«Некоторым очень не повезло, что Груничева назначили в Госкомитет по тарифам»
Рокировка. Место руководителя УФАС по РТ Александра Груничева займет его бывший шеф Айрат Шафигуллин
Сегодня в Татарстане сразу два назначения: Госкомитет по тарифам возглавил Александр Груничев, а на его место в УФАС по РТ пришел экс-секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин. Оба направления крайне важны для республики, новым руководителям предстоит нелегкий фронт работы, но опрошенные эксперты уверены — оба справятся. Каким борцом с картельными сговорами проявит себя Айрат Шафигуллин и что предпримет Груничев на фоне грядущих непопулярных решений с повышением тарифов на вывоз мусора и проезд в общественном транспорте — подробнее в материале «Реального времени».
Груничеву — тарифную политику, Шафигуллина — на борьбу с картелями
Рабочее утро сегодня в республике началось с новостей о двух назначениях. Как и предсказывало «Реальное время», Госкомитет по тарифам возглавил экс-глава УФАС по РТ Александр Груничев. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов. Тогда опрошенные эксперты сообщали, что на пост претендует и бывший шеф Груничева — секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин. Однако сегодня же стало известно, что последний займет кресло своего протеже:
— Айрат Радинович уходит в Управление Федеральной антимонопольной службы. Сегодня его представят коллективу, приехал заместитель руководителя ФАС РФ, — сообщили «Реальному времени» в Совете безопасности.
В УФАС по РТ информацию подтвердили, нового руководителя представили статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский и и.о. премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Шафигуллин назначен приказом ФАС на период согласования с полпредом президента РФ в ПФО. Цариковский поблагодарил прежнего руководителя Александра Груничева за многолетний и плодотворный труд в управлении:
— Вам удалось вывести республиканское управление в лидеры России по реализации антимонопольного законодательства. Благодаря успехам УФАС по РТ под вашим руководством, а также работе учебно-методического центра ФАС России Казань по праву считается второй антимонопольной столицей страны, — подчеркнул Андрей Цариковский.
Также замруководителя федеральной антимонопольной службы выразил уверенность, что с назначением Шафигуллина УФАС по РТ «не только сохранит свои наработки, но и приумножит несомненные достижения». Рустам Нигматуллин представил экс-секретаря Совбеза как опытного управленца, за многие годы прекрасно зарекомендовавшего себя на разных постах, подчеркнул, что Татарстан всегда будет уделять большое внимание развитию здоровой конкуренции на всех рынках.
Позднее, в три часа дня, ожидается представление нового шефа коллективу Госкомитета по тарифам.
— Я думаю, и Шафигуллин, и Груничев — оба хорошие руководители, потянут новые должности. Даже сомнений никаких не может быть. У них большой опыт работы. Обе эти должности всегда считались одними из самых значимых, поэтому я проблем здесь не вижу. Президент знает, кого и куда назначить, — считает Рафил Нугуманов, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.
Что интересно, два новых назначенца хорошо друг друга знают. С 1998 по 2006 г. Груничев работал под началом Шафигуллина в ПФР — начальником экономического отдела, затем начальником бюджетного отдела.
7 фактов об успехах и неудачах Груничева
Александр Груничев руководил управлением антимонопольной службы Татарстана с 2006 года и за эти годы успел прослыть своей принципиальной борьбой с недобросовестной ценовой политикой торговых сетей, картельными сговорами. Впрочем, были и неудачи.
- Штрафы «Аэрофлоту» за дорогой эконом
Александр Груничев не боялся штрафовать и крупных федеральных игроков. К примеру, татарстанские антимонопольщики несколько раз рассматривали дела в отношении «Аэрофлота». В 2015 году авиаперевозчика заподозрили в том, что он устанавливал необоснованные цены на направления Казань — Москва и Москва — Казань. В частности, в УФАС по РТ установили, что лететь экономклассом можно как за 4, так и за 25 тысяч рублей, различие заключалось лишь в части бронирования.
Добавим, что ведомство Груничева интересовалось ценовой политикой «Аэрофлота» и ранее. Так, по итогам проверки 2013 года авиаперевозчику пришлось заплатить 650 тысяч рублей за то, что цены в экономклассе за два дня до полета были втрое выше, чем за месяц.
Татарстанские антимонопольщики несколько раз рассматривали дела в отношении «Аэрофлота». Фото Максима Платонова
- Война с артелями, картелями
Одно из последних масштабных разбирательств, которое развернуло ведомство Груничева, — «картельное дело» против татарстанских дорожников. В 2017 году Федеральная антимонопольная служба России занялась проверкой электронных аукционов по выбору подрядчиков в сфере дорожного строительства. В ходе этой кампании и обнаружился устный картельный сговоров между ООО «СК «Созидание» и ООО «СО «Тозелеш». Ведомство оштрафовало оба ООО на 40 млн рублей. Выяснилось, что «Созидание» и «Тозелеш» аффилированы между собой и принадлежат Марселю Зарипову и Артуру Гимадееву, которых считают близкими к чиновнику из Минтранса РТ. Почти 10 лет они проработали исключительно по заказам ГИСУ, «Главтатдортранса», ГБОУ «Безопасность дорожного движения». В УФАС по РТ отмечали, что нарушения «выразились в заключении устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на 10 аукционах в электронной форме».
