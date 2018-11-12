Парки просят денег: на содержание скверов Казани ждут 80 миллионов, на охрану — еще 90

Парк Горького замаскируют «под Европу», а ремонт детсадов сократят из-за повышения НДС

Фото: Олег Тихонов

Дирекция парков и скверов Казани заявила о недостаточном финансировании. 23 млн, которые сейчас выделяют организации из бюджета, недостаточно, сказал ее руководитель и попросил 80 млн рублей, а потом еще 90 млн на охрану. Выйти на самоокупаемость организация пока не может — от рекламодателей и арендаторов за лето получили около 9 млн рублей, половину из которых потратили на самих себя. Обсудили на «деловом понедельнике» в мэрии и программу капитального ремонта. Из 180 нуждающихся в ремонте детсадов за год привели в порядок всего 33, в следующем — запланировано еще меньше. Подробности в материале «Реального времени».

Дирекция парков и скверов заработала 9,3 млн рублей, а попросила 80

Дирекция парков и скверов Казани заработала за лето 4,3 млн рублей на мероприятиях с привлечением рекламных партнеров и 5 млн на продаже мест для сезонной торговли.

Руководитель дирекции Марат Закиров отчитался, на что потратили эти деньги. По его словам, 50% ушли на содержание самой дирекции со штатом семь человек, 30% — на проведение мероприятий и 20% — на мелкий ремонт инфраструктуры.

— Содержание дирекции — это зарплата, софинансирование оплаты электроэнергии, водоснабжения, плановые расходы, — расшифровал по просьбе корреспондента «Реального времени» статьи расходов Марат Закиров.

Впрочем, львиную долю доходов Дирекции парков составляют не заработанные деньги, а финансирование из бюджета, на «деловом понедельнике» Закиров пожаловался мэру, что этих денег не хватает, и попросил прибавки.

— Дирекции на содержание 15 парков выделяется 23 млн рублей, этого не хватает, нам необходимо порядка 80 млн рублей в год, — доложил Марат Закиров.

По словам Закирова, видеонаблюдение в парках помогает только в следственных действиях, хотя, например, в МВД его считают эффективным методом предотвращения преступлений. Фото kzn.ru



Еще за 90 млн ЧОП спасет парки от вандалов

Но это еще не все. Как потом чиновник сказал журналистам, неплохо было бы организовать круглосуточную охрану парков, и на это нужно еще 90 млн рублей. А то в этом году в парках было совершено 20 актов вандализма. Не слишком ли это высокая цена — 90 млн для 20 хулиганств? Нет, ответил Закиров, и выразил уверенность, что вандалов будет еще больше и только ЧОП их может остановить.

— Если мы сегодня эти меры не предпримем, то в следующем году будут они [акты вандализма] кратно расти, — сказал Марат Закиров.

По словам Закирова, видеонаблюдение в парках помогает только в следственных действиях, хотя, например, в МВД его считают эффективным методом предотвращения преступлений.

— Планируется организовать круглосуточный пост охраны с дежурством в одной зоне, туда же будет сводиться видеонаблюдение, плюс посты, они будут передвигаться по парку и контролировать объекты, которые притягивают внимание вандалов, — сказал Закиров и выразил надежду, что уже летом 2019 года ЧОП в парках появится.

Одно из резонансных преступлений в этом году было совершено в парке «Черное озеро», в качестве «вандала» выступила бродячая собака, загрызшая лебедя.

Парк Горького замаскируют «под Европу»

А пока дирекция готовится к зимнему сезону и планирует провести в новогодние каникулы 250 мероприятий. Как и в прошлом году, на Черном озере будет бесплатный каток, а центральная елка и ледовый городок расположатся не на площади Тысячелетия, а у Центра семьи «Казан». Там же будет проходить общегородская встреча Нового года. В Ометьевском лесу будет освещенная лыжная трасса и всесезонная горка, на которой можно будет кататься летом, на набережной Кабана — специальное световое оформление.

Парк Горького оформят в «стилистике европейского Нового года». Что это за чудо, на «деловом понедельнике» не пояснили, возможно, уберут снег, чтобы было похоже на Европу?

Как и летом, в новогодние праздники предпринимателям предоставят возможность заработать — сегодня стартовали аукционы на размещения в парках точек проката, торговли и горячего питания.

По словам председателя комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, ноу-хау не привели к удорожанию стоимости ремонта. Фото kzn.ru

Капремонт: аварийные дома исключат, а деньги не вернут

Еще один доклад был посвящен итогам капитального ремонта жилфонда. Пока он выполнен только на 85%, причина задержки в новом принципе определения подрядчиков. Чтобы не опоздать в следующем году, конкурс объявят раньше — в декабре 2018-го, чтобы в феврале 2019 года заключить договоры.

В этом году отремонтировали 431 дом на сумму 2,1 млрд рублей, в следующем отремонтируют 396 на сумму 1,8 млрд. На некоторых объектах испытали новшества. Например, «умные» домофоны, которые напоминают о долгах и поздравляют с днем рождения, систему открывания дверей «свободные руки» и почтовые ящики «антиспам». Щель для корреспонденции открывается только при приближении почтальона, у которого есть специальный брелок. По словам председателя комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, ноу-хау не привели к удорожанию стоимости ремонта.

— В те же самые цифры подрядчики уложились, была, вероятно, экономия по другим видам работ, — сказал он.

Сейчас формируется трехлетняя программа по капитальному ремонту и решается, какие дома войдут в нее. По словам спикера, часть объектов исключат, так как они признаны аварийными. На вопрос журналистов, куда в этом случае пойдут деньги, которые более 10 лет жители этих домов вносили за капремонт, Анисимов ответить затруднился. Мол, деньги не исполком собирает, а региональный оператора капитального ремонта, с него и спрос.

Ремонт детсадов сократят из-за НДС

В будущем году предстоит ремонт детских садов. Из 180 нуждающихся в капремонте в этом году было отремонтировано только 33. Программа по детсадам только на старте, объяснил Анисимов, и здорово буксует.

Программа по детсадам только на старте, объяснил Анисимов, и здорово буксует. Фото kzn.ru

— На следующий год планируется включить в программу 13—15 детских садов, сейчас уточняем цифру. Закон изменился — НДС повысился, а сумма, которую выделяют, неизменная, поэтому сейчас рассчитываем цифру, — рассказал Дмитрий Анисимов.

Также в Казани в 2019 году планируют построить 10 детсадов на 1110 мест, из них сад на 340 мест появится в ЖК «Светлая долина», на 270 мест — в ЖК «Станция спортивная».