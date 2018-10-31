«Хабиров собирал свою команду давно, теперь она пришла с ним в Башкирию»

Эксперты об ожидаемых кадровых решениях Радия Хабирова, противостоянии элит и будущем Рустэма Хамитова

Из Башкирии накануне пришло сразу несколько новостей: новый глава республики активно набирает новых членов своей команды, которую пополнили еще три чиновника, в том числе и известный в медиатусовке Ростислав Мурзагулов (он займется «башкирским «Татмедиа»). О том, какие плюсы и минусы есть в кадровых решениях Радия Хабирова, что будет со СМИ в Башкирии и как политтехнологи оценивают возможный переход Рустэма Хамитова в «Башнефть» — в материале «Реального времени».

Красногорская артиллерия идет на помощь

Верхние эшелоны власти Башкирии продолжают сотрясать кадровые перестановки, инициированные Радием Хабировым. Накануне он назначил на должность управляющего делами главы республики Романа Реброва, бывшего начальника управления делами администрации городского округа Красногорск Московской области, который возглавлял нынешний руководитель Башкирии. Забрал из Красногорска Хабиров и Михаила Киреева, назначив его исполняющим обязанности министра ЖКХ. Киреев работал первым заместителем главы администрации города и занимался как раз вопросами ЖКХ, а после ухода своего начальника был временно исполняющим обязанности главы Красногорска. Киреев получил премию губернатора Московской области «Прорыв года» в номинации «ЖКХ».

Еще один давний соратник Хабирова, Ростислав Мурзагулов, встанет во главе совета директоров обновленной медиагруппы «Башинформ», которая займется координацией государственных СМИ в регионе. До назначения чиновник был вице-мэром Красногорска, работал под началом Хабирова. Мурзагулов уже успел рассказать о своей будущей работе журналистам. Так, медиахолдинг будет отвечать за коммуникации местного населения и власти. Помогать в этом будет новая система «Инцидент», с помощью которой для решения насущных проблем планируется отслеживать недовольство граждан в социальных сетях и на страницах негосударственных изданий. Назначенец отмечает, что дополнительных вливаний в связи с обновлением «Башинформ» не потребуется — постараются уложиться в существующий бюджет.

Недавняя команда управленцев Красногорска теперь команда управленцев Башкортостана. Слева — Радий Хабиров. Справа налево: Роман Ребров, Ростислав Мурзагулов, Михаил Киреев. Красногорск, 2017 год. Фото facebook.com/pravdapfo.ru



«Все они доказали свою преданность»

Политолог и экс-замруководителя администрации президента Башкортостана Аббас Галлямов констатирует, что пока Хабиров назначает только хорошо знакомых ему людей, в лояльности которых не сомневается:

— Все они прошли вместе с ним через те или иные испытания и доказали свою преданность. Безусловно, он может им доверять. Его кадровая политика в этом смысле принципиально отличается от политики Хамитова. Тот назначал людей малознакомых, а потом быстро начинал подозревать их в нелояльности и увольнял. В российских условиях, где не работают никакие другие механизмы сдерживания поведения чиновников, кроме лояльности непосредственному начальнику, политика Хабирова представляется более логичной. С другой стороны, доведенная до абсурда она может дать повод для обвинений в клановости, — полагает эксперт.

Солидарны с ним в части лояльности назначенцев и логичности решения Хабирова и другие опрошенные «Реальным временем» политологи.

— Очевидно, что новый глава республики выстраивает собственную команду — это те люди, которым он доверяет, с которыми он уже работал в Красногорске и, соответственно, знает все их качества, в том числе профессиональные. В этом смысле ему будет проще выстроить коммуникации с новыми руководителями. Кроме того, сильной стороной этих решений также является то, что общество на данный момент настроено и к Хабирову, и вообще к новой власти очень лояльно. Соответственно, все изменения, которые сейчас происходят, встречают поддержку со стороны широких общественных структур, — считает политолог Николай Евдокимов.

— Все логично и ожидаемо. У Хабирова есть команда. Те люди, которых вы сейчас обозначили, собственно, и поехали за ним в Красногорск, он их давно знает. Тот же Киреев работал в Стерлитамаке, Мурзагулов, в общем-то, тоже поехал специально к Хабирову, — говорит доцент кафедры философии, социологии и политологии Башкирского государственного педагогического университета Дмитрий Михайличенко.

