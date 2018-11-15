Невиновны: суд оправдал чиновников мэрии Казани по делу о махинациях с дорожной разметкой

В МВД и прокуратуре крайне удивились решению и поинтересовались основаниями — это уже второе громкое дело за месяц, которое рассыпалось в суде

Неожиданно закончилось сегодня заседание Советского районного суда о махинациях с тендерами по нанесению дорожной разметки в Казани. Подсудимые год провели под домашним арестом, сторона обвинения требовала для них от 4,5 года до 5 лет лишения свободы. Чтение приговора заняло почти 4 часа и завершилось… полным оправданием всех четырех фигурантов дела. Перечислив доводы стороны обвинения, суд счел их не доказывающими вину подозреваемых. Ранее из числа фигурантов дела был выведен VIP-подозреваемый — экс-глава Советского района Рустем Гафаров. Подробности в материале «Реального времени».

«Аукцион был странным, за минуту цена упала на 50%»



Суд над фигурантами дела о махинациях с тендерами на нанесение дорожной разметки стартовал в январе этого года. По версии следователей, чиновники исполкома Казани и руководители фирмы «Стройтелеком» обчистили городскую казну на 44,5 млн рублей. Благодаря «частно-муниципальному» партнерству фирмы, которые брались выполнить работы за меньшую стоимость, признавались уклонившимися от исполнения договора, и тендер переходил к участнику, предлагавшему максимальную цену.

На скамье подсудимых оказались экс-начальник отдела муниципального заказа финуправления исполкома Казани Юрий Синников, его тесть Андрей Макаров — экс-директор и учредитель ООО «Стройтелеком», бывший замдиректора по экономическим вопросам в этой фирме Татьяна Мишечкина и начальник отдела по благоустройству и работе с жилыми массивами Советского района Денис Воробьев. Ранее в разряд свидетелей перевели экс-главу Советского района Рустема Гафарова, ныне первого замруководителя исполкома Казани, и бывшего замглавы исполкома Казани Мансура Хафизова.

Признаки преступления выявили сотрудники УЭБиПК, а расследованием дела занималось ГСУ МВД по РТ. В 2015 году исполком Казани выделил 145 млн рублей на нанесение дорожной разметки. По 23 млн в Авиастроительном и Ново-Савиновском, 41 млн — в Вахитовском и Приволжском, 38 млн — в Кировском и Московском, 43 млн — в Советском районе.

Как стало понятно из приговора, тендеры несколько лет подряд выигрывали одни и те же фирмы — «Гром» и «Автогаз». Рассчитывая, что и в 2015 году контракт уйдет к ним, не дожидаясь проведения тендера, по устной договоренности с администрацией районов они начали наносить разметку. «Рисковали без тендера, но есть только 3 месяца, когда разметку можно нанести без нарушения технологии, и в мае по устной договоренности начали», — зачитывал показания директора «Автогаза» судья Эрнест Муртазин. «В 2015 году аукцион был странным, за минуту цена упала на 50%», — продолжал он.

44 млн вывели через подставные фирмы, уменьшая объем выполненных работ

По версии следствия, цену роняло ООО «Стройтелеком» через подставные фирмы, чтобы реальным претендентам на разметочную работу выгоднее было от нее отказаться. Но руководители «Автогаза» и «Грома» стояли до последнего и все-таки выиграли тендер. К примеру, в Московском и Кировском районах цена с 38 млн упала до 11 млн.

Однако заключить договор подряда победители аукциона не смогли: выяснилось, что из-за изменений регламента торгов представить банковскую гарантию нужно было в сокращенные сроки. Для согласования «Автогазу» не хватало двух дней, а что касается «Грома», у финуправления исполкома возникли замечания к имеющейся банковской гарантии. В результате обе фирмы были признаны уклонившимся от заключения контракта, а договор подписывали со «Стройтелекомом», но уже по максимальной цене.

Фактически «Стройтелеком» работы не выполнял, приглашая на субподряд тех же проигравших победителей — «Гром» и «Автогаз». Договор субподряда с ними заключили, например, в Московском и Кировском районах на 26 млн рублей, а в Вахитовском и Приволжском — на 27 млн. Разницу, как полагало обвинение, руководство «Стройтелекома» выводило следующим образом: субподрядчики выполняли весь объем работ, тогда как в договоре была отражена лишь их часть. Далее «Стройтелеком» заключал еще один договор с подставной фирмой и переводил ей со счета «Стройтелекома» оставшиеся деньги.

По версии следствия, общая сумма похищенных средств составила 44 млн рублей.

«Доказательства причастности к преступлению не представлены»

Гособвинитель, помощник прокурора Советского района Дмитрий Зайцев в прениях просил признать подсудимых виновными в ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), а Дениса Воробьева и Юрия Синникова — еще и по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Для всей четверки настаивал на реальных сроках: Синникову — 5 лет и 10 месяцев, Воробьеву — 4 года и 6 месяцев, Макарову — 5 лет и 6 месяцев, Мишечкиной — 4 года 6 месяцев лишения свободы.

Однако суд вынес неожиданное решение — постановил оправдать всех обвиняемых по делу. По мнению суда, препятствие в получении банковской гарантии не установлено, выводы следователей о расчетах обвиняемых, что «Автогаз» и «Гром» в случае выигрыша не успеют получить эту гарантию, — предположительные, как и роль чиновника Воробьева в создании благоприятных условий для «Стройтелекома».

По мнению суда, сторона обвинения не представила доказательств того, что действия Синникова и Воробьева были направлены на совершение неправомерных действий для получения выгоды имущественного характера, незаконного обогащения или были совершены из корыстных побуждений.

Оценку законности или незаконности действиям по перечислению денег «Стройтелекомом» подставным (по мнению следствия) фирмам суд давать не стал, поскольку это выходит за пределы предъявленных обвинений.

«Суд пришел к выводу о недоказанности причастия к указанным преступлениям этих лиц, и в их отношении должен быть поставлен оправдательный приговор», — провозгласил судья Муртазин.

МВД и прокуратура недоумевают и удивляются

Интересна была реакция на приговор участников процесса. Услышав слово «оправдать», обвиняемых и адвокатов не обуяли эмоции — радовались они очень сдержанно. По их словам, суд принял «единственное верное и обоснованное решение».

— Мы боролись за права подзащитных и получили результат. Любой адвокат, естественно, рассчитывает на лучший результат. Хорошо, что в этой ситуации суд учел все обстоятельства дела, в том числе позицию защиты, — сказал защитник Андрея Макарова Михаил Демин.

У представителей стороны обвинения приговор вызвал недоумение. В МВД РТ крайне удивились новости и поинтересовались мотивировкой суда. В свою очередь, старший помощник прокурора республики Руслан Галиев сообщил: решение об апелляционном обжаловании будет принято после изучения приговора.

Интересно, что это уже второй громкий оправдательный приговор по делам следователей полиции за месяц. 1 ноября Вахитовский районный суд признал невиновной экс-главу филиала СК «Мегарусс-Д» Дарью Алякину, которую обвиняли в мошенничестве на 477 млн рублей. Этот приговор прокуратура уже обжаловала.

