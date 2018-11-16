«Фонд поддержки вкладчиков — не страховой фонд, мы не сможем компенсировать большие вклады»

378 несчастных «ТФБ Финанс»: Татарстан готов признать их пострадавшими и выплатить компенсации и взять на себя 189 млн рублей по возмещению

Фото: inkazan.ru (на фото - исполнительный директор РФП Рустем Ибрагимов)

У самых безнадежных и непризнанных вкладчиков «Татфондбанка», так называемых «дэушников» инвестиционной компании «ТФБ Финанс», появился реальный шанс хотя бы на частичную денежную компенсацию сгоревших вкладов. Сегодня депутаты бюджетной комиссии Госсовета одобрили инициативу РФП выплатить каждому из 378 этих несчастных до 500 тысяч рублей — ровно столько фонд выплачивает сейчас остальным вкладчикам ТФБ и «Интехбанка». Впрочем, окончательное решение о назначении выплат каждому из них еще только предстоит принять попечительскому совету фонда. Однако политическая поддержка властей, возможно, поможет «загасить» разгорающийся конфликт интересов между кредиторами первой очереди и «дэушниками» — первые против включения «особой категории» в общую конкурсную массу ТФБ. Однако республика показала, что готова признать их обманутыми жертвами Роберта Мусина. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Непризнанные» жертвы ТФБ получили шанс

Госсовет оказался последним органом власти, которому руководство РФП направило запрос с просьбой поддержать инициативу и включить в общую когорту пострадавших вкладчиков ТФБ и «Интехбанка» самую отвергнутую категорию — тех, кто перевел вклады с банковских депозитов в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс». Последние тем самым лишили себя права на страховку от АСВ и не получили после краха «Татфонда» ни копейки компенсации от государства. РФП готов признать их пострадавшими наряду с остальными «погорельцами» банков и встроить в общий поток финансовой поддержки. Напомним, лишь некоторым «дэушникам» удалось добиться выплат через суд, пожилые люди и инвалиды сумели доказать, что их ввели в заблуждение. Многим в этом помогла прокуратура. Но теперь, похоже, и остальным вкладчикам «ТФБ Финанс» улыбнулась удача.

— У нас имеется 378 вкладчиков с общей суммой требований 485 млн. Суды отказались признавать их вкладчиками банков. В случае оказания им поддержки понадобится 189 млн рублей. Понятно, что это не полное возмещение, это часть поддержки. Но эти люди потеряли вклады и не получили страхового возмещения, которое сейчас перечисляет остальным АСВ, — заявил сегодня представитель РФП Рустем Ибрагимов.

Но перед принятием беспрецедентного и неоднозначного решения фонд согласовал вопрос с Общественной палатой РТ, республиканским парламентом, правительством и прокуратурой РТ. Как заявил исполнительный директор Республиканского фонда поддержки (РФП) Рустем Ибрагимов, от всех трех ветвей власти получен положительный ответ и осталось получить мнение депутатов: «Да или нет?»

— Почему мы решили написать к вам обращение? — сразу начал объяснять суть запроса Рустем Ибрагимов. — Дело в том, что часть вкладчиков «ТФБ Финанс» выиграла суды и получила право на возмещение, а другая часть — проиграла и не может претендовать на помощь государства.

Перед принятием беспрецедентного и неоднозначного решения фонд согласовал вопрос с Общественной палатой РТ, республиканским парламентом, правительством и прокуратурой РТ. Фото rfprt.ru



Как суды создали два противоборствующих лагеря «погорельцев»

Действительно, масла в огонь печальных событий вокруг ТФБ подлила неоднозначная судебная практика по рассмотрению исков клиентов «ТФБ Финанс». По данным РФП, всего в суды обратился 1271 клиент инвесткомпании, но не всем удалось отстоять статус вкладчика ТФБ для получения возмещения. 897 клиентам вернули этот статус, а этим 378 — отказали. Иначе говоря, суды невольно разделили банковских «погорельцев» на два противоборствующих лагеря: тех, кому посчастливилось отстоять право на возмещение от государства, и тех, кого напрочь отвергли. Среди этих несчастных оказались семьи с многомиллионными вкладами: кто-то потерял 200 млн рублей, кто-то — 70 млн рублей, заработанных на Севере, теперь они остались без здоровья и без средств к существованию.

