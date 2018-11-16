Фемиду обокрали! Недостача вскрылась в засекреченном деле «союзника» мэрии автограда

К старту процесса о вымогательстве и афере на 28 млн рублей «ближний круг» обвиняемого гендиректора ХК «Союз» Дамира Бибишева попал под следствие

Фото: Ирина Плотникова

Вотум недоверия Набережночелнинскому горсуду может быть объявлен сегодня на процессе по делу о вымогательствах и мошенничестве. Об этом «Реальному времени» сообщили потерпевшие предприниматели, которые и ранее высказывали сомнения в объективности горсуда по гражданским делам, послужившим эскалации конфликта с ныне обвиняемым в преступлениях «фаворитом» челнинских властей — гендиректором ХК «Союз» Дамиром Бибишевым. К судьям автограда дело пришло после допрасследования и снятия грифа «гостайна». Ранее Верховный суд РТ вернул его прокурорам. После чего и вскрылась загадочная кража документов из дела, впрочем, таких загадок в многолетнем противостоянии много.

Глупость или провокация?



Из материалов засекреченного дела пропало первое обращение в ФСБ владельца развлекательного клуба «Мираж» Сергея Федосова образца 2015 года. Он заявлял о вымогательстве со стороны бизнес-конкурента, давал подробные объяснения по обстоятельствам и просил провести проверку. Документы были подшиты в первый том дела. Их отсутствие обнаружили, когда дело с грифом «гостайна» вернулось из Верховного суда РТ в прокуратуру «для устранения процессуальных нарушений», а затем в Следком — на допрасследование.

Напомним, решение о возврате судья Марс Назмиев принял в январе 2018-го, после года рассмотрения материалов в закрытом режиме и прений, в которых гособвинитель запросил для подсудимого Дамира Бибишева 15 лет колонии строгого режима, а для предполагаемого подельника Олега Гордевича — 13 лет.

В итоге следователям пришлось устранять выявленные Фемидой процессуальные нарушения, а еще выяснять — кто имел доступ к секретному делу и на каком этапе была возможность вырвать «лишние» страницы. Информацию о проверке «Реальному времени» подтвердили в Следкоме. Адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы потерпевшего предпринимателя Ленара Миргалиева, считает — умысел мог быть у противной стороны. В теории без первичных объяснений владельца «Миража» можно было поставить под сомнение и законность оперативных мероприятий ФСБ, и добытые операми доказательства. К примеру, результаты «прослушки». Но это в теории.

— На практике мне не понятен смысл этих действий. Это глупость. Потому что копии пропавших документов были у многих, в том числе у нас, еще с ознакомления с материалами дела. Более того, в суде эти материалы оглашались и фиксировались в протоколе заседания. Восстановить их следствию было легко.

По информации «Реального времени», защитой обвиняемых выдвигалась иная версия кражи — провокация в отношении Бибишева и Гордевича со стороны самих силовиков. Как бы то ни было, до возбуждения дела о краже не дошло. Между тем это далеко не первая история с «пропавшими» доказательствами в Татарстане, что само по себе настораживает.

По мнению владельца развлекательного клуба «Мираж» Сергея Федосова, более ранние решения челнинской Фемиды по гражданским делам стали фундаментом для преступлений против него и его бизнеса



Федосов: «Он чувствовал себя Богом»

Вопрос о возможности заявления отвода горсуду обсуждался потерпевшей стороной. В декабре 2015-го именно челнинский суд отказался арестовывать Гордевича и Бибишева. Впрочем, по мнению владельца развлекательного клуба «Мираж» Сергея Федосова, более ранние решения челнинской Фемиды по гражданским делам стали фундаментом для преступлений против него и его бизнеса: «Мы около 30-ти процессов в этом суде проиграли — никто наших доводов не слушал. Когда Бибишев мне сумму 20 млн рисовал, он в открытую сказал — деньги ему нужны, чтобы мною «занимались» сотрудники правоохранительных органов и судебной системы», поэтому я должен возместить «его расходы».

Хроника конфликта глазами потерпевшего бизнесмена выглядит: в 2014 году исполком Набережных Челнов выделил гендиректору и учредителю ХК «Союз» Бибишеву под выставочный центр большой участок в 17-м комплексе — огибающий с трех сторон, без учета пожарных проездов, территорию куда меньшей площади, которую ранее получила в аренду на 49 лет мать Федосова. Ее сын вместе с инвестором — совладельцем «Форт Диалога» Денисом Нитенко строил планы по строительству на нем фуд-корта с игровой зоной. Проект уже согласовывался с главным архитектором, как вдруг на земельных слушаниях исполкома презентовали проект центра владельца «Союза». «А как же наш объект?» — спросил главного архитектора Федосов. В ответ услышал: «А вы продайте участок Бибишеву...»