Политолог отмечает, что свою команду врио главы республики привел весьма оперативно:

— В общем-то, надо понимать, что Хабиров давно хотел возглавить республику и он продумал, как будет действовать, когда это произойдет. У него есть план, он подготовился к этому вопросу. У него долгое время не получалось, а потом получилось. Поэтому у него есть команда, и он будет на нужные должности их расставлять. Насколько глубокая скамейка, я пока сказать не могу, но с учетом того, что его и административные, и бизнес-элиты в республике знают, и он пользуется там большим авторитетом, я думаю, что он будет свою скамейку пополнять и расширять.

«Со временем начнется борьба за власть внутри уже новой команды»

Вместе с тем эксперты прогнозируют и определенные трудности, с которыми придется столкнуться новой команде управленцев.

— Уровень муниципалитета и региона все-таки разный. При всех достижениях, которые были в Красногорске, республика отличается спецификой. Часть людей, которых Хабиров рекрутировал из Красногорска, в общем-то, имеет отношение к Башкирии — они и жили, и работали здесь. Им будет несколько легче. А вот те люди, которые не имели отношения к Башкирии и составляли команду Хабирова уже в период его работы в Москве, им придется тяжелее, потому что они не знают специфики национального региона, на таком уровне пока у них опыта работы нет, — говорит Николай Евдокимов.

Он также отмечает, что в случае возникновения сложностей в системе управления эти назначения могут стать одним из поводов критики власти, поскольку команда сформирована, по сути, без учета кадров на местах и кадровый потенциал в республике был использован слабо.

Политолог Илья Гращенков полагает, что новые лица в республике могут столкнуться с борьбой за власть, в ходе которой оппоненты воспользуются их низкой осведомленностью в вопросах региона, но вместе с тем эти люди образуют тыл для Радия Хабирова.

— Привести собой команду — это абсолютно нормальное явление для кочевых управленцев, Хабиров собирал ее давно, теперь она пришла с ним в Башкирию. Поскольку за все процессы отвечает лично он, то он выбирает и доверенных людей, с кем хочет работать, и ставит их на наиболее сложные и ответственные участки. Сильная сторона такого подхода в том, что сам Хабиров оказывается не в окружении враждебных элит, а в среде друзей, которые прикроют спину и помогут в первое время сформировать по-настоящему сильную команду. Минус такой диспозиции в том, что люди, пришедшие в Башкирию, еще только будут входить в курс дел, против них будут работать их соперники, играть на их промахах и так далее, то есть со временем начнется борьба за власть внутри уже новой команды губернатора, — комментирует собеседник издания.

Действия с кадровыми перестановками Хабирова для Башкирии не новы — 8 лет назад в республику так заходил его предшественник Рустэм Хамитов.

— Тогда Рустэм Хамитов тоже пришел со своей командой, тоже энергично разбирался с проблемами своего предшественника. Что касается повторения пути Хабировым — то это вопрос его будущих шагов. В целом Рустэм Хамитов довольно успешно управлял республикой довольно длительный срок. Радий Хабиров — гораздо более темпераментный по характеру, чем его предшественник, поэтому будет интересно посмотреть, как повлияет смена психотипа лидера на политическую ситуацию в республике, — говорит Илья Грашенков.

«Роль Мурзагулова, конечно, выше, чем эта должность»



Говоря об объединении под началом «Башинформ» всех государственных СМИ республики, Николай Евдокимов напоминает, что подобная идея была высказана еще при Хамитове. Однако, по его мнению, изменения не приведут к монополизации рынка.

— Речь идет именно о государственных средствах массовой информации, поэтому вряд ли здесь можно говорить о монополии, поскольку в любом случае они будут отстаивать позицию государственных органов. Частные независимые СМИ сохраняются, и они будут продолжать работать в том же режиме. Точнее, возможно, определенная работа с ними будет проводиться, но это не будет непосредственно задачей Мурзагулова, скорее, там будут другие кураторы, — комментирует политолог.

Оценивая позиции самого Мурзагулова в регионе, он отмечает, что они будут определяться тем, насколько сильны позиции непосредственно его руководителя.

