Как Джалиль обогнал Девятаева: аэропорт Казани не назовут именем легендарного летчика

Объявлен шорт-лист финалистов конкурса «Великие имена России» для наименования воздушных гаваней Татарстана

Фото: Максим Платонов

Общественная палата Татарстана назвала финалистов конкурса «Великие имена России», в честь которых могут назвать международные аэропорты «Казань» и «Бегишево». Финальное голосование продлится до 30 ноября, победителей объявят 5 декабря. Почему имя Михаила Девятаева в последний момент вылетело из тройки лидеров избирательной гонки наименований для воздушных гаваней республики и сколько человек отдали свои голоса за эти варианты — в материале «Реального времени».

100 тысяч голосов на троих

Аэропорт «Казань» могут назвать в честь Габдуллы Тукая, Андрея Туполева или Мусы Джалиля по результатам народного голосования. У жителей Закамья в этом отношении небольшое преимущество перед казанцами, в финале гонки им предоставили четыре имени на выбор — Николая Лемаева, Дмитрия Менделеева, Салиха Сайдашева, Ивана Шишкина. Но это скорее исключение — всего девять аэропортов идут на тех же условиях, и то только потому, что финалисты на третьем и четвертом месте набрали одинаковое количество голосов или с разницей менее 1%.

Семь вариантов для татарстанских аэропортов сформировались после голосования в соцсетях и по итогам соцопросов. Именно эта форма народного признания вывела в лидеры Мусу Джалиля, который «обогнал» прежнего «фаворита» Михаила Девятаева.

— Имя Мусы Джалиля оказалось в тройке вариантов во многом благодаря соцопросам. Очень много людей отдали свои голоса за него, — объяснил председатель общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

Сколько голосов получил каждый соотечественник, чьим именем предлагают назвать аэропорты «Казань» и «Бегишево», он не стал уточнять, сославшись, что проценты не так важны и не всегда могут точно отражать мнение населения. Возможно, организаторы стремятся исключить любую предрасположенность к тому или иному варианту. За все имена в шорт-листе в общей сложности проголосовало около 100 тысяч человек. Сколько голосов пришло из других регионов, Фомин затруднился ответить.

Плебисцит по именам для аэропортов

Анатолий Фомин признается, что хоть скептики и были, все предыдущие этапы отбора имен прошли без замечаний.

— Это новая большая практика, которой у нас не было. Фактически это плебисцит по именам, которые для населения являются наиболее выдающимися, — считает Фомин.

Он напомнил, что свои варианты можно было предлагать на 19 площадках, в конкурсе по татарстанским аэропортам участвовали 1,7 млн человек, после первого этапа были отобраны 40 фамилий. И ни от одного из имен не пришлось отказываться сразу, хотя, по признанию Фомина, были опасения, что могут встречаться «одиозные». Но обошлось без исключений и дополнений. Татарстанцы, по его словам, самостоятельно, полностью изложили все возможные варианты.

— Из этих 40 фамилий, прошедших отбор на первом этапе, общественная палата РТ выставила для обсуждения 18 – по девять на каждый аэропорт. Этот список оказался без изменений. Ни одна фамилия дополнительно со стороны не включалась, что говорит о том, что участники опроса и так уже изложили все возможные варианты, — рассуждает Фомин.

Напомним, 19 октября общественная палата РТ опубликовала расширенный список имен для аэропортов. Так, среди имен для присвоения аэропорту Казани числились Михаил Девятаев, Гавриил Державин, Муса Джалиль, Сергей Королев, Николай Лобачевский, Лев Толстой, Габдулла Тукай, Андрей Туполев, Федор Шаляпин.

Для Нижнекамска выбрали следующие имена — Владимир Бехтерев, Кул Гали, Николай Лемаев, Шигабутдин Марджани, Дмитрий Менделеев, Салих Сайдашев, Хади Такташ, Марина Цветаева и Иван Шишкин.





Кто из великих после этого этапа набрал меньше всего голосов, председатель общественной палаты не стал пояснять, заметив, что все имена достойны. «Общество зрелое, чтобы сразу определить свои предпочтения, все названные личности внесли свой вклад. Главное, чтобы наши имена были известны и звучали в целом по стране», — тоже ушел от прямого ответа Фомин.

Как голосовать?

Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте ВеликиеИмена.рф, в группах проекта в соцсетях, с помощью горячей линии 8 800 707 93 17 и даже на борту самолета, правда, сделать это можно только у одной авиакомпании.

То или иное имя может быть присвоено только одному аэропорту. Например, имя Андрея Туполева может получить не только аэропорт Казани, но и московские воздушные узлы «Внуково» и «Шереметьево» и аэропорт Омска. На имя Дмитрия Менделеева, кроме «Бегишево», претендуют также «Шереметьево» и аэропорт Тюмени. Имя получит тот аэропорт, где за него отдадут больше всего голосов, а значит Казани будет тяжело тягаться с московским воздушным узлом за одного и того же лидера.

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