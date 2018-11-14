«Заморозка цен на топливо — это дополнительные убытки, почти все сейчас работают в минус»

Роковое соглашение: замороженные цены на бензин приведут к дефициту топлива и черному рынку?

На этой неделе вице-премьер РФ Дмитрий Козак объявил о заморозке цен на бензин и дизельное топливо — они будут сохраняться до конца марта. Однако соглашение, подписанное между нефтяниками и правительством, устроило не всех участников рынка. Многие из них высказываются о том, что это не решит проблему. Заправки уже работают в убыток, а независимые АЗС грозятся забастовками. Подробно о ситуации — в материале «Реального времени».

Стоимость бензина

Конфликт между частными и вертикально интегрированными заправками (принадлежащими крупным нефтяным компаниям) вышел на новый уровень. На этой неделе правительство РФ объявило о заморозке цен на топливо, которые будут действовать до конца марта 2019 года. Соглашение подписали с крупными нефтяными компаниями, что может вызывать недовольство со стороны владельцев частных заправок. Сейчас для них предельный уровень рентабельности — 4%. При этом в СМИ сообщается, что ФАС по предложению «Роснефти» инициирует проверку независимых АЗС на предмет монопольного положения на рынке. В Московской области проверка уже началась в отношении нескольких независимых поставщиков.

Впрочем, на сегодня повышение стоимости топлива в российских регионах, похоже, затормозилось. По данным аналитической службы «Реального времени», стоимость основных видов топлива в Казани не меняется уже несколько месяцев. Так, цена на АИ-92 с 13 июня составляет 40,48 рубля за литр, то же самое можно сказать об АИ-95 — 43,08 рубля, дизельном топливе — 42,88, и АИ-98 — 49,45. Правда, газ с тех пор подорожал значительно — с 20,98 рубля за кубометр до 24,85. С начала года цены на газ выросли особенно ощутимо — практически на 30% (в начале года стоимость газа составляла ровно 19 рублей).

В Набережных Челнах цены немного варьируются. АИ-92 держится в пределах 40,47 рубля с 16 июля, но с этого времени не обошлось без небольших повышений, например, 30 июля на четыре копейки, которое через неделю снова удалось отбить. Стоимость АИ-95 сегодня составляет 43,05, что неизменно с 13 июня. С прошлой недели на десять копеек подорожало дизельное топливо, стоимость на данный момент достигла 43,23 рубля. Цены на газ так же, как и в Казани, стремительно растут. 25 июня стоимость составляла 21,48 рубля, на сегодня цена на газ уже на уровне 24,30 рубля.

В других регионах обстановка не такая спокойная. В Йошкар-Оле с 29 октября стоимость АИ-92 выросла на пять копеек и составляет сейчас 41,02 рубля. АИ-95 с того момента вырос на 18 копеек, цена достигла 44,78 рубля. А вот газ, наоборот, подешевел за две недели на 85 копеек, сейчас стоимость составляет 24,60 рубля.

На сегодня повышение стоимости топлива в российских регионах, похоже, затормозилось. Фото mariavto.ru



В Самаре, например, за прошедшие две недели на 20 копеек подорожал АИ-95, сейчас цена находится на уровне 43,98 рубля. Дизельное топливо прибавило рекордные 40 копеек — цена сейчас в пределах 43,43 рубля. Что показательно, средние значения по ПФО мало изменились, чего нельзя было говорить еще летом этого года, когда рост на разные виды топлива достигал практически одного рубля за неделю. По последним данным аналитической службы «Реального времени», за неделю подорожал только АИ-95, рост составил две копейки, цена достигает 43,61 рубля, на одну копейку подорожало дизельное топливо — до 43,74. Стоимость газа, даже наоборот, снизилась на 22 копейки — до 24,91.

Заморозка цен

После объявления правительством решения о заморозке цен на бензин сразу возникли мнения, что заправкам уже пришлось столкнуться с убыточной работой. Впрочем, убытки появились не вчера.

