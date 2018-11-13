«Ленточку резали и пировали. Их не волновало, что люди сидели голодные!»

На встрече в Следкоме обманутые генподрядчиком ГЖФ заявили претензии к самому фонду с Минстроем

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Высокой Горе будет решаться вопрос о продлении домашнего ареста подрядчику Госжилфонда РТ Завдяту Камалову, обвиненному в мошенничестве и невыплате зарплаты. А накануне в здании Высокогорского отдела Следкома состоялась встреча следователей с потерпевшими и теми, кто еще может получить этот статус. Если верить субподрядчикам камаловского ООО «БарсЭлитСтрой+» (БЭС+), то объем их неоплаченных работ превышает 60 млн рублей. И пока родня Камалова нанимает дорогих адвокатов, его контрагенту рабочие угрожают убийством! Подробности — в репортаже «Реального времени».

Камалова на брифинг не звали



На встречу в актовый зал Высокогорского МРСО приехали с десяток потерпевших и свидетелей по делу гендиректора ООО «БЭС+» Завдята Камалова. Его подчиненные и партнеры, привлекавшие по договорам с Камаловым своих людей на его объекты. Собравшиеся сходу поинтересовались у следователя Алексея Лоскутова — будет ли на встрече сам герой скандалов. «Камалову сейчас избрана мера пресечения, которая не предусматривает такого общения», — объяснил тот.

В ожидании «застрявшего на переезде» руководства отдела, народ атаковал вопросами Халила Гилязова, представителя Госжилфонда при президенте РТ. ГЖФ выступал техническим заказчиком на социальных объектах, которые доверили строить компании Камалова. «Мы с ним рассчитались, но пока еще не до конца. Он ссылается, что якобы какие-то премиальные мы ему должны», — объяснил позицию генподрядчика Гилязов, добавив, что премиальные предусматривались, но лишь за своевременную сдачу объектов, «а у него [Камалова] все объекты просрочены».

Все претензии работников и субподрядчиков «БЭС+» представитель ГЖФ пытался сходу завернуть, предлагая решать их в судебном порядке с той самой фирмой, что не исполнила свои обязательства. «Вы с ним заключали договор? Вы у него работали? Вот с него и требуйте!», — пытался провести дистанцию Гилязов.

— А он кричит — мне ГЖФ должен 32 млн денег. Мы не знаем — он нас обманывает, или вы действительно должны? — спросили у представителя Госжилфонда.

— Ну, если он честно бы поступил — не было бы уголовного дела, — парировал тот.

Строители же напомнили о бойкоте на доме 12/4 в «Салават купере» в феврале 2018-го. После двух месяцев невыплаты зарплаты и отсутствия материалов люди со стройки ушли. Чтобы избежать срыва программы и нагоняя от президента, обиженных «субчиков» уговаривали вернуться заместитель исполнительного директора ГЖФ Владимир Никифоров и один из замов главы Минстроя РТ.

«Ко мне каждый день рабочие ходят, угрожают убить!»

«Меня лично к ним приглашали, сказали — деньги есть, заканчивайте работу, и все получите! Мы закончили, все наши акты КС и акты сверки подписали, и вот уже 8 месяцев ждем», — повествовал поначалу спокойно Али Сахиб. Он привлек на отделку трех подъездов 18-этажки в «Салават купере» около 100 рабочих, включая трех своих сыновей. Пока «Джаудат Нигматович», он же Завдят Нигматзянович, платил — Али Сахиб успел рассчитаться с большинством рабочих, обделяя себя и трех работавших на той же стройке сыновей. Камалов остался должен 9 млн 200 тысяч, из них треть — семье своего «субчика». И пока гендиректор «БЭС+» находится под домашним арестом, его контрагента атакуют.

— Ко мне каждый день рабочие ходят домой, угрожают меня убить! Один раз даже дверь мою зажгли. Я людям должен, а у меня есть лишь квартира. Если продам — семья окажется на улице… Мне налог в 500 тысяч рублей сейчас заплатить нечем, — продолжал рассказ о своем участии в социальной стройке Али Сахиб.

Пока «Джаудат Нигматович», он же Завдят Нигматзянович, платил — Али Сахиб успел рассчитаться с большинством рабочих, обделяя себя и трех работавших на той же стройке сыновей



— Люди до 12 часов работали, чтобы сдать быстрее и заселить дом, — так как нас об этом просили! — поддержали выступающего выкриком из зала.

— Жильцы могут рассказать: мы полдома в одиночку — инженерно-технический персонал — своими руками делали, можно сказать, бесплатно. Я сам лично двери ставил, окна меня. А мне это нужно было?! — поделился мастер участка ООО «БЭС+» Ильдар Кунаков, один из потерпевших по уголовному эпизоду с невыплатой зарплаты.

Впрочем, диалог с представителем ГЖФ у собравшихся строителей не задался. Тот не желал слышать ни о каких обещаниях своего руководства, не основанных на договоре с конкретными людьми либо фирмами. Убедили людей через голову Камалова вернуться на стройку, не срывать госпрограмму, а затем устранились. Халил Гилязов на встрече неоднократно упоминал слова «гражданско-правовые отношения» и «суд». В ответ неслось: «Мы не для того работали, чтобы теперь по судам бегать!».

