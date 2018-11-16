Красные гвоздики для Актрисы

Казанцы простились с народной артисткой Татарстана Раузой Хайретдиновой

Фото: Максим Платонов

В фойе Камаловского театра прошла печальная церемония — коллеги и зрители прощались с всеобщей любимицей — народной артисткой РТ Раузой Хайретдиновой, ушедшей из жизни в возрасте девяноста лет. Ее роли на сцене ТГАТ им. Г. Камала — целая эпоха в истории национального театра страны. «Реальное время» вспоминает легендарную актрису.

Единственный в жизни театр

Несколько месяцев назад в Камаловском театре прошел юбилейный вечер Раузы Хайретдиновой — коллеги и поклонники ее творчества, а их набрался полный Большой зал театра, поздравляли ее с девяностолетием. Печально, но этот праздничный вечер, приготовленный камаловцами от души, стал ее прощанием со сценой, на которой она играла несколько десятилетий. В ее жизни был только один театр — Камаловский, куда она пришла в 1948 году.

В последние годы в силу возраста Рауза-ханум уже не выходила на сцену, но ее часто можно было видеть в зрительном зале, она старалась не пропускать ни премьер, ни творческих вечеров коллег. Она входила в зал нарядная, в кокетливой шляпке и всегда улыбающаяся. Женственной она оставалась до самого конца.

Жизнь ее начиналась нелегко — военное детство в Рыбно-Слободском районе. Дочь сельских учителей, она в тринадцать лет осталась без матери, на ее плечи легла забота о младших сестрах и брате, но она выдержала и вместе с ними встретила отца, вернувшегося с фронта.

В фойе Камаловского театра прошла печальная церемония — коллеги и зрители прощались с всеобщей любимицей — народной артисткой РТ Раузой Хайретдиновой



Рауза-ханум с детства проявляла актерские способности — хорошо танцевала и пела. Через год после окончания войны она уехала в Казань, и удача ей улыбнулась — красивую и талантливую девушку приняли в студию при Камаловском театре. А когда она окончила ее через два года, то была зачислена в труппу главного татарского театра страны. И этот театр стал для нее единственным на всю жизнь.

Хайретдинова была ведущей актрисой труппы — она играла трогательную Айсылу в «Миркай и Айсылу» Наки Исанбета, была Майсарой в культовой «Голубой шали», Галиябану в одноименном спектакле. Но в ее репертуаре были не только лирические героини, театралы помнят ее резкую, острую Хадичу в спектакле «Тополек мой в красной косыночке». За годы службы в труппе Камаловского театра Рауза-ханум сыграла десятки ролей. Даже уйдя на пенсию, она принимала участие в труппе ветеранов театра.

Неисправимая оптимистка

Фойе Камаловского театра было непривычно задрапировано черными траурными полотнищами, звучала печальная музыка. Люди подходили и подходили, многие держали в руках красные гвоздики — последнее приношение любимой актрисе.

«Мы выросли на ее спектаклях, ходили на все ее премьеры, любили ее героинь, таких мудрых и душевных», — говорит казанская учительница Галия Ахметова. Многие из пришедших проститься с Раузой-ханум не скрывают слез. В фойе находится и муж Хайретдиновой, с ним она счастливо прожила больше шестидесяти лет, он держится, но когда начинает давать интервью одному из телеканалов, не может сдержать слез. В зале родственники актрисы, сын, внуки, труппа театра, главный режиссер Камаловского Фарид Бикчантаев и директор Ильфир Якупов.

Дамир Натфуллин, вспоминая роли Хайретдиновой, говорит о том, что актриса отражала свое время, была красивой на сцене и в жизни

Траурный митинг ведет партнер по сцене Раузы-ханум Халил Залялов, который говорит много добрых слов о своей коллеге, отмечая, что всю свою жизнь Хайретдинова отдала театру, успевала работать на радио и телевидении. По словам Залялова, талант Раузы-ханум был поэтическим.

Заместитель министра культуры Дамир Натфуллин, вспоминая роли Хайретдиновой, говорит о том, что актриса отражала свое время, была красивой на сцене и в жизни. Проститься с замечательной актрисой пришли и коллеги из других театров, нашедшие для нее много добрых и искренних слов.

«Она была неисправимой оптимисткой, театр был для нее всем», — полагает выступивший на траурном митинге Ринат Тазетдинов, много раз бывший партнером Раузы-ханум. Еще одна из коллег, Наиля Гараева, со свойственной ей эмоциональностью называет ушедшую актрису «легендарной и истинно народной».

В конце небольшого траурного митинга слово было предоставлено имаму одной из казанских мечетей, который произнес трогательную проповедь, а затем прочитал молитву за упокой души, как он тепло выразился, Розы-апы. За ее светлую душу в эти минуты молились все пришедшие проводить актрису в последний путь. Упокоилась Рауза Хайретдинова на Ново-Татарском кладбище.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов