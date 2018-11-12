Без вины виноватая? Реабилитированной по делу об убийстве мужа предъявили аферу

В Татарстане многодетную мать Елену Болонкину освободили от преследования за смерть супруга и обвинили… в мошенничестве

Фото: предоставлено Еленой Болонкиной

Обвиняемая в убийстве мужа — потерпевшая — обвиняемая в мошенничестве. Так менялся в делах Следственного комитета статус матери пятерых детей Елены Болонкиной из Тетюшского района Татарстана. По словам женщины, новым делом ей грозили в надежде получить признание в убийстве, а не получив его, были вынуждены прекратить преследование с признанием права на реабилитацию. Комментировать заявление о таком способе давления в СК не стали. Между тем, как выяснило «Реальное время», новых подозреваемых в деле об убийстве пока не появилось, а расследование дела о мошенничестве — на финишной прямой.

«Сюрприз» в виде дела о мошенничестве

История многодетной матери Елены Болонкиной прогремела на всю Россию — о загадочном убийстве в Татарстане писала даже «Новая газета». Утром 28 августа 2017 года житель села Монастырское Тетюшского района Виктор Болонкин пошел за околицу привязывать корову и не вернулся. Отправившись позже на поиски, супруга обнаружила его мертвым с колотой раной в области сердца. Вызвала полицию и вскоре стала главной подозреваемой, а затем и обвиняемой в этом преступлении. Долгие полгода провела за решеткой в СИЗО, пока Тетюшский районный суд не отказался продлевать ей меру пресечения и не отпустил, похоже, усомнившись в ее причастности к преступлению. В апреле 2018 года к такому же выводу пришли и сотрудники Следкома, прекратив уголовное преследование Елены Болонкиной по делу об убийстве.

Также Болонкина получила статус потерпевшей в деле об убийстве своего мужа. Ранее таковым следователи признали не родственников, а главу поселения. Не успела выдохнуть — силовики преподнесли «сюрприз».

— В тот момент, когда мне вручали на руки постановление о полной моей непричастности, я должна была радоваться, но мне объявили, что предъявляют объявление по статье 159 части 3 УК РФ («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»), — рассказывает многодетная мать.

В тот же день, вспоминает Болонкина, ей сказали — вечером будет проведен первый допрос по этому делу. На нем выяснилось, повод для второго дела нашли в ходе расследования первого. Пока обвиняемая в убийстве находилась в СИЗО, следователи допрашивали ее сослуживцев из Центра социального обслуживания населения «Тетюшское сияние» и подопечных: тех, кому Болонкина помогала за небольшую плату — убиралась дома, носила воду. Показания против соцработницы дал пенсионер с криминальным прошлым, опекаемый еще и сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

Утром 28 августа 2017 года житель села Монастырское Тетюшского района Виктор Болонкин пошел за околицу привязывать корову и не вернулся. Отправившись позже на поиски, супруга обнаружила его мертвым с колотой раной в области сердца. Фото: Денис Болонкин / семейный архив / svoboda.org



— Он отсидел за убийство и вышел досрочно по состоянию здоровья — у него ампутировали ногу. Были вспышки агрессивности, кратковременные потери памяти, потому что человеку уже за 80. В этом состоянии я пожалела человека и начала ходить к нему как ко всем старикам, — говорит Болонкина.

Женщина уточняет, что изначально за социальные услуги пенсионер платил центру примерно 800 рублей в месяц, потом сумма выросла до 1 300 рублей. Болонкина говорит, что порядок был такой: социальные работники забирали у подопечных деньги, сами вносили в кассу, после чего привозили им квитанцию об оплате.

«Мне предлагали сделку»



По документам дело о мошенничестве было возбуждено еще в январе 2018-го, хотя официально подозреваемую никто об этом не уведомлял и несколько месяцев даже не допрашивал, рассказывает ее адвокат Руслан Игнатьев. «Мне лично это постановление прислали по WhatsApp в феврале», — говорит он. В то время расследованием убийства мужа Болонкиной и нового дела о мошенничестве занимался третий отдел Следкома по РТ.

— Мне предлагали сделку — чтобы я призналась в убийстве мужа, а они признали преступление непреднамеренным. Вопрос так стоял, но я на тот момент была в таком состоянии, что особо не разбиралась, какие статьи… У меня в голове не укладывалось, что можно пойти на сделку. Какая может быть сделка, если я не виновата, почему я должна что-то на себя взять?! — недоумевает Болонкина.

По словам женщины, в том разговоре перед Новым годом ей предлагали за признание либо условное наказание, либо отсрочку исполнения приговора до достижения 14-летнего возраста младшим из ее детей.

— Они сказали, что если вы не согласитесь, на вас будет возбуждено еще одно уголовное дело. Дали понять — в любом случае придется понести наказание, — продолжает рассказ потерпевшая и обвиняемая.

«Когда ее освобождали из-под стражи, Тетюшский районный суд вынес частное определение в отношении Следственного комитета и перечислил в нем все недостатки в их работе», — говорит Игнатьев. Фото tetiushsky.tat.sudrf.ru



От сделки многодетная мать и вдова отказалась. Возбуждение нового дела ее адвокат расценил как способ давления в надежде получить признание вины в убийстве. Когда не получилось, дело было передано из третьего отдела назад в Буинский МРСО с формулировкой замруководителя Следкома по РТ — не представляет особой сложности. И этот момент подчеркнул защитник в суде в конце февраля, когда следователи просили оставить его клиентку в СИЗО на срок свыше полугода, ссылаясь… на сложность дела.

— Когда ее освобождали из-под стражи, Тетюшский районный суд вынес частное определение в отношении Следственного комитета и перечислил в нем все недостатки в их работе, — говорит Игнатьев.



Ущерб в 23 тысячи рублей

В Следкоме подтверждают — к многодетной матери есть новые претензии. По версии следствия, она ввела в заблуждение некоего инвалида второй группы Сусаркина, 1938 года рождения и оформила документы на предоставление ему социальных услуг, достоверно зная, что за Сусаркиным ухаживает другой человек… Следствие полагает, что Болонкина ежемесячно подавала фиктивные отчеты о выполнении этих работ и с марта 2016 года по август 2017 в результате незаконных действий незаконно получала за них деньги.

«После предоставления фиктивных актов сдачи-приемки социальных услуг Болонкиной Е.В начислено более 23 000 рублей, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению, причинив бюджету Республики Татарстан в лице Министерства труда, занятости и социальной защиты материальный ущерб на указанную сумму», — изложил позицию следствия старший помощник и. о. руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Представителем потерпевшего в соцафере признали заведующую отделением надомного обслуживания центра «Тетюшское сияние».

Болонкина же объясняет — другим человеком, что помогал ее подопечному дедушке, следствие считает бабушку, которая сошлась с ним именно в тот период — сначала заносила продукты, потом стала сожительствовать. Иногда две женщины пересекались дома у Сусаркина. А несколько недель назад встретились уже на очной ставке. Тут и выяснилось — ранее бабушка рассказала силовикам, мол, дома у ее сожителя никто не убирался, а теперь говорит по-другому.

«После предоставления фиктивных актов сдачи-приемки социальных услуг Болонкиной Е.В начислено более 23 000 рублей, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению, причинив бюджету Республики Татарстан материальный ущерб на указанную сумму», — изложил позицию следствия Андрей Шептицкий. Фото Ирины Плотниковой



— Следователь спрашивает: «Вы лично видели, как Болонкина мыла пол Сусаркину?». Она отвечает, что приходила и видела, что в доме чисто, и он говорил, что [Болонкина] моет, — описывает очную ставку обвиняемая. — А дальше следователь давит: «Вы до этого дали другие показания, какие правильные? Я могу привлечь за дачу ложных показаний!». Бабушка напугалась и сказала записать то, что она раньше сказала…

Впрочем, на той очной ставке свидетель сообщила — квитанции, которые Болонкина приносила деду после оплаты социальных услуг, нашлись. «По версии следствия, моя подзащитная сама платила за подопечного деньги, ради получения зарплаты. Разница этих сумм и составляет якобы причиненный ущерб», — уточнил адвокат Руслан Игнатьев.

