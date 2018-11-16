Красные гвоздики для Актрисы
Казанцы простились с народной артисткой Татарстана Раузой Хайретдиновой
В фойе Камаловского театра прошла печальная церемония — коллеги и зрители прощались с всеобщей любимицей — народной артисткой РТ Раузой Хайретдиновой, ушедшей из жизни в возрасте девяноста лет. Ее роли на сцене ТГАТ им. Г. Камала — целая эпоха в истории национального театра страны. «Реальное время» вспоминает легендарную актрису.
Единственный в жизни театр
Несколько месяцев назад в Камаловском театре прошел юбилейный вечер Раузы Хайретдиновой — коллеги и поклонники ее творчества, а их набрался полный Большой зал театра, поздравляли ее с девяностолетием. Печально, но этот праздничный вечер, приготовленный камаловцами от души, стал ее прощанием со сценой, на которой она играла несколько десятилетий. В ее жизни был только один театр — Камаловский, куда она пришла в 1948 году.
В последние годы в силу возраста Рауза-ханум уже не выходила на сцену, но ее часто можно было видеть в зрительном зале, она старалась не пропускать ни премьер, ни творческих вечеров коллег. Она входила в зал нарядная, в кокетливой шляпке и всегда улыбающаяся. Женственной она оставалась до самого конца.
Жизнь ее начиналась нелегко — военное детство в Рыбно-Слободском районе. Дочь сельских учителей, она в тринадцать лет осталась без матери, на ее плечи легла забота о младших сестрах и брате, но она выдержала и вместе с ними встретила отца, вернувшегося с фронта.
Рауза-ханум с детства проявляла актерские способности — хорошо танцевала и пела. Через год после окончания войны она уехала в Казань, и удача ей улыбнулась — красивую и талантливую девушку приняли в студию при Камаловском театре. А когда она окончила ее через два года, то была зачислена в труппу главного татарского театра страны. И этот театр стал для нее единственным на всю жизнь.
Хайретдинова была ведущей актрисой труппы — она играла трогательную Айсылу в «Миркай и Айсылу» Наки Исанбета, была Майсарой в культовой «Голубой шали», Галиябану в одноименном спектакле. Но в ее репертуаре были не только лирические героини, театралы помнят ее резкую, острую Хадичу в спектакле «Тополек мой в красной косыночке». За годы службы в труппе Камаловского театра Рауза-ханум сыграла десятки ролей. Даже уйдя на пенсию, она принимала участие в труппе ветеранов театра.
Неисправимая оптимистка
Фойе Камаловского театра было непривычно задрапировано черными траурными полотнищами, звучала печальная музыка. Люди подходили и подходили, многие держали в руках красные гвоздики — последнее приношение любимой актрисе.
«Мы выросли на ее спектаклях, ходили на все ее премьеры, любили ее героинь, таких мудрых и душевных», — говорит казанская учительница Галия Ахметова. Многие из пришедших проститься с Раузой-ханум не скрывают слез. В фойе находится и муж Хайретдиновой, с ним она счастливо прожила больше шестидесяти лет, он держится, но когда начинает давать интервью одному из телеканалов, не может сдержать слез. В зале родственники актрисы, сын, внуки, труппа театра, главный режиссер Камаловского Фарид Бикчантаев и директор Ильфир Якупов.
Траурный митинг ведет партнер по сцене Раузы-ханум Халил Залялов, который говорит много добрых слов о своей коллеге, отмечая, что всю свою жизнь Хайретдинова отдала театру, успевала работать на радио и телевидении. По словам Залялова, талант Раузы-ханум был поэтическим.
Заместитель министра культуры Дамир Натфуллин, вспоминая роли Хайретдиновой, говорит о том, что актриса отражала свое время, была красивой на сцене и в жизни. Проститься с замечательной актрисой пришли и коллеги из других театров, нашедшие для нее много добрых и искренних слов.
«Она была неисправимой оптимисткой, театр был для нее всем», — полагает выступивший на траурном митинге Ринат Тазетдинов, много раз бывший партнером Раузы-ханум. Еще одна из коллег, Наиля Гараева, со свойственной ей эмоциональностью называет ушедшую актрису «легендарной и истинно народной».
В конце небольшого траурного митинга слово было предоставлено имаму одной из казанских мечетей, который произнес трогательную проповедь, а затем прочитал молитву за упокой души, как он тепло выразился, Розы-апы. За ее светлую душу в эти минуты молились все пришедшие проводить актрису в последний путь. Упокоилась Рауза Хайретдинова на Ново-Татарском кладбище.
комментарии