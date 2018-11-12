Парки просят денег: на содержание скверов Казани ждут 80 миллионов, на охрану — еще 90
Парк Горького замаскируют «под Европу», а ремонт детсадов сократят из-за повышения НДС
Дирекция парков и скверов Казани заявила о недостаточном финансировании. 23 млн, которые сейчас выделяют организации из бюджета, недостаточно, сказал ее руководитель и попросил 80 млн рублей, а потом еще 90 млн на охрану. Выйти на самоокупаемость организация пока не может — от рекламодателей и арендаторов за лето получили около 9 млн рублей, половину из которых потратили на самих себя. Обсудили на «деловом понедельнике» в мэрии и программу капитального ремонта. Из 180 нуждающихся в ремонте детсадов за год привели в порядок всего 33, в следующем — запланировано еще меньше. Подробности в материале «Реального времени».
Дирекция парков и скверов заработала 9,3 млн рублей, а попросила 80
Дирекция парков и скверов Казани заработала за лето 4,3 млн рублей на мероприятиях с привлечением рекламных партнеров и 5 млн на продаже мест для сезонной торговли.
Руководитель дирекции Марат Закиров отчитался, на что потратили эти деньги. По его словам, 50% ушли на содержание самой дирекции со штатом семь человек, 30% — на проведение мероприятий и 20% — на мелкий ремонт инфраструктуры.
— Содержание дирекции — это зарплата, софинансирование оплаты электроэнергии, водоснабжения, плановые расходы, — расшифровал по просьбе корреспондента «Реального времени» статьи расходов Марат Закиров.
Впрочем, львиную долю доходов Дирекции парков составляют не заработанные деньги, а финансирование из бюджета, на «деловом понедельнике» Закиров пожаловался мэру, что этих денег не хватает, и попросил прибавки.
— Дирекции на содержание 15 парков выделяется 23 млн рублей, этого не хватает, нам необходимо порядка 80 млн рублей в год, — доложил Марат Закиров.
Еще за 90 млн ЧОП спасет парки от вандалов
Но это еще не все. Как потом чиновник сказал журналистам, неплохо было бы организовать круглосуточную охрану парков, и на это нужно еще 90 млн рублей. А то в этом году в парках было совершено 20 актов вандализма. Не слишком ли это высокая цена — 90 млн для 20 хулиганств? Нет, ответил Закиров, и выразил уверенность, что вандалов будет еще больше и только ЧОП их может остановить.
— Если мы сегодня эти меры не предпримем, то в следующем году будут они [акты вандализма] кратно расти, — сказал Марат Закиров.
По словам Закирова, видеонаблюдение в парках помогает только в следственных действиях, хотя, например, в МВД его считают эффективным методом предотвращения преступлений.
— Планируется организовать круглосуточный пост охраны с дежурством в одной зоне, туда же будет сводиться видеонаблюдение, плюс посты, они будут передвигаться по парку и контролировать объекты, которые притягивают внимание вандалов, — сказал Закиров и выразил надежду, что уже летом 2019 года ЧОП в парках появится.
Одно из резонансных преступлений в этом году было совершено в парке «Черное озеро», в качестве «вандала» выступила бродячая собака, загрызшая лебедя.
Парк Горького замаскируют «под Европу»
А пока дирекция готовится к зимнему сезону и планирует провести в новогодние каникулы 250 мероприятий. Как и в прошлом году, на Черном озере будет бесплатный каток, а центральная елка и ледовый городок расположатся не на площади Тысячелетия, а у Центра семьи «Казан». Там же будет проходить общегородская встреча Нового года. В Ометьевском лесу будет освещенная лыжная трасса и всесезонная горка, на которой можно будет кататься летом, на набережной Кабана — специальное световое оформление.
Парк Горького оформят в «стилистике европейского Нового года». Что это за чудо, на «деловом понедельнике» не пояснили, возможно, уберут снег, чтобы было похоже на Европу?
Как и летом, в новогодние праздники предпринимателям предоставят возможность заработать — сегодня стартовали аукционы на размещения в парках точек проката, торговли и горячего питания.
Капремонт: аварийные дома исключат, а деньги не вернут
Еще один доклад был посвящен итогам капитального ремонта жилфонда. Пока он выполнен только на 85%, причина задержки в новом принципе определения подрядчиков. Чтобы не опоздать в следующем году, конкурс объявят раньше — в декабре 2018-го, чтобы в феврале 2019 года заключить договоры.
В этом году отремонтировали 431 дом на сумму 2,1 млрд рублей, в следующем отремонтируют 396 на сумму 1,8 млрд. На некоторых объектах испытали новшества. Например, «умные» домофоны, которые напоминают о долгах и поздравляют с днем рождения, систему открывания дверей «свободные руки» и почтовые ящики «антиспам». Щель для корреспонденции открывается только при приближении почтальона, у которого есть специальный брелок. По словам председателя комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, ноу-хау не привели к удорожанию стоимости ремонта.
— В те же самые цифры подрядчики уложились, была, вероятно, экономия по другим видам работ, — сказал он.
Сейчас формируется трехлетняя программа по капитальному ремонту и решается, какие дома войдут в нее. По словам спикера, часть объектов исключат, так как они признаны аварийными. На вопрос журналистов, куда в этом случае пойдут деньги, которые более 10 лет жители этих домов вносили за капремонт, Анисимов ответить затруднился. Мол, деньги не исполком собирает, а региональный оператора капитального ремонта, с него и спрос.
Ремонт детсадов сократят из-за НДС
В будущем году предстоит ремонт детских садов. Из 180 нуждающихся в капремонте в этом году было отремонтировано только 33. Программа по детсадам только на старте, объяснил Анисимов, и здорово буксует.
— На следующий год планируется включить в программу 13—15 детских садов, сейчас уточняем цифру. Закон изменился — НДС повысился, а сумма, которую выделяют, неизменная, поэтому сейчас рассчитываем цифру, — рассказал Дмитрий Анисимов.
Также в Казани в 2019 году планируют построить 10 детсадов на 1110 мест, из них сад на 340 мест появится в ЖК «Светлая долина», на 270 мест — в ЖК «Станция спортивная».
комментарии
За любителей погулять с комфортом в дорогущих и неокупаемых садах и парках будут платить все налогоплательщики.
В данном случае любители прогулок в рабочее время и "рыбку съели и на скамейку сели".
Скромнее надо быть, милая - сидите на своих "скамеечках".
И таких гуляющих пенсионеров стало в разы больше после обновления.
Про стоимость самих парков и скверов вообще молчу.
Президенты вообще-то просят самоокупаемости хотя бы.