— В этом смысле весь тот кредит доверия, который есть у Хабирова, будет проецироваться и на его ближайшую команду, в том числе и на Мурзагулова, как на одну из ключевых фигур в этой команде. У Мурзагулова действительно есть опыт работы, в том числе в администрации главы. Но он запомнился как человек достаточно публичный и яркий, поэтому неудивительно, что ему было поручено работать именно со средствами массовой информации. При этом, безусловно, он сохранял к себе внимание определенной части общества — тех, кто активно следит за политикой и будучи за пределами республики, что связано как с его издательской деятельностью — он выпустил две книги, посвященные так или иначе рахимовскому периоду, так и в связи с его деятельностью в Красногорске. Поэтому он — одна из самых известных и узнаваемых фигур из тех, кого Радий Хабиров рекрутировал из Красногорска, — говорит собеседник издания.

Дмитрий Михайличенко видит в фигуре Ростислава Мурзагулова больше, чем просто руководителя «Башинформ».

— Роль Мурзагулова, конечно, выше, чем эта должность, он будет координировать всю информационную политику. Но надо понимать, что внутри хабировской команды тоже есть свои группы влияния и, на самом деле, тут логика такая: кто больше всех пиарится, у того меньше всего влияния. Там есть и Сидякин, и Баширов, и Мурзагулов, и я бы не стал говорить, что между ними полная симфония. Но они получили от Хабирова установку, скажем так, жить мирно и работать на общее благо. Вместе с тем определенный конфликт интересов, борьба за позиции все равно есть. Не стоит ее преувеличивать, пока она никак не сказалась, но это изначально так.

Стоит отметить, что по тому же принципу в свое время объединили госСМИ Татарстана под эгидой «Татмедиа». Впрочем, пока в медиакругах республики не видят в этом угрозы для независимой прессы. Так, главред издания «Медиакорсеть» (Уфа) Разиф Абдуллин не считает, что объединение башкирских госСМИ под руководством одного человека — это монополизация рынка.

— По крайней мере, сейчас это выглядит по-другому. Исходя из заявления самого Ростислава Мурзагулова, я понял это иначе. Просто необходимо скоординировать усилия в единую информационную систему по работе с обращениями граждан. Он этой темой владеет, и поэтому ему это поручили. Такие системы уже опробованы в ряде регионов. Он называл разные программы, в том числе есть продукт «Медиалогии» — «Инцидент менеджмента», если не ошибаюсь, вот он тоже будет внедряться. И эту систему завтра будут главам администрации демонстрировать. Речь идет о том, чтобы любое обращение гражданина о проблеме попало в систему контроля и было направлено тому чиновнику, который за это отвечает, и там очень жесткие сроки, в которые надо ответить. Так что пока не надо это понимать так, что это будет работать как пропагандистский аппарат. Наоборот, это дорога с двусторонним движением. Я думаю, надо дать время, посмотрим, что это будет, — поделился мнением Разиф Абдуллин.

Иную точку зрения высказала главред другого уфимского издания ProUfu.ru Рауфа Рахимова:

— Как говорится в басне: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Создание такого монстра ни к чему хорошему не приведет, кроме увеличения расходов на администрирование и, соответственно, бюджетных расходов в пользу ограниченного круга приближенных к Ростиславу людей. Журналисты государственных СМИ как получали свои унизительные 15 тыс. рублей зарплаты, так и будут получать. Это не первая непрофессиональная попытка таким путем повышать эффективность госСМИ. Тут пошли еще дальше. Почему-то киностудию присоединили к «Башинформу». Теперь киностудия станет частью пропагандистской машины? Вы понимаете, каким бюджетным пирогом теперь будет управлять Мурзагулов — это несколько миллиардов в год, надо подсчитать. Тут надо вспомнить его «эффективную» работу по развитию курортов северного Кавказа, — отметила Рахимова.

«Это даст ему определенный иммунитет»

Вместе с тем СМИ сообщили о предложении бывшему главе республики Рустэму Хамитову занять пост председателя совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Сразу несколько опрошенных «Реальным временем» политтехнологов отмечают, что новое назначение было договоренностью экс-главы республики с главой «Роснефти».

— Назначение Хамитова в «Башнефть» — это старая договоренность с Игорем Сечиным. Правда, Сечину так и не удалось назначить на пост главы республики своего человека, — говорит Илья Гращенков.

