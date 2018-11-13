«Некоторым очень не повезло, что Груничева назначили в Госкомитет по тарифам»

Рокировка. Место руководителя УФАС по РТ Александра Груничева займет его бывший шеф Айрат Шафигуллин

Фото: Роман Хасаев

Сегодня в Татарстане сразу два назначения: Госкомитет по тарифам возглавил Александр Груничев, а на его место в УФАС по РТ пришел экс-секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин. Оба направления крайне важны для республики, новым руководителям предстоит нелегкий фронт работы, но опрошенные эксперты уверены — оба справятся. Каким борцом с картельными сговорами проявит себя Айрат Шафигуллин и что предпримет Груничев на фоне грядущих непопулярных решений с повышением тарифов на вывоз мусора и проезд в общественном транспорте — подробнее в материале «Реального времени».

Груничеву — тарифную политику, Шафигуллина — на борьбу с картелями

Рабочее утро сегодня в республике началось с новостей о двух назначениях. Как и предсказывало «Реальное время», Госкомитет по тарифам возглавил экс-глава УФАС по РТ Александр Груничев. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов. Тогда опрошенные эксперты сообщали, что на пост претендует и бывший шеф Груничева — секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин. Однако сегодня же стало известно, что последний займет кресло своего протеже:

— Айрат Радинович уходит в Управление Федеральной антимонопольной службы. Сегодня его представят коллективу, приехал заместитель руководителя ФАС РФ, — сообщили «Реальному времени» в Совете безопасности.

В УФАС по РТ информацию подтвердили, нового руководителя представили статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский и и.о. премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Шафигуллин назначен приказом ФАС на период согласования с полпредом президента РФ в ПФО. Цариковский поблагодарил прежнего руководителя Александра Груничева за многолетний и плодотворный труд в управлении:

— Вам удалось вывести республиканское управление в лидеры России по реализации антимонопольного законодательства. Благодаря успехам УФАС по РТ под вашим руководством, а также работе учебно-методического центра ФАС России Казань по праву считается второй антимонопольной столицей страны, — подчеркнул Андрей Цариковский.

Нового руководителя представили Рустам Нигматуллин и Андрей Цариковский. Фото tatarstan.ru

Также замруководителя федеральной антимонопольной службы выразил уверенность, что с назначением Шафигуллина УФАС по РТ «не только сохранит свои наработки, но и приумножит несомненные достижения». Рустам Нигматуллин представил экс-секретаря Совбеза как опытного управленца, за многие годы прекрасно зарекомендовавшего себя на разных постах, подчеркнул, что Татарстан всегда будет уделять большое внимание развитию здоровой конкуренции на всех рынках.

Позднее, в три часа дня, ожидается представление нового шефа коллективу Госкомитета по тарифам.

— Я думаю, и Шафигуллин, и Груничев — оба хорошие руководители, потянут новые должности. Даже сомнений никаких не может быть. У них большой опыт работы. Обе эти должности всегда считались одними из самых значимых, поэтому я проблем здесь не вижу. Президент знает, кого и куда назначить, — считает Рафил Нугуманов, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Что интересно, два новых назначенца хорошо друг друга знают. С 1998 по 2006 г. Груничев работал под началом Шафигуллина в ПФР — начальником экономического отдела, затем начальником бюджетного отдела.

7 фактов об успехах и неудачах Груничева

Александр Груничев руководил управлением антимонопольной службы Татарстана с 2006 года и за эти годы успел прослыть своей принципиальной борьбой с недобросовестной ценовой политикой торговых сетей, картельными сговорами. Впрочем, были и неудачи.

Штрафы «Аэрофлоту» за дорогой эконом



Александр Груничев не боялся штрафовать и крупных федеральных игроков. К примеру, татарстанские антимонопольщики несколько раз рассматривали дела в отношении «Аэрофлота». В 2015 году авиаперевозчика заподозрили в том, что он устанавливал необоснованные цены на направления Казань — Москва и Москва — Казань. В частности, в УФАС по РТ установили, что лететь экономклассом можно как за 4, так и за 25 тысяч рублей, различие заключалось лишь в части бронирования.



Добавим, что ведомство Груничева интересовалось ценовой политикой «Аэрофлота» и ранее. Так, по итогам проверки 2013 года авиаперевозчику пришлось заплатить 650 тысяч рублей за то, что цены в экономклассе за два дня до полета были втрое выше, чем за месяц.





Татарстанские антимонопольщики несколько раз рассматривали дела в отношении «Аэрофлота». Фото Максима Платонова



Война с артелями, картелями



Одно из последних масштабных разбирательств, которое развернуло ведомство Груничева, — «картельное дело» против татарстанских дорожников. В 2017 году Федеральная антимонопольная служба России занялась проверкой электронных аукционов по выбору подрядчиков в сфере дорожного строительства. В ходе этой кампании и обнаружился устный картельный сговоров между ООО «СК «Созидание» и ООО «СО «Тозелеш». Ведомство оштрафовало оба ООО на 40 млн рублей. Выяснилось, что «Созидание» и «Тозелеш» аффилированы между собой и принадлежат Марселю Зарипову и Артуру Гимадееву, которых считают близкими к чиновнику из Минтранса РТ. Почти 10 лет они проработали исключительно по заказам ГИСУ, «Главтатдортранса», ГБОУ «Безопасность дорожного движения». В УФАС по РТ отмечали, что нарушения «выразились в заключении устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на 10 аукционах в электронной форме».



