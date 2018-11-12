«Любой Буратино отличит». В Казани судят не окончившего школу создателя финансовой пирамиды

Владелец кооператива «Интер-инвест» признал, что хотел обмануть вкладчиков, но не сразу

Фото: Юлия Косолапкина

В Казани близок к завершению судебный процесс над создателем финансовой пирамиды, владельцем и главбухом ООО «Интер-инвест» Станиславом Лапшовым, обманувшим более тысячи человек на 254 млн рублей. Подсудимому, который сегодня выступит с последним словом, грозит до 8 лет лишения свободы. В прениях адвокат Лапшова отличился красноречием, сравнив своего не закончившего школу клиента с Буратино. Подробности — в материале «Реального времени».

«Проценты выплачивались только для придания видимости работы»

28-летнему Станиславу Лапшову, создавшему ООО «Интер-инвест», грозит до восьми лет лишения свободы колонии общего режима. Именно такой срок в прениях в Ново-Савиновском суде Казани озвучила гособвинитель, помощник прокурора района Азалия Гильманова. По версии следствия, по вине подсудимого деньги потеряли более тысячи человек из Татарстана, Брянской, Орловской, Липецкой областей, ущерб превышает 254 млн рублей. В прениях Гильманова просила признать Лапшова виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ ):

— Лапшов заключал договора займа, принимал деньги. Многие пострадали семьями — родители, дети. Есть более тысячи заявлений пострадавших о привлечении к уголовной ответственности. Он мог использовать служебное положение, будучи главным бухгалтером, для похищения денежных средств потерпевших. Лапшов осознавал, что никакой коммерческой деятельностью, чтобы была возможность совершать выплаты, организация заниматься не будет. Проценты в начале выплачивались только для придания видимости работы финансовой организации. Работа осуществлялась фактически по принципу пирамиды.

С мая по июль 2013 года глава «Интер-инвест» получал деньги от населения, привлекая людей высокими процентами — 10—12%, при этом была и отдельная категория, с которой он работал на особых условиях, — предприниматели, для которых «ставка» составляла уже 30—40%. Со временем часть из них «сдулась», по признанию адвоката Андрея Житлова. Возможность выплат процентов населению, которая как раз основывалась на больших поступлениях от знакомых предпринимателей, прекратилась. Тогда и начались проблемы. «Он начинает создавать новые офисы, привлекать людей», — объясняет защитник последовательность действий Лапшова.

Станиславу Лапшову грозит до восьми лет лишения свободы колонии общего режима — именно такой срок в прениях в Ново-Савиновском суде Казани озвучила гособвинитель. Фото Ирины Плотниковой



Наказание по несуществующей статье



В прениях со стороны обвинения прозвучала информация — наличие пострадавших Лапшов признает, а свою вину — нет. При этом в ходе судебного следствия он отказался уточнять, почему в уставе его ООО в качестве основного вида деятельности указана оптовая торговля непродовольственными товарами. Адвокат Лапшова не согласен с обвинением.

— Он признает, что обманывал вкладчиков, у него был умысел на обман. Но он возник только тогда, когда у него начались проблемы в «Интер-инвесте», а не на начальном этапе, как утверждает гособвинение, что он маскировал чистое мошенничество под предпринимательскую деятельность. Везде все официально, есть документы. Организация зарегистрирована в установленном порядке. То, что финансовая деятельность не прописана, — так были указаны иные виды деятельности, возможно, какие-то лазейки есть тут. Опять-таки он не знал о необходимости лицензирования финансовой организации. Он официально набирал штат, заключал трудовые соглашения. Уже потом никуда не прятался, — озвучил позицию защиты Житлов.

Он подчеркнул: фирма подзащитного не была однодневкой, на начальном этапе вообще не было никаких проблем. Была возможность производить выплаты, пока были «партнеры-бизнесмены». Но как только они «начали сдуваться», начались финансовые провалы, возникла необходимость получения дополнительных средств. «Я так понимаю, что здесь он стал понимать, что будет чужие деньги привлекать. Обеспечивать возврат процентов не смог, все стало расти как снежный ком. В итоге, люди оказались обмануты. Расходы стали превышать доходы. Он признает свою вину, что совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», — уверенно заявил адвокат.

И попросил квалифицировать действия подзащитного как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности по несуществующей ныне статье 159.4, которая действовала до 2016 года.

— Эта часть уже утратила силу, как противоречащая Конституции. Но мы просим о ее применении, если есть возможность, потому что когда поступали вклады от населения, она еще действовала. Он и признает свою вину по ней. Готовы на максимальное наказание — пять лет, — пояснил «Реальному времени» адвокат.

Сам Станислав Лапшов в прениях ни о признании вины, ни о своих вкладчиках не говорил: «Поддерживаю адвоката, дополнений нет».