Ожидаемым предложение Хамитову возглавить «Башнефть» называет и Дмитрий Михайличенко:

— Во-первых, это говорилось и уже было в СМИ, во-вторых, Хамитов с точки зрения федерального центра, да и с точки зрения большинства жителей республики оценивается положительно. Надо понимать, что медийный фон про то, что Хамитов плохой, слабый и так далее, создают контрэлиты, которые сейчас мечтают стать элитами. Общественное место достаточно взвешенное — у Хамитова неплохой рейтинг, мы делали замеры. Понятно, что фигура такого масштаба — губернатора крепкого субъекта федерации не первого порядка, но второго, конечно, по логике номенклатуры, по логике элит современной России, без почетной приличной должности. Ему ее дали — у него с Сечиным хорошие отношения, и я думаю, что это для него не плохо. Это даст ему определенный иммунитет, отрезвит те горячие головы, которые сейчас желают Хамитова, так скажем, дотравить, а такие есть. В общем-то, это определенный сигнал о том, что у Хамитова есть определенный иммунитет. Ну и это определенное уважение со стороны федерального центра, — считает политолог.

«Назначение Хамитова в «Башнефть» — это старая договоренность с Игорем Сечиным», — говорит Илья Гращенков. Фото glavarb.ru



Кроме того, по его мнению, при назначении в «Башнефть» Хамитову и Хабирову придется выстраивать взаимоотношения.

— Определенная диалектика тут будет, учитывая, что отношения Хабирова и Хамитова, мягко говоря, не самые хорошие. Они долгое время конкурировали, и это понятно. Получается, если это назначение будет, то Хамитов остается теневым игроком в политической жизни, хотя, по сути, будет говорить, что у него экономические, управленческие задачи. Но и в политической жизни он определенное влияние будет иметь, — комментирует собеседник издания.

Николай Евдокимов комментировать информацию без официального подтверждения не стал, но отметил, что сам Рустэм Хамитов говорил о том, что не хочет больше заниматься политикой, предпочитая этому исследовательскую работу.

— Поэтому, наверное, назначение было не вполне ожидаемым, все-таки должность в «Башнефти» является не столько исследовательской, сколько политической. В общем-то, она не связана напрямую с бизнесом, скорее с определенными лоббистскими возможностями. Но я еще раз повторю, что тут надо дождаться все-таки официального назначения, — полагает Евдокимов.

Супруга как ахиллесова пята и фонд в прицеле конкурентов

Напомним, что фамилия бывшего главы Башкирии неоднократно звучала по не связанной с ним деятельности, а именно из-за скандала вокруг благотворительного фонда его супруги «Мархамат». В частности, общественники в мае этого года не обнаружили отчетность по концерту, прошедшему в ГКЗ «Башкортостан» в декабре 2017-го, выручка от которого составила около 3 млн рублей. После обращения общественников в ФСБ на сайте фонда отчетность все-таки опубликовали, а Гульшат Хамитова обратилась с исками в суд. Кроме того, в республике распространились слухи, что обеспечить явку на благотворительные концерты в республиканских больницах должны были главврачи, а в случае отказа они впадали в немилость. Сам Хамитов на недавней пресс-конференции заявил, что фонд столкнулся с дискредитацией благотворительной деятельности и «едва ли не был втянут в политику».

Фамилия бывшего главы Башкирии неоднократно звучала из-за скандала вокруг благотворительного фонда его супруги «Мархамат». Фото redd.com.ru

Политтехнологи связывают наезды на фонд супруги Хамитова с его профессиональной деятельностью.

— Я думаю, это все-таки инерция, во многом связанная с тем, что определенная часть прежней политической элиты была не вполне довольна предыдущим руководителем. Я рассматриваю это как некую инерцию тех перемен, которые произошли, и полагаю, что во многом будущее фонда зависит от статуса самого Хамитова. Мы поймем, будет или нет продолжаться история с фондом, в том числе по тому, какова будет новая должность Рустэма Хамитова, — считает Николай Евдокимов.

Дмитрий Михайличенко при этом отмечает, что в делах семьи Хамитовых действительно все может быть не так чисто.

— Я думаю, что его супруга — это его ахиллесова пята, которая в политической жизни последнего этапа Рустэма Хамитова сыграла отрицательную роль. Она, в общем-то, поддалась на провокации ряда СМИ. Эти иски, желание показать свое место. Я понимаю примерно, что это за человек, лично с ней не знаком, но несколько раз видел. Я считаю, что это не самое сильное звено в его политическом бэкграунде. Поэтому думаю, что ничего серьезного там не будет, но неприятный осадок есть. И все поделом — не стоит идеализировать Хамитова. В этом плане у него есть несколько слабых мест — это назначенец Филиппов, который испортил отношения Хамитова с Ялаловым. Ну и супруга тоже. Думаю, он со мной не согласится, но у меня свое мнение, у него — свое, — резюмирует политолог.