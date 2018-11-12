Битва за инвестора: Татарстан и Башкирия конкурируют за «немецкий» молокозавод ценой 15 миллиардов

Башкирский Белебей предлагает льготы ТОСЭР, а в Бугульму заманивают субсидиями

Интересы Татарстана вновь схлестнулись с братским Башкортостаном: новой ареной схватки регионов становится приход в Поволжье крупнейшего российского производителя сырого молока ГК «Эконива-АПК Холдинг» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра. Бесстрашный иностранный агроинвестор, обосновавшийся в центральной части России, подбирает площадку для строительства новейшего молочного комбината, который может стать равным по мощности Казанскому молочного комбинату. До конца года Штефан Дюрр сможет определиться, куда направить «молочные реки»: в Бугульму или в Белебей, хотя в запасе есть и третий вариант — Оренбург. Борьба обещает стать нешуточной: инвестиции оцениваются от 10 до 15 млрд рублей, так что на карту поставлено и дело чести вице-премьера — министра сельского хозяйства РТ Марата Ахметова. Подробнее — в материале «Реального времени».

С кем пойдет под венец немецкая «Эконива»

Татарстан и Башкортостан оказались главными претендентами на размещение крупнейшего в Поволжье современного молочного комбината, который собирается построить в ближайшей перспективе один из российских лидеров по производству молока ГК «Эконива-АПК Холдинг». Его проектная мощность переработки молока — до 1 тыс. тонн в сутки. По этому показателю он уступает лишь абсолютному лидеру — Лианозовскому молочному комбинату «Вимм-Билль-Данн», имеющему суточную переработку в 2,5 тыс. тонн, и может приравняться к молочному заводу «Данон-Индустрия» в Подмосковье мощностью 900 тонн переработки молока в сутки. Казанский молочный комбинат ижевской группы КОМОС ГРУПП приблизится к этому рубежу после завершения реконструкции к концу 2019-го — началу 2020 года. Остальные молкомбинаты работают на меньших «оборотах», перерабатывая от 300 до 600 тонн в сутки. Таким образом, будущий немецкий завод может всерьез потеснить российских производителей цельной молочной продукции. Впечатляет и объем предстоящих инвестиций: от 10—15 млрд рублей, так что конкуренция за деньги зарубежного инвестора обещать стать бешеной.

Информацию о заинтересованности двух регионов в привлечении к себе гиганта молочной переработки подтвердили корреспонденту «Реального времени» в исполнительной дирекции ГК «Эконива-АПК Холдинг», а также в администрациях обеих республик. «Будущий завод станет четвертым по счету нашим предприятием по переработке молока в стране, — рассказал представитель «Эконива-АПК Холдинг», участвующий в переговорах с регионами. — Сейчас два завода работают в Воронежской области, но они малой мощности. Строится большой завод с переработкой 1,3 тыс. тонн в сутки в Новосибирской области. Сейчас обсуждается вопрос, где в Приволжском регионе построить такой же большой завод. Это может быть и Татарстан, и Башкортостан и Оренбургская область. Пока у всех равные шансы», — подчеркнул он.

Минсельхоз РТ делает большую ставку на приход нового сетевого переработчика. Фото ekoniva-apk.ru



Дело чести Марата Ахметова

Минсельхоз РТ делает большую ставку на приход нового сетевого переработчика. «Мощности действующих молочных комбинатов в республике отстают от производства молока. Сейчас сельчане производят 3,5—4 тысячи тонн молока в сутки — ни один регион в стране больше не производит. А перерабатывается внутри республики чуть больше половины, остальное вывозится в соседние регионы. Конечно, наши молочные и сыродельные заводы обещают расширить мощности, но когда? Поэтому мы очень надеемся на то, что нам удастся уговорить построить «тысячник» в Татарстане. Это козырная карта Марата Ахметова», — рассказал один из заместителей министра сельского хозяйства и продовольствия РТ. По данным источников, предложение основателю и владельцу ГК «Эконива» Штефану Дюрру о налаживании сотрудничества с Татарстаном было сделано вице-премьером Маратом Ахметовым во время Краснодарского экономического форума. А 26 сентября состоялась встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой делегация ГК «Эконива» изложила программу по развитию молочного производства в республике. Как следует из скупого сообщения пресс-службы президента РТ, встреча состоялась в Доме правительства. Штефан Дюрр приехал на переговоры вместе с исполнительным директором «Северной нивы» Петром Дубянским. От Татарстана участвовали министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов и министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев. «Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства и перспективы развития партнерских связей», — сообщалось в итоговом пресс-релизе по этому поводу. К слову, Казань оказалась последней точкой в деловой поездке господина Дюрра по регионам Поволжья. Еще в мае он провел переговоры по этому поводу с тогда еще президентом Башкортостана Рустэмом Хамитовым, но пока не успел встретиться с новым главой республики. Заявлялся объем инвестиций в Башкирию на уровне 7,6 млрд.

Заточены на межрегиональный «пятачок»

Если говорить конкретно, то немецкий бизнесмен выбирает подходящую себе площадку на пограничном «пятачке» Татарстана с Башкортостаном и Оренбургом. Он присматривается к юго-восточным районам республики — Бугульминскому и Бавлинскому. В радиусе 50—70 км вокруг них располагаются конкурирующие площадки — в Белебее и Оренбургской области.

Тяга к этой точке обусловлена тем, что именно в этих отдаленных от столичных мегаполисов «Эконива» создает сразу в трех республиках «молочный пояс» по строительству множества мегаферм для производства молока, который должен стать сырьевой базой для будущего перерабатывающего завода. Исполнительный директор «Северной нивы» Петр Дубянский рассказал «Реальному времени» о намерении построить четыре молочных комплекса по производству сырого молока: три в Бугульминском районе, один в Бавлинском. Стандартный проект мега-фермы «Эконивы» рассчитан на 2 800 голов КРС, в сутки производит 80 тонн молока. По словам Петра Дубянского, первый комплекс «Эконивы» в Бугульминском районе будет больше на 3 300 голов и откроется в 2019 году. Речь идет о строительстве Надеждинского молочного комплекса с объемом инвестиций в 2,9 млрд рублей, уточнили источники. Около 30 процентов от этой суммы составят субсидии из бюджетов РТ и РФ. Еще два комплекса мощностью на 2 800 и 6 000 голов будут построены в селах Наратлы и Старое Сумароково Бугульминского района в 2020 году. Инвестиции в их строительство составят 2,5 млрд и 6 млрд рублей соответственно. В Бавлинском районе речь идет о выкупе действующих ферм с дальнейшей их реконструкцией. «Сейчас мы на пороге того, чтобы войти в Бавлинский район и ведем переговоры о покупке трех молочно-животноводческих хозяйств», — сообщил Дубянский.

По словам Петра Дубянского, первый комплекс «Эконивы» в Бугульминском районе будет больше на 3 300 голов и откроется в 2019 году. Фото tatarstan.ru



Татарстан манит большими субсидиями

«Татарстан предоставляет самые большие субсидии для входа в сельскохозяйственный бизнес. Далеко не во всех регионах, где работает наш холдинг, руководство оказывает столь значительную поддержку. Мы видим встречную поддержку Минсельхоза Татарстана, мы видим, что руководство республики хотело бы видеть нас в качестве инвестора, и это немаловажно для господина Дюрра», — выразил удовлетворение началом сотрудничества с Татарстаном глава «Северной нивы» Петр Дубянский. Суммарные инвестиции — 11,6 млрд рублей. Если эти планы сбудутся, то к 2020 году «Эконива» будет иметь поголовье в 12 100 голов КРС и получать в сутки 150 тонн сырого молока. Одновременно с этим в Башкирии «Эконива» также запланировала строительство трех молочных комплексов за 7,6 млрд рублей с выходом на ежесуточное производство молока 58,4 тонны. По словам Петра Дубянского, в Башкирии строительство уже ведется, в Оренбурге откроется мегаферма в феврале, а в Бугульме еще только ведутся проектно-изыскательские работы. «На пороге 2018 года у «Эконивы» работали 12-13 животноводческих комплексов и в течение 2018 года в стадии строительства находилось еще не менее 12 новых комплексов», — отметил Дубянский.

Молочный «дедлайн»: 2020 год

Стремление завершить проекты к 2020 году объясняется тем, что к этому сроку заканчивается срок действия запущенной в 2016 году федеральной программы по компенсации инвестиционных затрат на строительство и модернизацию объектов в приоритетных отраслях АПК, в том числе и в молочном животноводстве CAPEX. «В Поволжье образуется кластер из 10—12 комплексов. Это мощная сырьевая база. Так что строительство завода неизбежно. Главный вопрос — где?», — соглашается исполнительный директор «Северной нивы».

