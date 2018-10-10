Непосильным трудом? У задержанного подрядчика ГЖФ нашли десятки квартир, коттеджей и участков

Гендиректор «Барсэлитстрой+» мог увозить стройматериалы для «Салават купере» на свой личный склад

Фото: tatar-inform.ru (на фото Завдят Камалов - справа)

По делу о мошенничестве на 102 млн рублей задержали директора подрядной организации Госжилфонда Завдята Камалова. Следствие не раскрывает, какое имущество было найдено у подозреваемого. Но, как выяснило «Реальное время», вчера в Высокогорский отдел Следкома привезли больше трех десятков компьютеров и ноутбуков. Под арест могут попасть две иномарки, три квартиры и несколько домов в казанском поселке Нагорный. Кроме того, со слов свидетелей, силовики могли обнаружить склады, где хранились материалы, предназначавшиеся для соципотечного комплекса «Салават купере», но почему-то уехавшие на стройку камаловского коттеджа.

Не досчитались 102 млн рублей

Завтра Следком намерен ходатайствовать перед судом об аресте 60-летнего гендиректора и учредителя ООО «Барсэлитстрой+» Завдята Камалова. Он был задержан вчера в здании Высокогорского межрайонного следственного отдела, куда явился в надежде вернуть изъятый ранее при обыске мобильный телефон. В результате Камалова ознакомили с постановлением о привлечении в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве на 101 млн 986 тыс. рублей. По версии следствия, эти средства заказчика — Госжилфонда при президенте Татарстана — подрядчик похитил в ходе строительства социальных объектов.

Как выяснило «Реальное время», возглавляемая фигурантом стройфирма с ласковым прозвищем «Барсик» в январе 2017 года получила от ГЖФ подряды на возведение 12 объектов — индивидуальных и многоквартирных жилых домов для переселенцев из аварийного жилья, выпускников детдомов, ветеранов и участников программы соципотеки. Камалов взялся построить семь домов в Базарных Матаках, по два в Болгаре и Черемшане и один в ЖК «Салават купере». Последний, напомним, «Барсику» поручили достраивать.

На проведение работ ГЖФ направил подрядчику 406 млн 412 тыс. рублей. А в ответ получил отчет — все средства освоены, работы не закончены, дайте еще. Вероятнее всего, директор «Барсика» рассчитывал, что уж на социальные-то стройки денег не пожалеют. Но в ГЖФ устроили ревизию представленным актам о стоимости выполненных работ, справкам об их стоимости и т. д. На выходе Камалову объявили: якобы понесенные его стройфирмой расходы на вышеупомянутые 102 млн рублей представленными документами не подтверждаются!

Поначалу с заявлением Следком ни сам директор фонда Талгат Абдуллин, ни его подчиненные обращаться не стали. Сотрудники Высокогорского МРСО обратились в ГЖФ, узнав о предполагаемом завышении объема работ в ходе расследования дела, возбужденного по факту невыплаты свыше 2 млн рублей зарплаты рабочим «элитной» стройорганизации. За два месяца долг перед своими сотрудниками Завдят Камалов так и не закрыл. В итоге «закрыли» его — на две ночи в изоляторе временного содержания.

Версия подозреваемого: денег нет из-за ГЖФ

По данным «Реального времени», вчера Завдята Камалова допросил высокогорский следователь по особо важным делам Алексей Лоскутов. В афере подозреваемый не признался, лишь пояснил, что, поскольку Госжилфонд отказывается принимать документацию, он остался без денег — их нет ни на достройку соцобъектов, ни на зарплату рабочим. Полученные инвестиции, по словам подозреваемого, были потрачены по назначению.

В то же время следователи и оперативники, наведавшись в ЖК «Салават купере», обнаружили нехватку строительных материалов. Недоброжелатели подозреваемого посоветовали поискать их в доме самого Камалова. Впрочем, это не так-то просто. По оперативным данным, в собственности семьи подрядчика ГЖФ около 60 объектов недвижимости — участки, дома, квартиры в разных районах республики. Средств от продажи даже одного объекта хватило бы закрыть долги перед строителями.

Две машины, три квартиры, 20 компьютеров и 12 ноутбуков

Тем не менее источники «Реального времени» говорят, что кое-что из имущества Завдята Камалова уже удалось найти. В частности, речь идет о двух автомобилях марки Mercedes и трех квартирах. Третий автомобиль пока ищут. Кроме того, очевидцы поделились с «Реальным временем» информацией, что Следком изъял у подозреваемого порядка 20 компьютеров, 12 ноутбуков и пять плазменных телевизоров. Как выразился бы герой Владимира Этуша, забрали «все, что нажито непосильным трудом». В ходе обыска якобы обнаружилось и более десятка радиаторов и склады с со стройматериалами, которые предназначены для соципотечного микрорайона «Салават купере». Повторимся, пока Следственный комитет официальной информации по изъятому имуществу не дает.