— Когда надо было дом заселять, замминистра и Никифоров ходили и в грудь себя били — все вам заплатят! На открытии дома человек 20 ленточку резали и пировали хорошо. Их не волновало, что люди сидели голодные. Главное — что перед президентом отчитались!», — говорит Тахир Фахрутдинов, рабочим которого задолжали 2,6 млн рублей. Общий долг «БЭС+» перед «субчиками» и поставщиками, по его словам, еще в марте оценивался в 68 млн рублей.

Следователь Алексей Лоскутов напомнил — уголовное дело в отношении руководства «БЭС+» изначально было возбуждено по факту невыплаты зарплаты с 2017 года



«ГЖФ тут тоже потерпевшая сторона»

Представители следствия пытались довести до возмущенных свидетелей и потерпевших информацию — Госжилфонд тоже пострадал. Следователь Алексей Лоскутов напомнил — уголовное дело в отношении руководства «БЭС+» изначально было возбуждено по факту невыплаты зарплаты с 2017 года. За 3 месяца расследования ущерб увеличился до 2,5 млн рублей, а попутно вскрылась история мошенничества в особо крупном размере.

«В настоящее время по уголовному делу имеется шесть объектов строительства, по которым «БЭС+» выступает как в роли технического заказчика, так и генподрядчика, и имеет неподтвержденную оплату денежных средств в размере 100 млн 900 тыс. рублей», сообщил со ссылкой на последние данные ГЖФ следователь Лоскутов. Напомним, месяц назад, на заседании по аресту Завдята Камалова он же оперировал суммой в 102 млн рублей по 11 социальным объектам. Время внесло коррективы, однако на предположительно похищенная сумма почти не изменилась. Ее происхождение отчасти раскрыл представитель ГЖФ:

— Объект в Осиново, дом 12/4 ЖК «Салават купере» по договору подряда от 19.01.2017. Стоимость по договору [c «БЭС+»] — 372 млн 272 тысячи рублей. … Предъявлено КС на 274 млн, принято выполненных работ на 270 млн. Оплачено — 368 млн рублей. Эти цифры я сейчас следователю предоставил.

Алексей Лоскутов тут же уточнил — только по этому объекту переплата относительно подтвержденных справок о выполнении работ составила 94 млн 255 тысяч рублей. А есть и другие объекты, по которым стройка даже не началась. В качестве примера следователь озвучил информацию по трем объектам в Черемшане и населенном пункте Надеждино: «Перечислено по 820 тысяч рублей. Принято к исполнению — ноль».

На заседании по аресту Завдята Камалова речь шла о сумме в 102 млн рублей по 11 социальным объектам. Время внесло коррективы



— То есть ГЖФ тут тоже потерпевшая сторона, они переплатили. По этим средствам «БЭС+» не отчитался. Где эти деньги — надо спрашивать у Завдята Нигматзяновича? — продолжил следователь, впрочем, тут же добавил — на «взаимодействие» обвиняемый не идет и «куда дел деньги — пока скрывает».

На вопрос «куда» зал ответил ранее звучавшей информацией о покупке «крузака» миллионов за шесть самим Камаловым и о «мерсе» его сына. А вот информация о переплате ГЖФ вызвала у строителей недоумение — на каком основании фонд вообще выплатил «аванс» в размере почти полной стоимости работ до их окончания? Ведь если был такой странный подход — реальные исполнители и их семьи сейчас бы не голодали, могли бы потребовать деньги напрямую.

На адвокатов для жены, сына и его девушки деньги есть

Первый замруководителя Высокогорского МРСО Руслан Сайфутдинов не исключил появления в деле обвиняемого Камалова нового эпизода (эпизодов) с потерпевшими из числа субподрядчиков. Пока они допрашивались лишь в качестве свидетелей. Также Сайфутдинов пообещал — следствие будет просить о продлении домашнего ареста обвиняемому, а задать ему вопросы потерпевшие смогут на очных ставках. «Мы принимаем все меры для скорейшего завершения расследования уголовного дела», сообщил он, но дал понять — с арестом имущества Камалова и аффилированных с ним компаний возникли сложности.

Арестованы только два земельных участка, подтвердил следователь Алексей Лоскутов. По его словам, машины, оформленные на организацию Камалова и компании его жены и сына, «еще до возбуждения дела были успешно распроданы, и некоторые уже поменяли не одного собственника». Напомним, следствие не исключает, что ускоренный оборот дорогих иномарок был одним из способов хищения. Впрочем, откровенный разговор со следователями собравшихся в зале совсем не успокоил. Часть из них рассказали, что снова собираются в Москву — в прошлый раз удалось попасть на встречу к знаменитому доктору и члену президиума Общественной Палаты Союзного государства Леониду Рошалю.

Между тем, по оценке источников «Реального времени», расходы на адвокатов для обвиняемого и свидетелей по его делу — супруги, его сына, девушки сына и партнера семьи Айзата Юсупова (сменил Гулнару Камалову на посту гендиректора ООО «Барсстрой») вполне сопоставимы с долгами по зарплате. Однако Камаловы предпочитают защищаться, причем, их адвокаты как на подбор в прошлом сотрудники Следкома. Например, бывший сыщик Радмир Галимов, ныне представляющий защитник Швецова-старшего и брата экс-начальника отдела БОП МВД РТ. Адвокат обвиняемого подрядчика Айрат Уразманов одновременно осуществляет защиту бывшего предправления «Интехбанка» Марселя Зарипова.

«Реальное время» будет следить за развитием этой истории.