Но, увы, «картельное дело» развалилось: Арбитражный суд РТ признал незаконным постановление регионального УФАС о признании «Созидания» и «Тозелеш» участниками картельного сговора и отменило штрафы в 23 и 17 млн рублей. Защита строилась на том, что антимонопольщики не представили доказательств в подтверждение факта заключения между заявителями антиконкурентного соглашения и получения заявителями какой-либо материальной выгоды. В результате дорожники остались безнаказанными — юристы УФАС не смогли отстоять свою правоту в суде.
- Как МТС наказали за бородатую фею
Еще один федеральный игрок, который оказался под прицелом татарстанского УФАС, — компания МТС. Татарстанским антимонопольщикам не понравился рекламный пилларс компании, на котором был изображен бородатый мужчина в розовом костюме феи с крылышками и с волшебной палочкой в руках. Ведомство Александра Груничева признало рекламу ненадлежащей и выдало предписание, требуя прекращения ее распространения. Поводом для разбирательства в УФАС стало коллективное обращение 127 казанцев, которые посчитали, что бородатый фей может плохо повлиять на детскую психику.
Татарстанское УФАС пыталось разобраться и в росте цен на гречку. Фото novostimir-a.ru
- Груничев — борец с «сахарным» и «гречневым» сговорами
История «сахарного сговора» началась в 2015 году, когда цены на сахар взлетели с 25 до 60 рублей за 1 кг. Сначала татарстанские антимонопольщики призвали к ответу татарстанских производителей сахара — ООО «Буинский сахар», ОАО «Заинский сахар», ЗАО «Нурлатский сахар». Позже УФАС по РТ получило право рассматривать дело в отношении всех 76 заводов, которые производят сахар в России.
В результате в октябре 2016 года татарстанское отделение ФАС признало, что 34 сахарных завода виновны в ценовом сговоре. Также в сговоре обвинили организацию «Союз сахаропроизводителей России». В декабре УФАС по РТ исключило из списка еще два предприятия и оштрафовало 32 завода на 360 млн рублей.
«Участников было больше, но мы посчитали, что некоторые из заводов не участвовали в этих неконкурентных действиях, поэтому списания дохода в виде штрафа у них не было», — дал комментарий глава УФАС по РТ Александр Груничев. Любопытно, что в числе оштрафованных не оказалось ни одного татарстанского производителя сахара, хотя именно с них и начиналось «сахарное дело».
Кроме того, татарстанское УФАС пыталось разобраться и в росте цен на гречку. В сговоре с целью завышения цен на эту крупу были обвинены ООО «Ашан», «Кэш энд Керри» («МЕТРО»), X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») и ЗАО «Тандер» («Магнит»).
- Как Груничев воевал с «Росгосстрахом»
На 158 млн оштрафовало в 2014 году татарстанское УФАС страховую компанию «Росгосстрах» за навязывание дополнительных видов страхования к полисам ОСАГО, а именно — программу по страхованию жизни и здоровья водителя «Фортуна-Авто». К тому же антимонопольщики заподозрили, что страховщик затрудняет оформление выплат для страхователей.
Однако страховщикам удалось отбиться от штрафа в Арбитражном суде. «Росгосстрах» сумел продавить мировое соглашение, по которому заплатил компенсацию ущерба всего в 71,5 тысячи рублей.
На 158 млн оштрафовало в 2014 году татарстанское УФАС страховую компанию «Росгосстрах» за навязывание дополнительных видов страхования. Фото ksonline.ru
- Непростые перспективы тарифной политики
Предсказывая новую должность Груничева, эксперты отмечали, что «согласиться на назначение руководителем тарифного комитета — значит взять на себя смелость на принятие непопулярных решений». Главные вызовы — «мусорная» реформа, которая грозит обернуться почти двукратным ростом тарифов для населения, необходимость сдерживать противостояние между генераторами тепла, а в ближнесрочной перспективе — тарифы на перевозку граждан в общественном транспорте.
— Если предприятие работает в убыток, он же не может те же тарифы у него оставить? Не все от него зависит, правильно? Понятно, что все хотят заработать на повышении: и по мусору, и по воде, и т.д. Его служба должна все верно высчитать. Предприятия должны работать с какой-то прибылью, значит, придется повышать. У Груничева и в УФАС получалось, и тут получится, — твердо убежден Рафаил Нугуманов.
- Провал для «Татэнерго»?
Татарстанский телеграм-канал «Татарская якудза» также высказался о назначении Груничева, отметив, что «Татэнерго» провалило борьбу за важнейшее для них назначение в кабмине: «Воспитанник экс-руководителя ПФР по РТ Марселя Имамова, уволенного на фоне уголовных дел, Александр Груничев возглавил Государственный комитет по тарифам Татарстана. Зная принципы работы, сформированные прежним шефом Груничева, можно ждать, что в госкомитет будут внедрены традиционные для них принципы. Никогда еще «Татэнерго» не терпело столь серьезного аппаратного поражения».
