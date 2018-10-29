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На здании казанского аэропорта появилась проекция с портретом Тукая — соцсети

22:54, 29.10.2018
На здании казанского аэропорта появилась проекция с портретом Тукая — соцсети
Фото: скриншот

На здании терминала аэропорта «Казань» появилась проекция с портретом поэта Габдуллы Тукая и его стихами. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Ранее мэрия Казани сообщила о начале нового этапа голосования по присвоению аэропорту имени выдающегося деятеля. В ходе него должны определиться три финальных кандидата.

В список лидеров голосования входят авиаконструктор Андрей Туполев, татарские поэты Габдулла Тукай и Муса Джалиль, русский поэт Гавриил Державин, русский писатель Лев Толстой, Герой Советского Союза Михаил Девятаев, русский математик Николай Лобачевский, советский конструктор Сергей Королев, оперный и камерный певец Федор Шаляпин.

БизнесТранспорт Татарстан
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