего российского производителя сырого молока ГК «Эконива-АПК Холдинг» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра. Бесстрашный иностранный агроинвестор, обосновавшийся в центральной части России, подбирает площадку для строительства новейшего молочного комбината, который может стать равным по мощности Казанскому молочному комбинату. До конца года Штефан Дюрр сможет определиться, куда направить «молочные реки»: в Бугульму или в Белебей, хотя в запасе есть и третий вариант — Оренбург. Борьба обещает стать нешуточной: инвестиции оцениваются от 10 до 15 млрд рублей, так что на карту поставлено и дело чести вице-премьера — министра сельского хозяйства РТ Марата Ахметова.

Также на уходящей неделе «Реальное время» подробно изучило маркетинговую стратегию «водочного короля» — «Татспиртпрома». Крупнейший производитель алкоголя в Татарстане рекламирует себя в столичных ресторанах и барах, выходит на зарубежные рынки, активно получает права на использование торговых марок. Особо заметная активность началась в 2018 году, причем во второй половине. Подробнее, куда команда Миннахметова тратит миллиарды, в нашем материале.

Национальный конфликт в Сибае и строительство «рупора башкирской пропаганды»

В минувшие выходные из башкирского Сибая пришла очередная тревожная новость: в кафе, которым владеют курды, завязалась драка между двумя башкирскими парнями и хозяевами заведения, за которых заступились еще восемь человек. Одного из местных молодых людей оставили избитым возле заведения, второго вывезли в лес. После этого в городе начался стихийный митинг, на котором собравшиеся потребовали наказать приезжих. Позже выяснилось, что башкирские парни сами были нетрезвыми. По просьбе «Реального времени» оценку ситуации дал политолог, общественный деятель Раис Тайбугин, который в 2005—2010 годы, работая в администрации президента РБ, курировал межнациональные и межконфессиональные вопросы региона.

В Башкортостане появится аналог «Татмедиа» — крупный государственный холдинг, который должен объединить ключевые региональные медиаактивы. Фото bashinform.ru

Тем временем с приходом в Башкирию нового руководителя, Радия Хабирова, в братской республике началась перезагрузка госаппарата. Одной из сфер, которые затронут изменения, станут государственные СМИ. Роль медиареформатора возложена на члена «красногорской» команды Хабирова — Ростислава Мурзагулова. В конце октября стало известно, что в Башкортостане появится аналог «Татмедиа» — крупный государственный холдинг, который должен объединить ключевые региональные медиаактивы. В том, какое хозяйство достанется управленцу со стажем и из чего будут строить «рупор башкирской пропаганды», на этой неделе разбиралось «Реальное время».

Злоключения казанских рабочих на Камчатке и скандальное уголовное дело многодетной матери из РТ

Подробности нового скандального дела появились на этой неделе в Татарстане. Обвиняемая в убийстве мужа, потерпевшая, обвиняемая в мошенничестве — именно так менялся в делах Следственного комитета статус матери пятерых детей Елены Болонкиной из Тетюшского района РТ. По словам женщины, новым делом ей грозили в надежде получить признание в убийстве, а не получив его, были вынуждены прекратить преследование с признанием права на реабилитацию. Комментировать заявление о таком способе давления в СК не стали. Между тем, как выяснило «Реальное время», новых подозреваемых в деле об убийстве пока не появилось, а расследование дела о мошенничестве — на финишной прямой.

Тем временем бегством из закрытого города Вилючинска и звонками с угрозами завершилась история злоключений татарстанских рабочих на Камчатке. Электромонтажников из Казани пригласили подработать на возведении военных объектов, завезли нелегально, а обещанных денег за труд так и не выплатили. При попытке получить расчет в отделе кадров компании-нанимателя, «Строительного управления зданий и сооружений», разразились скандалом и грозились расправой. Подробности — в нашем материале.

Коррупционный скандал в КФУ и недоказанная афера с разметкой от мэрии Казани

В КФУ назревает коррупционный скандал. Как стало известно «Реальному времени», сотрудники Следкома и БЭП раскрыли схему поступления иностранцев за взятки «неустановленным сотрудникам» вуза. Абитуриентам из Ирака предлагали оплатить возможность зачисления в группу будущих специалистов нефтегазового дела. Причем посредником выступал гражданин этой же страны из другого казанского вуза. По версии следствия, он брал с поступающих деньги в долларах и передавал их неустановленным сотрудникам федерального университета.

Сотрудники Следкома и БЭП раскрыли схему поступления иностранцев в КФУ за взятки «неустановленным сотрудникам» вуза. Фото Максима Платонова

Неожиданно закончилось в этот четверг заседание Советского районного суда о махинациях с тендерами по нанесению дорожной разметки в Казани. Подсудимые год провели под домашним арестом, сторона обвинения требовала для них от 4,5 года до 5 лет лишения свободы. Чтение приговора заняло почти 4 часа и завершилось… полным оправданием всех четырех фигурантов дела. Перечислив доводы стороны обвинения, суд счел их не доказывающими вину подозреваемых. Ранее из числа фигурантов дела был выведен VIP-подозреваемый — экс-глава Советского района Рустем Гафаров.

