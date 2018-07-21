Раскаялась и возместила: Следком закрыл дело Водопьяновой

Прекращено уголовное преследование экс-главы Федерации профсоюзов РТ

Фото: Ирина Плотникова

Дело экс-лидера профсоюзов Татарстана Татьяны Водопьяновой не дойдет до суда. В пятницу 20 июля истек срок ее домашнего ареста и настаивать на его продлении силовики не стали. Как стало известно «Реальному времени», в Следкоме вынесли постановление о прекращении дела о страховках и путевках Татьяны Водопьяновой в связи с ее деятельным раскаянием и полным возмещением ущерба в 4 млн 250 тысяч рублей.

По нереабилитирующим основаниям

Деятельное раскаяние и возмещение ущерба не являются реабилитирующими основаниями. Очевидно поэтому защита бывшей подследственной Татьяны Водопьяновой не спешит комментировать прекращение ее дела, предлагая подождать. Той же позиции придерживаются в пресс-службе Следкома по РТ.

В то же время о принятом процессуальном решении «Реальному времени» сообщили два источника в правоохранительных и судебных органах — после того, как следователи на этой неделе не стали просить суд об очередном продлении домашнего ареста вип-фигурантке.

Как выяснилось, постановление о прекращении уголовного преследования было вынесено на днях по ходатайству защиты. Причем ранее Водопьянова возместила ущерб трем профсоюзным санаториям на общую сумму 4 млн 250 тысяч 800 рублей, а ее итоговое обвинение по 12 эпизодам переквалифицировали с 204-й на 201-ю статью Уголовного кодекса РФ, посчитав совершенные действия не получением незаконных вознаграждений, а злоупотреблением полномочиями.

В Следкоме вынесли постановление о прекращении дела о страховках и путевках Татьяны Водопьяновой в связи с ее деятельным раскаянием и полным возмещением ущерба в 4 млн 250 тысяч рублей



Основание для переквалификации один из источников «Реального времени» объяснил так: страховки и бесплатные путевки Водопьянова получала не за личный счет главврачей санаториев, а за счет самих подведомственных учреждений, злоупотребляя властью в профсоюзной вотчине. К слову, если бы следователи не прекратили дело, это вполне мог сделать суд! Либо ограничиться минимальным условным сроком со штрафом с учетом возраста, состояния здоровья, наличия госнаград и отсутствия судимостей обвиняемой. На фоне ее признания и возмещения ущерба.

Страховки «под угрозой увольнения» и явка с отказом

Напомним, информация об уголовном преследовании «бессменной» главы профсоюзов и экс-депутата Госсовета РТ двух созывов взорвала медиапространство 21 марта 2018 года. Само преследование Водопьяновой за коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством, началось днем раньше, по жалобе подчиненного — главврача подведомственного федерации санатория «Бакирово»: Марат Ибрагимов заявил, что под угрозой увольнения председатель ФП РТ заставила страховать ее жизнь, причем оплачивал услугу санаторий, а страховку «за дожитие» получала она. В первом эпизоде фигурировало незаконное вознаграждение в 436 тысяч рублей по договору страхования за 2015 год. Вскоре туда прибавилось еще 3 млн рублей, поскольку сама Водопьянова написала явку с повинной, подтвердив, что страховку путем вывода средств учреждения получала и на протяжении шести прошлых лет.

Явка с повинной позволила Водопьяновой в марте избежать задержания с водворением в СИЗО, и воспользовалась свободой она на полную катушку — публично обвинила сотрудников третьего отдела Следкома по РТ, открестилась от признания и в тот же вечер была госпитализирована из-за проблем со здоровьем. «В течение шести часов на меня оказывалось психологическое давление, я была лишена возможности пригласить адвоката. Под угрозой оказаться в камере я была вынуждена дать показания, которые впоследствии расценили как признательные. Никакой вины за собой я не чувствую, после консультаций с адвокатом будет решаться вопрос об обращении в прокуратуру», — цитировал попавшую в дело.