По словам так и не построившего фуд-корт предпринимателя, «союзник» мэрии его предупреждал — так и будет: «Говорил, сможешь только туалет там поставить». Дальше Федосов и Нитенко по отдельности подали заявки для участия в аукционе, но исполком отдал участок под выставочный центр без торгов. Федосов оспорил такой подход в арбитраже, но решения в пользу соблюдения законных процедур добился лишь в кассации.

На эту победу в арбитраже пришлась серия поражений в горсуде: инициативная группа представителей жильцов соседних домов во главе с Сергеем Артамоновым и Екатериной Гусевой, в пассивной поддержке которых признавался на следствии сам Бибишев, добилась решения об обязании ответчика засыпать подвал РК «Мираж» до уровня фундамента, а затем привлекла к этим работам ООО «Ред-строй», услуги которого приставы оценили аж в 16 млн рублей и наложили арест на имущество Федосова в рамках исполнения того же решения горсуда. Между тем эксперты Следкома установили — санкционируемые приставами и судом действия обернулись ущербом для бизнеса Федосова и его партнеров на сумму свыше 30 млн рублей.

На победу в арбитраже пришлась серия поражений в горсуде. Фото Сергея Афанасьева



«На 1 000 квадратов варварски разрушен дорогостоящий ремонт, вплоть до воздуховодов и освещения. Они похоронены под грунтом, также как люминесцентные лампы с ртутными соединениями. Они похоронены под этим грунтом», — рассказывает адвокат Елена Деревлева, представлявшая интересы Федосова по гражданским делам. «Такое ощущение, что Бибишев буквально направлял работу службы судебных приставов в Челнах: сначала шли угрозы Гордевича, что работы по разрушению будут продолжены, следом — реальные действия приставов», — добавляет она.

— Он чувствовал себя Богом. Цель ставилась — причинить максимальный ущерб. Каждая плитка пола была пробита ломом. При этом они [строители] мне выставили счет по ее демонтажу! — вспоминает Федосов.

«Липа» в законе и новые дела

Работы «по засыпке» должны были остановить угрозу разрушения фундаментов окрестных многоэтажек. Согласно решению суда, фундамент оголили при отсыпке своего подвала владельцы «Миража». Наличие этой угрозы подтверждали заключения даже не выезжавших на место экспертов, представленные группой Артамонова. Без назначения судебной экспертизы их положили в основу решения челнинской Фемиды, и вышестоящая инстанция с этим согласилась. В рамках уголовного дела экспертами установлено — никакой угрозы не было, здание «Миража» конструктивно не связано с фундаментами окрестных домов. От позиции Госстройнадзора о том, что опасность произведенных работ может оценить только судебно-техническая экспертиза, и ходатайства ответчика о таковой суд отмахнулся… Добиться пересмотра решения о засыпке «Миража» не удается уже несколько лет. «В судах нам говорят — принесите приговор», — комментирует Деревлева.

Что до потерпевшего бизнесмена Ленара Миргалиева, то его магазинчик «Аю», что стоял на пути из подземного перехода к будущему выставочному центру гендиректора «ХК «Союз», сначала поджигали неизвестные, а потом снесли по инициативе исполкома. Сам Миргалиев успел побывать подозреваемым по шести полицейским уголовным делам, которые в итоге прекратил Следком, заподозрив в злом умысле и подбросе улик сотрудников челнинского отдела БОП.

Именно с расследованием дела Бибишева — Гордевича ранее потерпевшие связывали маски-шоу в здании Набережночелнинской коллегии адвокатов, где незаконно в августе 2016 года применяли силу к адвокатам и их клиентам-потерпевшим из дела о вымогательстве — Федосову и и Миргалиеву. В октябре 2016-го в ту же контору адвокатов подложили и подожгли газовый баллон, создав угрозу взрыва и разрушения соседней девятиэтажки. За превышение полномочий в здании коллегии двух майоров полиции в 2018 году наказали лишением званий и условными сроками. Подозреваемых в покушении на теракт, которое в МВД сочли лишь умышленным повреждением имущества, за два года так и не нашли. Зато экс-начальника челнинского отдела БОП Даниля Закирова подозревают в незаконной попытке раскрыть это дело за счет.

