«Она всегда говорила, кто в пятницу умирает — тот святой». Ушла из жизни Сакина Шаймиева

В Казани простились с супругой первого президента и Государственного Советника Татарстана

Фото: Михаил Козловский

Сегодня на 80-м году жизни скончалась Сакина Шаймиева — супруга первого президента и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. В час дня в казанской мечети «Марджани», куда многие пришли проститься с Сакиной-ханум, прочли джаназа-намаз (заупокойную молитву). Друзья четы Шаймиевых вспоминают ее прежде всего скромной татарской женщиной, которая всю себя посвятила семье. «Реальное время» приводит их воспоминания и отрывки из ее книги «В тени Минтимера». Похоронили супругу Государственного Советника на Ново-Татарском кладбище. Выражаем соболезнования Минтимеру Шариповичу и его близким.

«У татар так принято: жена должна быть в тени мужа»

Сегодня после продолжительной болезни ушла из жизни супруга первого президента и Государственного Советника РТ Сакина Шаймиева. В час дня в мечети «Марджани» прочли джаназа-намаз по покойной, на прощание собралось много людей.

Сакина Шакировна родилась 23 августа 1939 года в Казани. В 1958 году, после окончания Казанского кооперативного техникума, уехала работать в Калининский (сейчас Актанышский) район. Здесь на бальных танцах и познакомилась с будущим супругом — Минтимером, который был студентом Казанского сельхозинститута. Вот как описывал журналистам ту встречу первый президент:

— Я там в это время проходил преддипломную практику. На танцах смотрю, стоит красивая девушка — длинные волосы, белая кофта, черная юбка… Хороша! Она мне сразу понравилась.

В 1961 году молодые люди поженились и переехали в Муслюмово. Сакина Шаймиева устроилась в местном райпотребсоюзе старшим экономистом-плановиком, а ее муж стал главным инженером ремонтно-технической станции. Через два года чета переехала в Мензелинск, где Сакина Шакировна продолжила работать по специальности в Мензелинской государственной торговой конторе, а ее супруг управлял межрайонным объединением «Сельхозтехника». Чуть позже Шаймиева заочно окончила Московский высший финансовый институт.

Вот как описывал журналистам ту встречу первый президент: «Я там в это время проходил преддипломную практику. На танцах смотрю, стоит красивая девушка — длинные волосы, белая кофта, черная юбка… Хороша! Она мне сразу понравилась»

В 1967 году семья переехала в Казань, где будущая первая леди устроилась на работу в Управление общественного питания, а ее муж начал административную карьеру, которая привела его на пост первого президента республики. В столице республики Сакина Шаймиева успела поработать в Министерстве торговли ТАССР и планово-финансовом отделе ЦУМа. В 50 лет вышла на пенсию по состоянию здоровья.

— Я никогда не думала, что буду женой президента. Никогда не стремилась стать лидером. Дело, скорее всего, в моем характере. Но в немалой степени это зависит и от моего происхождения: национальных особенностей татарской женщины, определяемых системой воспитания. У татар так принято: жена должна быть в тени мужа, — поясняла Сакина Шаймиева в своей книге «В тени Минтимера».

Шаймиевы воспитали двух сыновей: в 1962 году родился Айрат, в 1964-м — Радик. В 2007 году вышла книга Сакины-ханум «В тени Минтимера», в 2016-м издали дополненную версию.

«Я ведь никогда не училась быть «первой леди»

Авторитет и высокая должность мужа накладывали свой отпечаток. Сакина-ханум не любила быть в центре внимания, хотя куда бы ни шла: в магазин, на рынок, прогулку, ее узнавали. Ничего плохого не говорили, напротив — были доброжелательны. И все же она предпочитала избегать пристальных взглядов, поэтому стремилась отдыхать с семьей где-нибудь далеко, где их мало кто знал в лицо.

Супруга Шаймиева в своей книге призналась, что быть все время на виду — нелегкая работа, всегда нужно быть на высоте. От этого зависело отношение людей не только к ней, но и к ее супругу. Впрочем, с этой ролью она успешно справлялась, что не раз отмечал Минтимер Шарипович: «Сакину, я уверен в этом, уважает все наше окружение, руководители республики, в первую очередь их жены. Может быть, специально не задумываясь об этом, она также вершит государственные дела — сплачивает вокруг себя супруг руководителей. Приходилось видеть разные отношения между женами, иногда натянутые. Это сильно мешало государственным делам. Здесь именно тот случай, когда первая леди республики сеет добро и работает на всеобщее согласие», — заявил он на ее юбилее.

