Криминальное чтиво. Роберту Мусину дали еще три месяца на знакомство с 80 томами дела

Суд продлил домашний арест экс-главе «Татфондбанка» до 16 февраля, на сегодня он успел прочесть лишь треть материалов

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Роберту Мусину продлили домашний арест еще на три месяца — до 16 февраля, чтобы экс-банкир мог ознакомиться с материалами уголовного дела. На сегодня он прочел лишь треть материалов. Впрочем, после того, как суд отклонил ходатайство следствия об ускорении этого процесса, темпы чтения экс-предправления банка и его защиты упали до трех томов практически за полтора месяца. Впереди — еще 80 томов дела. На заседании по продлению меры пресечения присутствовала корреспондент «Реального времени».

Сроки растут, а темпы падают

После отказа Приволжского суда Казани в ходатайстве ускорить процедуру чтения Робертом Мусиным материалов дела следствие, судя по всему, пока смирилось и попросило Верховный суд РТ продлить экс-банкиру домашний арест на три месяца, чтобы он ознакомился с документами из уголовного дела. Согласно зачитанному ходатайству руководителя следственной группы, следствие продлили с 16 ноября до 16 февраля — до этого же срока он попросил оставить обвиняемого под домашним арестом.

Сам Роберт Мусин зашел в зал заседания без сопровождения за несколько минут до начала процесса и, пообщавшись в сторонке со своим адвокатом, буднично уселся на передний ряд. Выглядел он по-домашнему, что немудрено — до Верховного суда РТ обвиняемому в прямом смысле рукой подать, ведь домашний арест он отбывает в квартире на Тельмана, дарение которой его дочкам пытается параллельно оспорить АСВ.

На сегодня Мусин ознакомился с 40 томами уголовного дела. На остальные 80 томов следствие попросило дать ему еще три месяца. Впрочем, скорее всего, столь внушительный объем документов к февралю экс-банкир прочитать не успеет, учитывая, что с 31 января по 18 сентября обвиняемый и его адвокат ознакомились с 32 томами. Спустя две недели, к третьему октября, Мусин осилил еще пять томов.

Напомним, что следствию подобные темпы не понравились и на заседании в начале октября экс-банкира обвинили в необоснованном затягивании процесса ознакомления в попытке избежать уголовной ответственности. В суде рассматривали ходатайство об установлении предельного срока ознакомления с материалами дела — до истечения домашнего ареста, то есть до 16 ноября. Тогда решение было не в пользу следствия — суд с их доводами не согласился. Путем нехитрых вычислений получаем, что после отказа следствию в ускорении процесса «крейсерская» скорость экс-банкира значительно упала — почти за полтора следующих месяца он с адвокатом ознакомился всего с тремя томами уголовного дела.

Выглядел Мусин по-домашнему, что немудрено — до Верховного суда РТ обвиняемому в прямом смысле рукой подать. Фото Марии Горожаниновой

С продлением все согласны

Судья Ленар Карипов перед тем, как передать слово прокурору и Мусину с его защитником, исследовал представленные материалы дела. В процессе прозвучало, что бывшему предправления ТФБ его коллеги из «Единой России» и из Госсовета РТ предоставили по одной положительной характеристике, а из следственного изолятора — данные по тому, сколько раз Мусин обращался с жалобами по состоянию здоровья. Правда, конкретные цифры судья зачитывать не стал.

После ознакомления с материалами дела выяснилось, что с продлением домашнего ареста согласны все — начиная от прокурора и заканчивая самим Робертом Мусиным и его защитником Алексеем Клюкиным.

— С ходатайством согласен, вопросов не имеется, — лаконично обозначил свою позицию обвиняемый.

— Ваша честь, уважаемые участники процесса. Я также не возражаю против удовлетворения данного ходатайства, считаю, что оно обоснованное. На сегодняшний день, действительно, защита ознакомилась с 40 томами. Всего материалы уголовного дела занимают 120 томов. Следственные органы в лице руководителя следственной группы выходили с ходатайством об уменьшении сроков ознакомления с материалами дела, 4 октября указанное ходатайство было отклонено Приволжским районным судом, — заявил Клюкин.

«На сегодняшний день защита ознакомилась с 40 томами. Всего материалы уголовного дела занимают 120 томов», — заявил Клюкин. Фото Олега Тихонова

На знакомство с материалами дела дали еще три месяца

Когда судья удалился в совещательную комнату, Роберт Мусин с разрешения судебных приставов ненадолго отлучился, после чего стал ждать решения по продлению своего домашнего ареста. Оно сюрпризом ни для кого не стало, буквально через 10 минут судья объявил, что ходатайство удовлетворено — знакомиться с оставшимися 80 томами обвиняемый будет до 16 февраля. Более мягкую меру пресечения судья не рассматривал, поскольку «имеются достаточные данные, что в отсутствии установленных запретов и ограничений Мусин может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе путем оказания нежелательного воздействия на других участников уголовного судопроизводства и уничтожения доказательств».

Что интересно, пострадавшие клиенты ТФБ, являющиеся постоянными слушателями дел, связанных с банком и, в частности, с Мусиным, узнают о продлении ареста из новостей — посмотреть в глаза экс-предправления банка, обвиняемому по уголовному делу с ущербом в 24,6 млрд рублей, сегодня на заседание никто из них не пришел.