Как сообщили в правительстве Башкортостана, одно из главных преимуществ Белебея в том, что он обладает статусом ТОСЭР, который предоставляет внушительный пакет налоговых льгот. Способны ли они перетянуть этот проект? «Скорее всего способны. Но подчеркну, что вопрос не имеет окончательного решения, потому что до конца не изучен. В настоящее время мы изучаем те преференции, которые есть в Белебее, и те, которые возможны в Бугульминском и Бавлинском районах. Взвешиваем все. И экологическая чистота не последний критерий для «Эконивы», поскольку наша компания позиционирует себя как агрохолдинг, производящий экологически чистую и здоровую продукцию», — отметили в «Экониве».

Зарубежные инвесторы хотели бы видеть благополучный природный пейзаж, в котором бы «не было ничего отталкивающего: дымящихся токсичных труб, нефтяных качалок». «К сожалению, ими богат Бавлинский район. В Белебеево это тоже есть, но в меньшей степени», — отметили в компании. Фото glavarb.ru

Требуется пейзаж с зелеными лугами

При оценке экологического состояния среды зарубежные инвесторы хотели бы видеть благополучный природный пейзаж, в котором бы «не было ничего отталкивающего: дымящихся токсичных труб, нефтяных качалок». «К сожалению, ими богат Бавлинский район. В Белебеево это тоже есть, но в меньшей степени», — отметили в компании. «Важно видеть молочный завод на фоне альпийский гор? А объективные данные о состоянии экологии вы собираете?», — переспросила корреспондент «Реального времени». «Эти критерии контролируются условно-разрешительной документацией — тогда берутся и анализы воды, пробы почвы, и экологическая экспертиза проводится. Но даже в самом внешнем облике среды видна объективная картина экологического состояния. Мы знаем, что несут за собой производство и добыча нефти из недр, что есть выбросы сероводорода, мы это понимаем. Красивый ландшафт — это уже залог здоровой среды. Мы понимаем, что в глобальном смысле мы вряд ли что-то можем менять. Мы на этом останавливаемся. Но это не значит, что на Татарстане ставится крест», — пояснили в компании. Преимущество республики в том, что она является лидером по производству молока, юго-восточные районы логистически удачно расположены: проходят трассы М5 и М7. Татарстан нам интересен в том плане, что республика является лидером в производстве сырого молока, достаточно высокий технологический уровень в производстве молока, нам интересна эта здоровая конкуренция, высокий уровень сельскохозяйственного производства в целом. Такой интерес есть, и мы хотели бы влиться в ваш посыл и занять достойное место. Вполне возможно, что варианты здесь созреют, но сейчас так утверждать еще преждевременно», — подчеркнули в компании «Эконива».

Если немец не договорится с французами — значит придется строить

Впрочем, судьба проекта напрямую зависит и от того, на каких ценовых условиях Штефану Дюрру удастся договориться о поставках молока на Белебеевский молочный комбинат, который загружает «Эконива». Флагман сыроделия является основным переработчиком молока, производимого «Эконивой». Сейчас его мощности составляют 600 тонн в сутки, но остаются недозагруженными. По замыслу инвесторов, молоко с бугульминских ферм должно также пойти на загрузку этого комбината.

В органах власти Башкирии сообщили, что инвестор задерживается с ответом. «Ждали еще месяц назад, но пока ничего не слышно». Между тем обеспокоенность Дюрра связана с тем, что в прошлом году владелец ОАО «Белебеевский молочный комбинат» — бывший вице-премьер правительства Башкирии Эрнст Исаев — продал большую часть акций комбината французскому концерну Savencia Fromage & Dairy. «Многое зависит от переговоров с ними: сможем ли мы заключить долгосрочные контракты по приемлемой цене и от этого зависит скорость принятия решения и строительство нового объекта по переработке. Но в любом случае такая цель стоит», — заметил источник. Savencia Fromage & Dairy занимает четвертую позицию в мире по изготовлению молочных продуктов и вторую во Франции. Согласно данным Центра изучения молочного рынка, в прошлом году Белебеевский молочный комбинат переработал 160 тысяч тонн молока, что обеспечило предприятию первое место в стране по производству твердых сыров.