Житлов подчеркнул: фирма подзащитного не была однодневкой, на начальном этапе вообще не было никаких проблем. Фото Юлии Косолапкиной

Толпы вкладчиков и «негативное стечение обстоятельств»

Защитник просил обратить внимание на личности потерпевших, которые выступают таковыми по делам разных «пирамид».

— Я на другом процессе занят, похожее дело, но в отношении менеджера, простого наемного сотрудника. Там в Верховный суд тоже пришло много потерпевших, а потом, смотрю, здесь, по «Интер-инвест», знакомые люди — человек 20, не меньше. Так что утверждать, что они не знали, не понимали, куда вкладываются, я бы не стал. Зачем сюда вкладывались, если уже там погорели? Относительно потерпевших это тоже такой скользкий вопрос, — рассуждал Житлов.

Адвокат просил суд не обращать особого внимания на то, что у подзащитного отсутствует полное среднее образование. «Разве это говорит о том, что он не мог заниматься предпринимательской деятельностью? Да даже любой Буратино может отличить, где прибыль, а где расход», — не удержался от литературных сравнений адвокат. Напомним, что еще в ходе судебного следствия сам Лапшов ссылался на то, что деятельность его компаний осуществлялась в установленном законом порядке и проценты выплачивались:

— Менее чем за год работы были осуществлены выплаты — 172 млн рублей основного долга и 91 млн рублей по процентам, о чем свидетельствует заключение эксперта. Некоторые сложности возникли из-за негативного стечения обстоятельств, а именно проблем с партнерами. Поддаваясь панике, растиражированной в СМИ, вкладчики спешили расторгнуть договора досрочно. С выплатами мы справлялись до вмешательства правоохранительных органов. Так как в Казани офисы закрылись, выплаты производились в других городах.

По словам Лапшова, части потерпевших «были выплачены основные суммы и проценты, что подтверждают их показания». По его мнению, следствие не приняло во внимание, что во многих случаях договоры займа означали не внесение денежных средств, а только пролонгацию подписанных ранее соглашений.

«Обыск в помещениях «Интер-инвест» проводился без меня, а значит, с нарушением закона. При этом пропали документы, из которых можно было понять, что я сотрудничал с предпринимателями», — выступил обвиняемый. Отвечая на вопросы адвоката, он пояснил, что открывать офисы в других городах он стал для решения возникших финансовых проблем, которых при открытии «Интер-инвест» еще не было.

Судья Шамиль Сунгатуллин обратил внимание на то, что до этого на заседаниях звучала информация, что офисы в других городах открылись одновременно, а сейчас заявляется, что они появились позже. Гособвинитель тоже указала на расхождения: «До этого Лапшов утверждал, что офисы в других городах открывались из-за общей хорошей работы, сейчас же — из-за того, что работа шла в минус».

22 октября в Казани стартовал судебный процесс по уголовному делу об организации КПК «Рост». Пострадавшими от деятельности организации стали более 3,5 тыс. человек. Фото Романа Хасаева

Финансовая пирамида «Рост»

Практически одновременно с делом по «Интер-инвесту» в Татарстане идут судебные тяжбы еще по нескольким финансовым пирамидам. Так, 22 октября в Казани стартовал судебный процесс по уголовному делу об организации КПК «Рост». Пострадавшими от деятельности организации стали более 3,5 тыс. человек. Ущерб составил более 1,4 млрд рублей. Перед судом по делу предстали экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов, который был медийным лицом мошенников, а также основатель пирамиды Андрей Макаров, его сестра Наталья и еще четыре соучастника.

9 ноября огласили приговор по уголовному делу в отношении организаторов КПК «Перспектива». Их признали виновными в совершении мошенничества. Схема та же — обещания высоких процентов вкладчикам, но в результате часть средств злоумышленники присвоили себе и распорядились по своему усмотрению. Жертвами стали более 500 вкладчиков, общая сумма ущерба превышает 90 млн рублей. Фигуранты получили восемь и десять лет лишения свободы. Одного из подсудимых взяли под стражу в зале суда.

По данным МВД по РТ, в 2018 году возбуждено пять уголовных дел по финансовым пирамидам. На сегодня в ведомстве на стадии предварительного следствия находится 18 уголовных дел, по которым установлены лица, причастные к совершению преступления, из них пять человек уже арестованы. Анализ поступающих обращений показывает, что финансовые пирамиды переместились в интернет-пространство. Весной в одном из интервью министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин сообщил, что еще в 2015 году были возбуждены 24 уголовных дела, в 2017 — уже одно. В прошлом году были рассмотрены и вынесены решения в отношении пяти финансовых пирамид. В министерстве просят население относиться внимательнее к возможности сделать вклад, очень высокие проценты должны настораживать.