— Мы в убыток давно работаем, не мы же диктуем правила. Да, подписали соглашение о заморозке цен, но это не рыночное решение. Мы просили о других условиях, правительство взяло средние данные. Заморозка цен — это дополнительные убытки, почти все сейчас работают в минус. Наверное, нужны персональные выплаты по слоям населения, например, для пенсионеров, но это опять-таки нагрузка на общий бюджет. К тому же с 1 января поднимутся акцизы, значит, все будут решать за счет производителей. Рынок бы сам расставил все точки, а сейчас за счет переработчиков все станут решать. А ведь АЗС, заводы — это огромные вложения. Должны были задуматься, чтобы все было нормально, а как цену замораживают? Ничего не предоставив взамен. Я бы сам эти вопросы Козаку задал. Это нечистоплотно, сами не знают, куда идут, — комментирует «Реальному времени» ситуацию начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть» Владимир Карпов.

Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин призывает быть осторожными, заметив, что пока только было заявление, что соответствующее соглашение между нефтяными компаниями и правительством подписано.

— Пока было только заявление о якобы подписанном соглашении, о договоренностях, при этом односторонних, — нефтяные компании должны удержать цены на прежнем уровне. Но с 1 января идет повышение НДС, акцизов, которое продолжится в июле. 40% АЗС принадлежат у нас небольшим структурам, которые покупают топливо у крупных компаний. Последние будут решать свои потери за счет небольших организаций, которые покупают у них топливо. В результате может возникнуть дефицит топлива, черный рынок, могут начать работу примитивные заводы — все это последствия принятого решения. Как лучше — не хотели, хотели содрать побольше, а нефтяные компании — одни из главных налогоплательщиков, — рассуждает Крутихин.

С его слов, решить назревающую проблему можно двумя путями — либо уже сократить налоговую нагрузку, либо дожидаться социального протеста, после чего так или иначе отменят повышение акцизов. Летом этого года митинги против повышения цен на бензин уже проходили в некоторых регионах.

Внимание на внутренний рынок

Эксперты подтверждают, что цены на топливо действительно заморозили до конца марта, но называть такую меру особенно эффективной не приходится.

— Раз заключено такое соглашение с нефтяными компаниями, то не думаю, что они бы пошли на убытки, на то, что им невыгодно. Что касается возможных проблем на АЗС, то, думаю, эти слухи искусственно раздуваются. Для нефтяных компаний должно быть выгодно работать на внутреннем топливном рынке, но заморозка цен — не лучший метод. С 1 января повышаются акцизы, сейчас предложена не совсем выгодная схема. Это временное решение, нужно разрабатывать условия для привлечения российских компаний. Должен быть комплекс мер, который бы устраивал и потребителей, и нефтяные компании, — пояснила замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов соглашается, что мера от правительства не совсем та, но это уже лучше, чем ничего.

— Любые ограничения, любое ручное управление при рыночной экономике всегда плохо, это вынужденная мера, надеюсь, временная. Нельзя где-то ограничить, а где-то нет. С сентября началась ситуация, когда оптовые цены начали расти. А независимые заправки очень зависимы от оптовых цен. Поэтому этот дисбаланс и давал такую реакцию. Сейчас у нас должно появиться много товара, заправки начнут зарабатывать. На экспорт сейчас уходить невыгодно. Надеюсь, оптовая цена будет падать. Что касается забастовок независимых АЗС, то в Татарстане до такого ситуация не доходит, у нас в целом ситуация спокойная. Сейчас мы еле покрываем расходы, которые есть. Но есть регионы, где нефтяные компании продают топливо в розницу дешевле, чем оптом. А независимые АЗС, покупая у них, повышают цены, к ним и не едут, это Красноярский край, Забайкалье, Иркутская область, Дальний Восток, Приморье. Это огромные территории, где независимых АЗС очень много, более того, есть регионы, где нет ни одной вертикально интегрированной заправки, только частные. Там ситуация очень тяжелая, — приводит примеры Сулейманов.

Он подчеркивает, что главное сейчас — насытить российский рынок.