«Решала» за тысячу «баксов»: граждан Ирака устраивали в КФУ за взятки?

Скандал в Казанском университете. Суд отправил предполагаемого посредника в СИЗО, следователи ищут получателей взяток в вузе

Фото: Максим Платонов

В КФУ назревает коррупционный скандал. Как стало известно «Реальному времени», сотрудники Следкома и БЭП раскрыли схему поступления иностранцев за взятки «неустановленным сотрудникам» вуза. Абитуриентам из Ирака предлагали оплатить возможность зачисления в группу будущих специалистов нефтегазового дела. Причем посредником выступал гражданин этой же страны из другого казанского вуза. По версии следствия, он брал с поступающих деньги в долларах и передавал их неустановленным сотрудникам федерального университета. Подробности — в материале «Реального времени».

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Под арест отправил 9 ноября Советский райсуд Казани 25-летнего гражданина Ирака Шиблави Ахмеда Абдулкарима Абдуллаха, проходящего ординатуру в Казанском медуниверситете. Будущего врача обвинили по четырем коррупционным эпизодам — трех посредничествах во взяточничестве и одному покушению на таковое. В пресс-службе суда информацию об аресте иностранца вчера подтвердили.

По данным источников «Реального времени», дела о посредничестве взяткам и получении взяток неустановленными сотрудниками Казанского федерального университета расследуются с конца октября. Иностранец Абдуллах был задержан 7 ноября, ему предъявили обвинение, но он с ним не согласился. Расследованием этой истории занимается второй отдел по расследованию особо важных дел. Впрочем, от комментариев в Следкоме по РТ пока воздерживаются.

Как удалось выяснить «Реальному времени», все инкриминируемые гражданину Ирака преступные эпизоды приходятся на минувшее лето. По версии следствия, в июле обвиняемый получил от другого гражданина Ирака тысячу долларов для последующей передачи в КФУ — за помощь в поступлении на престижную специальность «Нефтегазовое дело». Как утверждает источник «Реального времени», у следствия есть основания считать — деньги дошли до пока неустановленных должностных лиц и нужный абитуриент был зачислен без проверки знаний на бакалавриат по нефтегазовому делу.

Полные данные «счастливчика» отражены в приказе КФУ от 22 августа 2018 года о зачислении на первый курс очной формы обучения с оплатой стоимости обучения на договорной основе. Там же указано — этот абитуриент по результатам ЕГЭ не набрал и 135 баллов. Тем же приказом на нефтегазовое дело зачислено еще пять жителей других стран — по одному из Китая и Египта (155 и 149 баллов соответственно), остальные — из Ирака (с баллами от 129 до 136).

25-летний гражданин Ирака Шиблави Ахмед Абдулкарим Абдуллах проходит ординатуру в Казанском медуниверситете. Фото Максима Платонова



Любопытно, что тот же абитуриент фигурирует в истории еще одной взятки. По версии следствия, после 1 000 долларов задержанный Шиблави Ахмед Абдулкарим Абдуллах получал от него еще 500 «баксов» — за письмо из КФУ с согласием принять на специальность по вышеуказанному профилю. Третий эпизод передачи денег, как считают силовики, связан с передачей через того же посредника-ординатора 500 долларов за такое же письмо КФУ с согласием принять другого абитуриента из Ирака, мечтающего о нефтегазовой сфере.



Третий соотечественник Саддама Хусейна и ординатора КГМУ получил предложение оплатить за помощь в поступлении 800 долларов, однако предпочел заявить о происходящем в правоохранительные органы.



В КФУ проводят служебную проверку

Нефтегазовое дело в КФУ входит в топ самых дорогих специальностей для получения на платной основе. Год очного обучения на бакалавриате в 2018—2019 годах обойдется студентам на бакалавриате в 648 960 рублей. Магистратура подешевле — обучение на русском языке стоит 282 тысяч рублей, на английском — вдвое дороже, 564 тысячи.

На первый взгляд, при наличии средств поступить именно сюда иностранным гражданам не так сложно. В этом году хватало показаний ЕГЭ не ниже 27 баллов по математике, 36 баллов по физике и 36 баллов по русскому языку, то есть общим счетом всего 99 баллов. Впрочем, если борьба велась за шесть иностранных мест в группе, то картина не столь однозначна.

В КФУ запросу «Реального времени» по больной теме не удивились. А вот подробно комментировать подозрения во взятках не стали, сообщив, что по данному факту сейчас проводится служебная проверка. О ее результатах в пресс-службе обещали проинформировать дополнительно.

Если верить информированным источникам, наряду со служебной проверкой в вузе идут выемки документов и допросы сотрудников. Пока лишь в качестве свидетелей.

Нефтегазовое дело в КФУ входит в топ самых дорогих специальностей для получения на платной основе. Фото kpfu.ru



Формально в «ленинском» вузе взяток не берут

Заметим, что если другие казанские вузы исправно фигурируют в скандалах, связанных с уголовными делами, то КФУ до поры оставался в стороне. Исключением стало дело о взятках в Набережночелнинском филиале КФУ, о котором стало известно в марте этого года. По версии следствия, двое преподавателей собрали со студентов через старосту группы около 192 тыс. рублей за положительную оценку на экзамене без его фактической сдачи.

Нередко коррупционные дела уходят в суд по обвинению уже в мошенничестве. Так, например, случилось с доктором медицинских наук Айдаром Шарафеевом, экс-завкафедрой Казанской медакадемии и бывшим завотделением клиники КФУ. Он полностью признал вину в мошенничестве с оплатой бесплатных операций на сердце и был приговорен к штрафу в 400 тысяч рублей. Однако прокурор счел наказание мягким и подал апелляцию. В июне 2018 года Верховный суд удовлетворил ее частично, исключив из резолютивной части «в случае неуплаты в установленный судом срок, судебный штраф отменяется и обвиняемый, не уплативший штраф, привлекается к уголовной ответственности». В остальной части приговор остался в силе.

Среди дел о взятках можно вспомнить историю в Бугульме, о которой стало известно в начале ноября этого года. Тогда сообщалось, в получении взятки в 30 тысяч рублей подозревают доцента кафедры технологических машин и оборудования Бугульминского филиала КНИТУ-КХТИ. По версии Следкома, предполагаемое преступление было совершено 66-летней Ниной Миндияровой еще весной этого года, деньги передавались студентами за сдачу контрольных, курсовых и зачета по ее предмету.

В августе прошлого года в Казани осудили профессора кафедры микробиологии Казанского медуниверситета Линару Мусину и ее бывшего студента Айдара Юнусова. Ее наказали условным сроком 4 года со штрафом в 400 тысяч за получение взяток в обмен на хорошие оценки, ему — за посредничество в этом — дали 3,5 года условно со штрафом 500 тысяч рублей.



Еще одна история со взятками всплыла в октябре — директора института экономики КГАУ Гузалию Клычову обвинили в организации коррупционного конвейера для дипломников.