Но, увы, «картельное дело» развалилось: Арбитражный суд РТ признал незаконным постановление регионального УФАС о признании «Созидания» и «Тозелеш» участниками картельного сговора и отменило штрафы в 23 и 17 млн рублей. Защита строилась на том, что антимонопольщики не представили доказательств в подтверждение факта заключения между заявителями антиконкурентного соглашения и получения заявителями какой-либо материальной выгоды. В результате дорожники остались безнаказанными — юристы УФАС не смогли отстоять свою правоту в суде. Как МТС наказали за бородатую фею



Еще один федеральный игрок, который оказался под прицелом татарстанского УФАС, — компания МТС. Татарстанским антимонопольщикам не понравился рекламный пилларс компании, на котором был изображен бородатый мужчина в розовом костюме феи с крылышками и с волшебной палочкой в руках. Ведомство Александра Груничева признало рекламу ненадлежащей и выдало предписание, требуя прекращения ее распространения. Поводом для разбирательства в УФАС стало коллективное обращение 127 казанцев, которые посчитали, что бородатый фей может плохо повлиять на детскую психику.





Татарстанское УФАС пыталось разобраться и в росте цен на гречку. Фото novostimir-a.ru



Груничев — борец с «сахарным» и «гречневым» сговорами



История «сахарного сговора» началась в 2015 году, когда цены на сахар взлетели с 25 до 60 рублей за 1 кг. Сначала татарстанские антимонопольщики призвали к ответу татарстанских производителей сахара — ООО «Буинский сахар», ОАО «Заинский сахар», ЗАО «Нурлатский сахар». Позже УФАС по РТ получило право рассматривать дело в отношении всех 76 заводов, которые производят сахар в России.



В результате в октябре 2016 года татарстанское отделение ФАС признало, что 34 сахарных завода виновны в ценовом сговоре. Также в сговоре обвинили организацию «Союз сахаропроизводителей России». В декабре УФАС по РТ исключило из списка еще два предприятия и оштрафовало 32 завода на 360 млн рублей.



«Участников было больше, но мы посчитали, что некоторые из заводов не участвовали в этих неконкурентных действиях, поэтому списания дохода в виде штрафа у них не было», — дал комментарий глава УФАС по РТ Александр Груничев. Любопытно, что в числе оштрафованных не оказалось ни одного татарстанского производителя сахара, хотя именно с них и начиналось «сахарное дело».



Кроме того, татарстанское УФАС пыталось разобраться и в росте цен на гречку. В сговоре с целью завышения цен на эту крупу были обвинены ООО «Ашан», «Кэш энд Керри» («МЕТРО»), X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») и ЗАО «Тандер» («Магнит»). Как Груничев воевал с «Росгосстрахом»



На 158 млн оштрафовало в 2014 году татарстанское УФАС страховую компанию «Росгосстрах» за навязывание дополнительных видов страхования к полисам ОСАГО, а именно — программу по страхованию жизни и здоровья водителя «Фортуна-Авто». К тому же антимонопольщики заподозрили, что страховщик затрудняет оформление выплат для страхователей.



Однако страховщикам удалось отбиться от штрафа в Арбитражном суде. «Росгосстрах» сумел продавить мировое соглашение, по которому заплатил компенсацию ущерба всего в 71,5 тысячи рублей.





На 158 млн оштрафовало в 2014 году татарстанское УФАС страховую компанию «Росгосстрах» за навязывание дополнительных видов страхования. Фото ksonline.ru



Непростые перспективы тарифной политики



Предсказывая новую должность Груничева, эксперты отмечали, что «согласиться на назначение руководителем тарифного комитета — значит взять на себя смелость на принятие непопулярных решений». Главные вызовы — «мусорная» реформа, которая грозит обернуться почти двукратным ростом тарифов для населения, необходимость сдерживать противостояние между генераторами тепла, а в ближнесрочной перспективе — тарифы на перевозку граждан в общественном транспорте.



— Если предприятие работает в убыток, он же не может те же тарифы у него оставить? Не все от него зависит, правильно? Понятно, что все хотят заработать на повышении: и по мусору, и по воде, и т.д. Его служба должна все верно высчитать. Предприятия должны работать с какой-то прибылью, значит, придется повышать. У Груничева и в УФАС получалось, и тут получится, — твердо убежден Рафаил Нугуманов. Провал для «Татэнерго»?



Татарстанский телеграм-канал «Татарская якудза» также высказался о назначении Груничева, отметив, что «Татэнерго» провалило борьбу за важнейшее для них назначение в кабмине: «Воспитанник экс-руководителя ПФР по РТ Марселя Имамова, уволенного на фоне уголовных дел, Александр Груничев возглавил Государственный комитет по тарифам Татарстана. Зная принципы работы, сформированные прежним шефом Груничева, можно ждать, что в госкомитет будут внедрены традиционные для них принципы. Никогда еще «Татэнерго» не терпело столь серьезного аппаратного поражения».