В октябре 2016-го в ту же контору адвокатов подложили и подожгли газовый баллон, создав угрозу взрыва и разрушения соседней девятиэтажки

Адвокаты кроме поджога и налета столкнулись и с административным давлением — на их здание по сфальсифицированным основаниям наложили арест, препятствуя завершению работ и оформлению документов. «Как только по сотрудникам «шестого» отдела был вынесен приговор — тут же перестали на нас нападать», — говорит Деревлева, усматривая в действиях чиновников руку того же влиятельного заказчика.

А вот по мнению владельца разрушенного клуба «Мираж», незаконные действия в отношении него продолжаются. Так, проведенные Роспотребнадзором исследования проб грунта в подвале опасности от загрязнения ртутью не выявили, однако Федосов располагает видеозаписью — заборы проб проводились без понятых и всего в двух местах подвала в 1 000 квадратов, а еще аудиозаписью разговора с сотрудницей санитарного ведомства. «Она говорит, что протокол с моими замечаниями к акту проверки порвала и что прокуратура на нее «давила», мол, я все равно виноват», — говорит Федосов.

Благодаря активной позиции потерпевших и выводам Верховного суда РТ о роли «иных лиц» в криминальной истории, следователи возобновили ранее прекращенные уголовные дела в отношении приставов Ольги Новиковой и Роберта Алтынбаева — племянника экс-мэра Челнов и сенатора от Татарстана. А еще усмотрели основания для возбуждения новых — по фальсификации представленных в суд документов, по незаконному лишению Федосова свободы (в подвале «Миража» во время попыток помешать «засыпке»-уничтожению) и по воспрепятствованию предпринимательской деятельности матери Федосова, которой «неустановленные» руководители исполкома, не выдавали первичные документы по земле, без которых нельзя было получить разрешение на строительство и начать работы рядом с отведенным Бибишеву участком.

«Каток уже катится»

После дополнительного расследования Дамиру Бибишеву и Олегу Гордевичу заново предъявили обвинения. Обоим инкриминируют вымогательство 22 млн рублей у Федосова и мошенничество на 7 млн рублей. Бибишеву также шьют вымогательство 5 млн рублей у бизнесмена Ленара Миргалиева. В ходе следствия этот потерпевший рассказывал, что в августе 2016 года на встрече в кафе Бибишев предлагал ему отказаться от участка в 17-м комплексе, который мешал его стройке, причем ставил в пример историю с Федосовым, пострадавшим потому что «не слушался». На тот момент исполком расторг договор аренды с Миргалиевым, и тот подал в суд на это решение. По словам предпринимателя, осенью он через Гордевича договорился о новой встрече с Бибишевым и на ней услышал — 5 миллионов рублей и магазин на остановке не тронут, а если нет — жди разорения и сноса.

«Каток уже катится, и чтобы остановить его нужны деньги», — о таком обосновании цены вопроса рассказывал потерпевший в Следкоме, вспоминая, что после убеждений Гордевича достал нужную сумму, уже собирался передать ее подручному Бибишева, кстати, ранее судимому за убийство, но его номер был недоступен. Позже подручный перезвонил и сказал — уже ничего не нужно. Оказалось, что Бибишев и Гордевич были задержаны силовиками после передачи последнему Сергеем Федосовым пакета с муляжом пачек на 7 млн рублей.

«Пока могу лишь сказать — он не признает себя виновным ни в вымогательстве, ни в мошенничестве», — подтверждает адвокат Марат Заляев

По версии следствия, за эту сумму владельцу РК «Мираж» пытались «продать» постановления приставов о снятии ареста с одного из помещений. Причем после передачи Гордевичу удалось сбежать от группы задержания Росгвардии и ФСБ, и первый звонок во время погони он сделал на номер Бибишева. Запись этого разговора приобщена к материалам дела. Гордевич говорит, что забрал деньги, но за ним гонятся менты, спрашивает — что делать, а затем приезжает в офис ХК «Союз» и вручает муляж тому самому подручному Бибишева. Далее всех задерживают. На первых допросах Гордевич признавал вину, сейчас позиция поменялась. «Пока могу лишь сказать — он не признает себя виновным ни в вымогательстве, ни в мошенничестве», — подтверждает адвокат Марат Заляев, параллельно выступающий защитником в громком коррупционном деле экс-начальника отдела БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова.

Адвокат главного обвиняемого Петр Артамонов с первых дней следствия заявлял о заказном характере преследования своего клиента.