Федерация независимых профсоюзов России донесла до СМИ версию о заказе ее преследования, связанную с тем, что между руководством ФПРТ и компанией «Татнефть» возникли разногласия о текущем состоянии и дальнейшем развитии санатория «Форос». Фото amigo-tours.ru



Федерация независимых профсоюзов России тут же выступила в защиту соратницы и донесла до СМИ версию о заказе ее преследования: «Вызывает недоумение тот факт, что заявления о якобы виновности председателя ФПРТ последовали не более чем через 2 недели после того, как между руководством ФПРТ и компанией «Татнефть» возникли разногласия о текущем состоянии и дальнейшем развитии санатория «Форос». Отметим, что позже из нефтедобывающей компании было получено официальное опровержение: «Мы никогда не обсуждали с Федерацией профсоюзов РТ вопросы, касающиеся деятельности санатория «Форос». «Татнефть» не является владельцем санатория».

Уже 22 марта Татьяну Водопьянову выписали из РКБ-2 болеть домой, а силовики ответили на ее обвинения фрагментом видеозаписи допроса от 20 марта. На нем подозреваемая сидит за столом со своим адвокатом Натальей Душиной и рассказывает следователю, что ежегодно получала от санатория 500 тысяч рублей и тратила на свои нужды. «Я признаю, что это были незаконные с моей стороны действия и, конечно, раскаиваюсь», — добавляет она. 30 марта в СМИ Водопьянова повторно опровергла свое признание, после чего источники «Реального времени» стали пророчить повторное задержание. Но в семье обвиняемой произошла трагедия — умер супруг. Силовики выждали 40 дней и лишь после этого пришли к вдове.

«Расходы отнести за счет прибыли санатория»

17 мая глава ФП РТ была задержана, 18-го отправлена под домашний арест — ходатайство о реальном следователи подавать не стали, поскольку задержанная вновь признала вину. Собственно, именно эту «тайну следствия» и пытались скрыть от общественности, удаляя СМИ из зала суда. К чести Фемиды, в июне продление меры пресечения Водопьяновой, несмотря на протесты защиты, секретить не стали. И вот на нем адвокат Олег Шемаев отметил, что его клиентка «явилась с повинной в Следком, заявила о совершенном преступлении и в ходе всех последующих допросов признала вину» и согласилась возместить ущерб.

«По мнению защиты, сейчас мера пресечения может быть изменена на более мягкую. Она активно сотрудничает со следствием. Имеет абсолютно безупречное прошлое!», — говорил в июне Шемаев. Суд, впрочем, с ним не согласился. К тому моменту, ущерб по делу Водопьяновой вырос почти до 4 млн рублей.

«По мнению защиты, сейчас мера пресечения может быть изменена на более мягкую. Она активно сотрудничает со следствием… Имеет абсолютно безупречное прошлое!», — говорил в июне Шемаев

Новые эпизоды профсоюзного дела оказались связаны с услугами санаториев, в которых бесплатно отдыхала мадам председатель с членами своей семьи. Еще в ходе мартовских обысков в федерации изъяли решения президиума организации за подписью Водопьяновой о выделении путевок ей же с указанием для главврача учреждения: «расходы отнести за счет прибыли санатория».

На июньском заседании суда следователь Гузель Гафиатуллина сообщала об установленном факте: с 2014 по 2016 год обвиняемая получила от главврача санатория «Ижминводы» Айдара Садыкова услуги в виде незаконного пребывания в санатории на сумму 228 тысяч рублей, а с 3 по 8 января 2018 года такие же услуги на 22,7 тысячи ей оказал санаторий «Васильевский», возглавляемый Робертом Муллабаевым. Любопытно, что следователи не обнаружили других получателей бесплатных профсоюзных путевок на ведомственные курорты в Татарстане. Максимум на что могли рассчитывать простые трудящиеся — скидка в 25 процентов при оплате. Либо возмещение всех расходов за счет работодателя, но никак не санатория.

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Месяц назад Совет Федерации профсоюзов РТ принял добровольную отставку Татьяны Водопьяновой. На посту председателя ФП РТ она проработала аж 18 лет, а заявление о выходе на пенсию написала спустя 3 месяца после возбуждения уголовного дела.