— Чем руководствовались при этом суды — не очень понятно, — заявил Рустем Ибрагимов. — Единственное, можно понять, что суды, вероятно, больше смотрели на возраст вкладчиков. Анализируя судебные решения, мы увидели, что максимальное количество положительных решений получили вкладчики старше 50 лет. Возможно, что суды приняли во внимание недостаточную финансовую грамотность пожилых людей, и принимали решения в их пользу, — предположил он логику судейских решений. Таким образом, выходит, что власти решили взять на себя судебные издержки по восстановлению социальной справедливости.

Для большей убедительности исполнительный директор РФП решил показать, с какой скоростью разрасталась армия банковских «дэушников». По его словам, до завершения проверки ТФБ Центробанком — с апреля по июнь — число вкладчиков инвесткомпании составляло всего 200 человек, а к декабрю 2016 года их стало более 2 тысяч человек.

Что осталось? Статус потерпевшего по уголовному делу

Впрочем, нельзя сказать, что эти 378 несчастных остались брошенными. По словам Рустема Ибрагимова, они выступают потерпевшими по уголовному делу против «ТФБ Финанс». Правда, в нем до сих пор нет обвиняемых. По словам Ибрагимова, следствие ведется в отношении неустановленных лиц, которые заключали агентские договоры между ИК «ТФБ Финанс» и ТФБ и совершили хищение денежных средств у 1174 вкладчиков ТФБ путем их перевода в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс», после чего распорядились ими по своему усмотрению. Однако в положении потерпевшего долго не протянешь.

— А есть у фонда деньги? — спросил депутат и глава компании «Кулонстрой» Альберт Фахрутдинов. В ответ исполнительный директор сообщил, что сейчас на счетах находятся 560 млн рублей.

«Госсовет поддерживает инициативу фонда, чтобы выплатить людям хотя бы часть средств по их вкладам. Таким образом, часть социального напряжения сможем снять», — считает Леонид Якунин. Фото Олега Тихонова



Председатель профильного комитета Леонид Якунин заметил, что до сих пор поступает много обращений граждан по этому направлению. «Какие-то выплаты уже сделаны многим категориям пострадавших вкладчиков, но эти вкладчики остались без какой-либо помощи. Госсовет поддерживает инициативу фонда, чтобы выплатить людям хотя бы часть средств по их вкладам. Таким образом, часть социального напряжения сможем снять», — сказал он.

Последнее слово за попечительским советом

Чтобы избежать кривотолков, вице-спикер Юрий Камалтынов счел важным уточнить, что деньги будут не завтра. «Мы поддержали обращение РФП, но это не значит, что мы обязываем фонд принять это решение. Есть попечительский совет фонда, который должен высказать позицию, — заметил он специально для прессы. — Чтобы было понятно, что не с завтрашнего дня начнутся выплаты». Впрочем, он дал понять, что положительное решение вполне вероятно, ведь «людей осталось немного, и мы можем помочь».

— Мы поддержали позицию фонда по оказанию помощи. Но решение принимает совет фонда, — заключил зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Эта ремарка прозвучала неслучайно. Ведь с появлением новой категории пострадавших долговые обязательства РФП увеличиваются, а конкурсная масса как источник страховых выплат остается прежней, что порождает конфликт интересов между кредиторами. «Те, кто давно стоит в очереди на получение возмещения, недовольны их вхождением, — неофициально говорят в РФП. — Проще говоря, люди боятся, что денег не хватит». Механизм возмещения и дата проведения заседания попечительского совета не определены.

«Мы поддержали позицию фонда по оказанию помощи. Но решение принимает совет фонда», — заключил Юрий Камалтынов. Фото Олега Тихонова

Действительно, выплаты идут небыстро. По словам Рустема Ибрагимова, всего вкладчикам ТФБ и «Интехбанка» за несколько лет выплачено 297 млн рублей. «Удовлетворено 13,39% требований физлиц «Интехбанка» и 3,5% ТФБ. По юрлицам: 26,49% по ТФБ и 39% «Интехбанка», — перечислил он результаты, но точный процент от суммы требований не назвал. «Конечно, у них сумма требований большая, — признал он. — Республиканский фонд поддержки не страховой фонд, не фонд компенсаций, понятно, что мы не сможем компенсировать большие вклады. У нас просто нет таких средств», — заключил Ибрагимов.