Вместе с тем в Казани близится к завершению судебный процесс над создателем финансовой пирамиды, владельцем и главбухом ООО «Интер-инвест» Станиславом Лапшовым, обманувшим более тысячи человек на 254 млн рублей. Подсудимому, который выступил на этой неделе с последним словом, грозит до 8 лет лишения свободы.

А в четверг Набережночелнинский горсуд отказался рассматривать скандальное дело по вымогательствам и афере, в которых обвиняют гендиректора ХК «Союз» Дамира Бибишева и Олега Гордевича. Отвод всему составу суда заявила сторона защиты, и суд, несмотря на возражения гособвинителя и потерпевших, с ходатайством согласился. Детали громкого дела — в материале «Реального времени».

Дело генподрядчика ГЖФ и продление ареста Роберту Мусину

В среду Роберту Мусину продлили домашний арест еще на три месяца — до 16 февраля, чтобы экс-банкир мог ознакомиться с материалами уголовного дела. Пока он прочитал лишь треть материалов. Впрочем, после того как суд отклонил ходатайство следствия об ускорении этого процесса, темпы чтения экс-предправления банка и его защиты упали до трех томов практически за полтора месяца. Впереди — еще 80 томов дела.

Роберту Мусину продлили домашний арест еще на три месяца — до 16 февраля. Фото Марии Горожаниновой

Двумя днями ранее в здании Высокогорского отдела Следкома состоялась встреча следователей с потерпевшими по делу гендиректора ООО «БЭС+» Завдята Камалова и теми, кто еще может получить этот статус. Если верить субподрядчикам камаловского БЭС+, то объем их неоплаченных работ превышает 60 млн рублей. И пока родня Камалова нанимает дорогих адвокатов, его контрагенту рабочие угрожают убийством. Подробности — в нашем репортаже.

Запуск «горнолыжки» в Актаныше, дорожающий турецкий берег и финансовый вопрос парков Казани

Еще один горнолыжный комплекс собираются построить в Татарстане — в Актаныше. На его проектирование из местного бюджета выделили 4,5 млн рублей, а кому эти деньги достанутся — определит электронный аукцион, который завершится 30 ноября. Как сказано в техзадании на проектирование, новый горнолыжный комплекс предназначен «для подготовки спортсменов по горнолыжному спорту и сноуборду, а также для проведения культурно-массовых мероприятий спортивной направленности».

Тем временем ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует рост цен на туры в Турцию до 30%. Участники рынка подтверждают, что могут подорожать как проживание в турецких отелях, так и перелеты. Тем не менее турецкое направление, как и прежде, популярно среди россиян. Они готовы летать на средиземноморское побережье даже в непригодное для купания время. Более того, российские туристы все чаще выбирают эту ближневосточную страну как место для проведения новогодних каникул. Параллельно стало известно об открытии «прямых рейсов в Египет», правда, прямые они только условно. Подробности вы можете найти в нашем материале.

Также на уходящей неделе Дирекция парков и скверов Казани заявила о недостаточном финансировании. 23 миллионов, которые сейчас выделяют организации из бюджета, недостаточно, сказал ее руководитель и попросил 80 миллионов рублей, а потом еще 90 миллионов на охрану. Выйти на самоокупаемость организация пока не может — от рекламодателей и арендаторов за лето получили около 9 миллионов рублей, половину из которых потратили на самих себя.

В пятницу пришла печальная весть — на 80-м году ушла из жизни Сакина-ханум Шаймиева. Фото Рината Назметдинова

Прощание с Сакиной Шаймиевой и Раузой Хайретдиновой

В пятницу пришла печальная весть — на 80-м году ушла из жизни Сакина-ханум Шаймиева, супруга Минтимера Шаймиева, первого президента и Государственного Советника Республики Татарстан. В час дня в казанской мечети «Марджани», куда многие пришли проститься с Сакиной-ханум, прочли джаназа-намаз (заупокойную молитву). Друзья четы Шаймиевых вспоминают ее прежде всего скромной татарской женщиной, которая всю себя посвятила семье. Похоронили супругу Государственного Советника на Ново-Татарском кладбище. Выражаем соболезнования Минтимеру Шариповичу и его близким.

В этот же день в фойе Камаловского театра прошла печальная церемония — коллеги и зрители прощались с всеобщей любимицей — народной артисткой РТ Раузой Хайретдиновой, ушедшей из жизни в возрасте девяноста лет. Ее роли на сцене ТГАТ им. Г. Камала — целая эпоха в истории национального театра страны. «Реальное время» вспоминало легендарную актрису.