Супруга Шаймиева в своей книге призналась, что быть все время на виду — нелегкая работа, всегда нужно быть на высоте



— Я очень благодарна мужу за такую оценку. Я ведь никогда не училась быть «первой леди». За все время учебы у меня не было таких предметов, как этика, этикет. К тому же татарской женщине полагается быть скромной. Я свое предназначение всегда видела и вижу в создании надежного и комфортного тыла для моего власти предержащего мужа. Для меня очень важно всегда оставаться собой. Мы с Минтимером обсуждаем волнующие его проблемы, делим заботы. Таким образом, я волей-неволей нахожусь в курсе многих дел и событий. Но мое участие в делах мужа сводится к сочувствию и сопереживанию, — оставалась скромной Сакина Шакировна.

Шаймиев: «Спасибо всем, кто пришел и разделяет наше горе»

Во дворе мечети «Марджани» на прощание с Сакиной-ханум пришли более тысячи людей. Панихиду начал Фарид Мухаметшин, председатель Госсовета РТ. Затем к микрофону подошел Минтимер Шарипович:

— Всегда говорила, кто в пятницу умирает — тот святой. И сама в пятницу ушла. Я был в больнице в последние дни. Вчера почувствовал, что она больше не сможет жить, позвал сыновей, сестру, пришли в больницу, простились. На губах заметил: «Рэхмэт». Я буду вечно помнить, что до последних дней она никого не пускала на кухню, готовила сама для меня, несмотря на проблемы с ногами.



Выступила и сестра: «Спасибо всем, кто пришел и разделяет наше горе. Сакина — человек с большой буквы, необыкновенной щедрости, была внимательна к любому человеку. Она попадет в рай». После дань уважения покойной отдали зампремьера и министр сельского хозяйства Марат Ахметов, а также другие высокопоставленные лица. Много теплых слов в адрес Сакины-ханум высказала Татьяна Ларионова, зампредседателя Госсовета РТ и исполнительный директор фонда «Возрождение»:

— Дорогая, родная Сакина Шакировна! Для многих вы были образцом и идеалом! Умела для всех быть другом, это ее смысл жизни — помогать людям. Она часто звонила, спрашивала, что еще можно сделать, чем помочь. Так радовалась рождению правнуков. Все сделанное президентом — это умноженная на ее душу любовь. Женщина, перед которой нельзя не преклоняться. Она прежде всего жена, но никогда не относила себя к высокопоставленным. Сакина Шакировна, вы незаменимая! То, что вы ушли в пятницу, особый день для мусульман, — знак Всевышнего!

После прощания перешли к чтению джаназа-намаза — заупокойной молитвы. Сакину Шаймиеву похоронят на Ново-Татарском кладбище.

«Красавица, обаятельная, умная, всегда твердо придерживалась моральных принципов»

Бывший руководитель Нацбанка и президент БК «УНИКС» Евгений Богачев давно знаком с Сакиной Шаймиевой — их семьи много лет дружили:

— Когда познакомились? Очень давно. Я тогда еще замминистра работал, а Шаймиев — министром мелиорации. Сакина тогда в ЦУМе работала. Это женщина-красавица, обаятельная, умная, всегда твердо придерживалась моральных принципов. Семья очень дружная, и ее утрата — это очень печально. У нас дачи рядом, и мы обменивались продуктами. Когда я был моложе, выращивал много кур, а у нее утки были. Вот на Новый год она мне звонит: «Евгений Борисович, вот вам индоутку хочу передать». Еще сама приготовит. Она вообще любила сама готовить — это же сплачивает семью. Никогда ни тени высокомерия не было, когда мы встречались в гостях, была скромной и обаятельной.

По словам Богачева, кончина Сакины Шаймиевой стала огромной утратой и для его семьи: «У меня же тоже были семейные трагедии, и она всегда нас поддерживала в те трудные времена».

Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев не мог сдержать слез, узнав о трагическом известии:

— Это очень теплый, светлый человек. Я ее просто знаю как бабушку Камиллы — ее внучка и моя дочка с детского сада дружили. Она очень теплый и в то же время очень твердый человек. Имела большое влияние на своего мужа-президента. Он нам на совещании говорил: «Это мой народный контроль!» Мне тяжело говорить… Она долго работала в ЦУМе, всегда была очень внимательной и объективной, никогда не кичилась тем, что первая леди. Это такой теплый, умный человек был! Жаль таких людей — она так болела, мучилась, держала все в себе, никого не хотела расстраивать. В общем, самые глубокие соболезнования и сыновьям, и Минтимеру Шариповичу.