«Реальному времени» стали известны и адреса двух домов в поселке Нагорный, которые принадлежат семье Камаловых. Один из них принадлежит самому Завдяту Камалову. Кроме того, источники сообщают, что на соседней улице возводит дом сын подозреваемого — Марат Камалов. Именно на эту площадку могли направляться материалы, которые закупались для строительства дома 12-4 «Салават купере».

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», раннее Марат Камалов вместе своим отцом владел ООО «Атлантида» и ООО «Центрстрой», которые на сегодняшний день ликвидированы. До августа 2018 года Камалову-младшему принадлежала компания ООО «Кам-Строй». Но сейчас компания на 99,1% принадлежит самой себе, то есть ООО «Кам-Строй», и на 0,9% — ООО «Эврина», которой владеет и управляет некий Радик Габбазов. Любопытно, что «Кам-Строй» при этом зарегистрирован по тому же адресу, что и «Барсэлитстрой+» — в селе Высокая Гора, по улице Мичурина, д. 1, кв. 42.

К слову, Камаловы трудились в «Барсэлитстрой+» всей семьей. Супруга Завядта Камалова занимала должность главного бухгалтера фирмы. По свидетельствам очевидцев, мадам Камалова восприняла задержание мужа весьма эмоционально, назвав это «несправедливостью».

Дом с недоделками и без кадастрового номера

Из-за того, что подрядчик никак не может сдать исполнительную документацию, страдают и жители дома на Арсланова, 6 (строительный номер 12-4) «Салават купере». Пока «Барсэлитстрой+» не отчитается перед Госжилфондом, объект не может быть поставлен на баланс. А это значит, что участники госпрограмм не могут оформить жилье в собственность, как и не могут использовать материнский капитал для погашения займа. И это лишь верхушка айсберга проблем в доме на Арсланова, 6, не считая сломанных окон и продуваемых стен. Возможно, при строительстве социального объекта расточительному в частной жизни подрядчику уже пришлось экономить.

«В квартирах установлены самые дешевые двери и сантехника. Окна с трещинами. Недоделок очень много! Наш дом единственный из 12 квартала не поставлен на кадастровый учет. На балансе дом тоже не стоит. Оформить в собственность квартиры без этого нельзя. Кто, интересно, за это отвечать будет?» — пишут наши читатели.

Учитывая, что «Барсэлитстрой+» заступил на дом 12-4 уже после «Камгэса», мы отправили запрос и его предшественнику. Мы поинтересовались в компании «Камгэсэнергострой», на каком этапе дом был передан новому подрядчику и не было ли претензий по качеству строительства к самому «Камгэсу». Нами был получен следующий ответ:

«При передаче объекта составляли акт приема-передачи, все считали тщательно, потратили немало сил и времени. Считали все — выполненные работы, остаточные стройматериалы, инвентарь. Был выполнен монолитный каркас БС-1 до 11 этажа, БС-2 и БС-3 до 14 этажа, кирпичная кладка стен и перегородок была выполнена до 11 этажа с некоторыми недоделками. Были устно озвучены замечания о некорректных размерах отверстий в плитах перекрытия под прокладку инженерных сетей или их отсутствие. Планировалось составить дефектный акт для дальнейшего выявления дефектов и проведения взаимозачетов. Каких-то серьезных замечаний, влияющих на конструкцию здания, не было».

Как мы уже упоминали, «Барсэлитстрой+» выступал в качестве подрядчика при строительстве социального жилья и в районах Татарстана. Так, например, только в апреле Госжилфонд отчитался о сдаче 36-квартирного дома №66 по улице Вахитова города Болгар в Спасском районе. При его строительстве «Барсэлитстрой+» выступала и вовсе в качестве техзаказчика. Но если в районах возводились относительно небольшие объекты, то именно дом в «Салават купере» мог вскружить голову нерадивому подрядчику, если быть точнее, та сумма на счету фирмы, которая предназначалась для возведения дома в 12 квартале.

Что касается самого Завдята Камалова, то его позиция пока неясна. Имеющийся у редакции номер его телефона по-прежнему не отвечает. Адвокат Камалова без согласия своего доверителя общаться с журналистом «Реального времени» не стал.