Татарстанский телеграм-канал отметил, что «Татэнерго» провалило борьбу за важнейшее для них назначение в кабмине. Фото Олега Тихонова



Бывший министр юстиции РТ и адвокат Мидхат Курманов также полагает, что Груничев не всем придется по душе в своей новой должности:



— Я могу сказать, что некоторым очень не повезло, что Груничева назначили в Госкомитет по тарифам. Он чересчур принципиальный, через него уже не пройдут всякие «хотелки». Он не даст просто так поднять тарифы, еще же нужно обосновать повышение. Поэтому, думаю, с приходом Груничева выиграет и бизнес, и население. Это уникальный человек, который никогда не пойдет наперекор своей совести, — отметил Курманов.

6 фактов о карьере Шафигуллина

Из команды легендарного Камалеева



Как известно, управленческая карьера Айрата Шафигуллина начиналась в команде главы Советского района Казани Альберта Камалеева, после чего в дефолтный 1998 год он стал главой отделения Пенсионного фонда по РТ, сменив сбежавшего тогда с деньгами фонда управляющего. Во время управления Шафигуллиным татарстанским отделением ПФР деятельность проходила тихо и спокойно, а само управление находилось среди лучших в России, его хвалили за высокую собираемость пенсионных сборов с предприятий. На ниве труда. Лоббирование субсидий в республику



Однако после его назначения в Минтруд РТ в 2007 году оставленный им сменщик Марсель Имамов со скандалом покинул пост в 2015 году. Сам же Айрат Шафигуллин за все время службы на государственных должностях работал тихо и спокойно. За время работы в Минтруде он активно «вытаскивал» федеральные субсидии на снижение безработицы в моногородах — Набережных Челнах, Камских Полянах.



— Мы с ним работали с 2006 года по 2014-й, когда объединили министерства. Но по Пенсионному фонду, конечно, тоже пересекались, уже тогда о его деятельности знали не понаслышке. Мало того, что он стратег, он еще и хороший тактик! Есть просто стратеги и просто тактики, а у него это удачно сочетается. У него очень широкомасштабное видение проблем, поэтому он любое направление осилит, я считаю. Любое дело доводит до конца, у него очень хорошее финансовое образование, поэтому я даже не сомневаюсь, что он справится. Он обладает хорошим энтузиазмом, загорается делом. Хочется пожелать ему слаженной команды, — отметила начальник отдела Минтрудсоцзащиты РТ Елена Кибардина.





Айрат Шафигуллин за все время службы на государственных должностях работал тихо и спокойно. Фото tatarstan.ru



Ошибочка вышла



Однако с уходом с должности министра его карьера оказалась на перепутье: его прочили на должность главы Нацбанка, а затем и главы Минэкономики РТ. Секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин на эту должность пришел в 2014 году из Минтруда и соцзащиты РТ. Тогда в министерстве разразился скандал: прокуратура Татарстана уличила сотрудников в представлении неверных сведений о своих доходах и имуществе. Троих из них (из руководящего состава министерства) она потребовала уволить, так как те нарушения допускали не впервые. Сам глава ведомства Айрат Шафигуллин в деле не фигурировал, но именно в этот период покинул свой пост. В Совбезе рука в об руку с силовиками



Последние четыре года его работу в качестве секретаря Совета безопасности теперь уже бывшие коллеги характеризуют так: «Делал свою работу в основном на основании материалов правоохранительных органов. Инициативных вещей не припоминаю». «Каждому слову верен!»



Еще до Минтруда Шафигуллин 9 лет руководил татарстанским отделением Пенсионного фонда. Начальник отдела по работе со СМИ Минсоцзащиты РТ Рафаил Гиниятуллин — один из тех, кто дольше всех проработал под его началом: 6 лет в ПФР, затем еще пять — в Минтруде:



— У меня сомнений не возникает, что Айрат Радинович справится с возложенными на него задачами, я искренне рад за него! Как руководитель он немногословный, но каждому своему слову верен, дипломатичен, порядочный, ответственный и настойчив в достижении цели, скромный, но с чувством собственного достоинства, самокритичный, — так охарактеризовал бывшего шефа Гиниятуллин.



Другие подчиненные из Минтруда также комплиментарно отзываются о Шафигуллине на условиях анонимности: «Он харизматичный, от него спокойствием веет, и это классно! За его спиной спокойно и комфортно, и это придает дополнительную уверенность персоналу!»





Недавно Шафигуллин вместе с другими татарстанскими чиновниками прошел обучение в Стэнфордском университете. Фото turj.ru



Удачная поездка в Стэнфорд?



Недавно Шафигуллин вместе с другими татарстанскими чиновниками прошел обучение в Стэнфордском университете. По возвращении всех их ждал своеобразный экзамен — нужно было представить президенту свои проекты, которые можно реализовать на территории Татарстана. Что представил Шафигуллин, остается только догадываться. Но судя по всему, с задачей он справился.