Пример для подражания и Женщина с большой буквы

— Прежде всего, это очень грустная новость. Я знал ее как исключительно мягкого, доброго, скромного человека. Мы познакомились давно-давно, в начале 90-х. Поскольку мы жили на одной улице, то пересекались. Есть первое воспоминание, которое ложится на человека и потом остается навсегда. Для меня это скромный, добрый, обаятельный, умный человек. Такой она для меня и осталась, — говорит директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский

По его словам, первое знакомство с Сакиной-ханум произошло на бытовом уровне.

— Она жила такой же рядовой и непростой жизнью, которую мы проживали в начале 90-х… Даже не знаю, что рассказать, — растерялся. В голове все надо уложить, — говорит Толчинский.

«Она за все переживала — за республику, за Минтимера Шариповича. У нее было огромное любящее сердце», — с болью говорит Лия Загидуллина

Еще сложнее было комментировать утрату журналистке Лие Загидуллиной, которая в свое время подготовила два фильма про супругу Минтимера Шариповича для телевидения, приуроченных к ее дням рождения.

— Она в моей жизни сыграла огромную роль, хотя, может быть, сама это и не подозревала. Из ее рассказов я понимала, как строится настоящая семейная жизнь. Многие вещи, которые она говорила, можно было в отдельную книгу собрать. Ее мудрость удивительна. Это Женщина с самой большой буквы, которая может быть… Я даже говорить не могу… — дрогнувшим голосом комментирует утрату собеседница издания.

Журналистка вспоминает, что Сакина-ханум всегда изучала всю прессу и искренне переживала.

— У нее поэтому, наверно, и сердце было такое изношенное. Она за все переживала — за республику, за Минтимера Шариповича. У нее было огромное любящее сердце, — с болью говорит Лия Загидуллина.

«Она всегда была такой открытой, я даже не знаю другого такого человека»

— Она была табу для всех журналистов — к ней никто не мог подойти. А мы с ней раньше часто встречались, и я давно хотела сделать фильм. Однажды составила список вопросов и написала ей о своем желании, передала эти вопросы. Она тогда их показала Минтимеру Шариповичу, и он сказал: «Ей ты можешь доверять». Это был первый фильм о Сакине Шаймиевой, который о ней позволили снимать. Он назывался «Я верю в тебя» — очень добрый, теплый фильм. Фильм о ней. С тех пор я иногда звонила ей — она всегда была такой открытой, я даже не знаю другого такого человека, особенно среди высшего звена. Таких, как она, может быть 2—3 человека, — рассказывает журналистка.

Говоря о неисчерпаемой женской мудрости супруги первого президента Татарстана, она вспоминает один из случаев из ее жизни.

— Еще когда Шаймиевы жили в Муслюмово, она заочно училась в институте. Они, видимо, планировали семейную жизнь и решили купить ей пальто. Когда Сакина-ханум приехала на экзамены в Казань, увидела его где-то в магазине. Она мне говорит: «Я позвонила мужу и попросила у него разрешение купить этот пальто». Казалось бы, такая вещь… Я вот сама никогда разрешения не спрашивала, что купить, и вдруг поняла ее мудрость. Думаю, Минтимер Шарипович наверняка тут же согласился, и даже если бы она купила без разрешения — думаю, он бы ни слова не сказал. Но у нее так проявлялась степень уважения к мужу. Казалось бы, такая мелочь, но это уважительное отношение к супругу — как пример всем замужним женщинам. И она во всем такая! Очень деликатная и при этом не мягкотелая. Если что-то не так, Сакина-ханум может резко поставить на место, но при этом она искренняя, открытая и правдивая. В высшей степени справедливая женщина, — с почтением резюмирует Лия Загидуллина.

«Она была не просто женой»

Бывший руководитель пресс-центра Государственного совета РТ, а ныне главный редактор издания «Казанские истории» Любовь Агеева тесно работала с Минтимером Шаймиевым, но лично с его супругой знакома не была, поэтому вспоминает о ней через призму их отношений с мужем.

— Быть женой такого человека, как Минтимер Шарипович, — очень сложная задача. Такая судьба жен политиков, актеров, спортсменов — это женщины, которые должны посвятить себя супругу и его жизни, реализации его целей. Не каждая женщина может это сделать, тем более если муж — президент республики в очень серьезный и ответственный момент ее истории. Конечно, было время, когда Минтимер Шарипович говорил, что готов уйти, потому что таково желание его жены. Но потом, когда он от этой мысли отказывался, всегда шутил, что придется ей еще немного подождать. По моим представлениям, как я ее вижу по публикациям, по высказываниям Минтимера Шаймиева, она в этом смысле была…

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