Татарстанский телеграм-канал отметил, что «Татэнерго» провалило борьбу за важнейшее для них назначение в кабмине. Фото Олега Тихонова
Бывший министр юстиции РТ и адвокат Мидхат Курманов также полагает, что Груничев не всем придется по душе в своей новой должности:
— Я могу сказать, что некоторым очень не повезло, что Груничева назначили в Госкомитет по тарифам. Он чересчур принципиальный, через него уже не пройдут всякие «хотелки». Он не даст просто так поднять тарифы, еще же нужно обосновать повышение. Поэтому, думаю, с приходом Груничева выиграет и бизнес, и население. Это уникальный человек, который никогда не пойдет наперекор своей совести, — отметил Курманов.
6 фактов о карьере Шафигуллина
- Из команды легендарного Камалеева
Как известно, управленческая карьера Айрата Шафигуллина начиналась в команде главы Советского района Казани Альберта Камалеева, после чего в дефолтный 1998 год он стал главой отделения Пенсионного фонда по РТ, сменив сбежавшего тогда с деньгами фонда управляющего. Во время управления Шафигуллиным татарстанским отделением ПФР деятельность проходила тихо и спокойно, а само управление находилось среди лучших в России, его хвалили за высокую собираемость пенсионных сборов с предприятий.
- На ниве труда. Лоббирование субсидий в республику
Однако после его назначения в Минтруд РТ в 2007 году оставленный им сменщик Марсель Имамов со скандалом покинул пост в 2015 году. Сам же Айрат Шафигуллин за все время службы на государственных должностях работал тихо и спокойно. За время работы в Минтруде он активно «вытаскивал» федеральные субсидии на снижение безработицы в моногородах — Набережных Челнах, Камских Полянах.
— Мы с ним работали с 2006 года по 2014-й, когда объединили министерства. Но по Пенсионному фонду, конечно, тоже пересекались, уже тогда о его деятельности знали не понаслышке. Мало того, что он стратег, он еще и хороший тактик! Есть просто стратеги и просто тактики, а у него это удачно сочетается. У него очень широкомасштабное видение проблем, поэтому он любое направление осилит, я считаю. Любое дело доводит до конца, у него очень хорошее финансовое образование, поэтому я даже не сомневаюсь, что он справится. Он обладает хорошим энтузиазмом, загорается делом. Хочется пожелать ему слаженной команды, — отметила начальник отдела Минтрудсоцзащиты РТ Елена Кибардина.
Айрат Шафигуллин за все время службы на государственных должностях работал тихо и спокойно. Фото tatarstan.ru
- Ошибочка вышла
Однако с уходом с должности министра его карьера оказалась на перепутье: его прочили на должность главы Нацбанка, а затем и главы Минэкономики РТ. Секретарь Совета безопасности РТ Айрат Шафигуллин на эту должность пришел в 2014 году из Минтруда и соцзащиты РТ. Тогда в министерстве разразился скандал: прокуратура Татарстана уличила сотрудников в представлении неверных сведений о своих доходах и имуществе. Троих из них (из руководящего состава министерства) она потребовала уволить, так как те нарушения допускали не впервые. Сам глава ведомства Айрат Шафигуллин в деле не фигурировал, но именно в этот период покинул свой пост.
- В Совбезе рука в об руку с силовиками
Последние четыре года его работу в качестве секретаря Совета безопасности теперь уже бывшие коллеги характеризуют так: «Делал свою работу в основном на основании материалов правоохранительных органов. Инициативных вещей не припоминаю».
- «Каждому слову верен!»
Еще до Минтруда Шафигуллин 9 лет руководил татарстанским отделением Пенсионного фонда. Начальник отдела по работе со СМИ Минсоцзащиты РТ Рафаил Гиниятуллин — один из тех, кто дольше всех проработал под его началом: 6 лет в ПФР, затем еще пять — в Минтруде:
— У меня сомнений не возникает, что Айрат Радинович справится с возложенными на него задачами, я искренне рад за него! Как руководитель он немногословный, но каждому своему слову верен, дипломатичен, порядочный, ответственный и настойчив в достижении цели, скромный, но с чувством собственного достоинства, самокритичный, — так охарактеризовал бывшего шефа Гиниятуллин.
Другие подчиненные из Минтруда также комплиментарно отзываются о Шафигуллине на условиях анонимности: «Он харизматичный, от него спокойствием веет, и это классно! За его спиной спокойно и комфортно, и это придает дополнительную уверенность персоналу!»
Недавно Шафигуллин вместе с другими татарстанскими чиновниками прошел обучение в Стэнфордском университете. Фото turj.ru
- Удачная поездка в Стэнфорд?
Недавно Шафигуллин вместе с другими татарстанскими чиновниками прошел обучение в Стэнфордском университете. По возвращении всех их ждал своеобразный экзамен — нужно было представить президенту свои проекты, которые можно реализовать на территории Татарстана. Что представил Шафигуллин, остается только догадываться. Но судя по всему, с задачей он справился.
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