Защитник Болонкиной выяснил — как раз в предполагаемый период совершения преступления в районе проходила проверка качестве оказания услуг сотрудниками «Тетюшского сияния». Опрашивался и Сусаркин. На адвокатский запрос о результатах той проверки директор центра Татьяна Филимонова ответила — подопечный был качеством доволен, жалоб не было. Комментировать эту историю «Реальному времени» директор отказалась, подтвердив, что «всю информацию передала адвокату Болонкиной».



Признать нельзя бороться

В Следственном комитете заявления защиты о давлении с целью получить признание в убийстве оставили без комментария. Однако пояснили — довели до нее информацию о возможности мировой по второму делу:

«Следствием разъяснялись Болонкиной Е.В. положения уголовно-процессуального законодательства о смягчающих вину обстоятельствах при добровольном возмещении имущественного ущерба, причиненного потерпевшему, о возможности в этом случае рассмотрения вопроса прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, при этом какого-либо давления на нее не оказывалось».

Награду она так и не получила как и жилищного сертификата, которого эта семья заждалась. Зато получила расстройство у сына-школьника, которого после ареста Болонкиной отдали в детдом. Фото предоставлено Еленой Болонкиной



Однако Болонкина с обвинением в мошенничестве не согласна, поэтому «компромиссов» не ищет. Ее жизненную ситуацию осложняет тот факт, что теперь нужно тянуть семью одной, без мужа, работы в Монастырском нет, а из социального центра женщину уволили, пока она находилась в СИЗО. И если двое старших детей уже переехали и живут самостоятельно, то младших сыновей 6, 9 и 10 лет нужно на что-то содержать. До смерти мужа Болонкину успели выдвинуть на медаль материнской славы. Вот только награду она так и не получила как и жилищного сертификата, которого эта семья заждалась. Зато получила расстройство у сына-школьника, которого после ареста Болонкиной отдали в детдом.

— Ребенок был дико подавлен, забрала его с больным желудком, на нервной почве развивалась язва. Сразу же нам был предложен бесплатно неврологический диспансер, но ребенок был до такой степени напуган, что он от меня даже в лагерь не смог летом поехать, из дома боялся выйти, — рассказывает обвиняемая.

Отметим, в детдом забирали мальчишку, который якобы рассказал полицейским, что лично видел, как мама ударила папу ножом. Однако уже в октябре назначенная следствием судебная психолого-психиатрическая экспертиза эти показания опровергла. «Мальчик сказал — его запутали сотрудники полиции, и эксперты пришли к выводу — сейчас он говорит правду», — говорит адвокат Игнатьев. Результаты ключевой экспертизы не помешали продержать его клиентку под стражей еще 4 месяца.

В сентябре Тетюшский суд присудил Болонкиной 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование и арест. Однако бывшая фигурантка дела об убийстве, причастность к которому следствие так и не смогло доказать, с решением не согласна — она просила 3 млн рублей и извинений! Кроме того, женщина пытается добиться реальных действий по поиску виновных в убийстве ее мужа. По данным потерпевшей и ее защитника, новых подозреваемых с апреля по ноябрь так и не появилось.

Верховный суд РТ назначил рассмотрение апелляционной жалобы на решение о 100-тысячной компенсации на 12 ноября. Фото Ирины Плотниковой



В Следкоме заверяют — расследование «по делу об обнаружении трупа Болонкина продолжается, выполняется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего». Серьезнее подвижки в деле о мошенничестве — 31 октября многодетной матери предъявили новое обвинение уже по части 1 статьи 159 УК РФ, исключив квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» по части 3 той же статьи. По данным защиты, новое дело Болонкиной направлено на проверку по линии Следкома в Москву.

Тем временем Верховный суд РТ назначил рассмотрение апелляционной жалобы на решение о 100-тысячной компенсации. Оно состоится сегодня.