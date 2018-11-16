Ошибки в расчетах: в Татарстане наказали 252 чиновника за неточности в декларациях

Когда дело касается доходов, муниципальные служающие впадают в забывчивость

Фото: Олег Тихонов

С начала года в ходе антикоррупционных проверок «пострадало» 252 муниципальных служащих, сообщил сегодня на традиционном «антикоррупционном» брифинге главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. Подробности «отчета о проделанной работе» — в материале «Реального времени».

Обнародовать личные данные «коррупционеров» закон не позволяет

Поводом для брифинга, как честно указал Рахимов, стало не какое-то из ряда вон выходящее достижение республиканских борцов с коррупцией, а обычная формальность: 9 декабря в мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. А позже Салават Фоатович уточнил специально для корреспондента «Реального времени», что раскрывать карты накануне этого дня в республике решено постепенно: сегодня он и главы трех районов Татарстана — Нижнекамского, Пестречинского и Рыбно-Слободского — рассказывают о мерах борьбы с коррупционными проявлениями, а на следующей неделе представители прокуратуры и правоохранительных органов ознакомят представителей СМИ с ходом расследования возникших в ходе этой борьбы уголовных дел.

Еще одна особенность сегодняшнего брифинга состояла в том, что на нем почти не звучало имен и фамилий антигероев, и даже населенные пункты, в которых были обнаружены нарушения, почти не назывались. Салават Рахимов объяснил, что озвучивать личные данные заподозренных в коррупции представителей власти запрещает федеральное законодательство.

Салават Рахимов объяснил, что озвучивать личные данные заподозренных в коррупции представителей власти запрещает федеральное законодательство



Борьба с коррупцией идет, но население об этом не знает

— В Татарстане с января по сентябрь было проведено 724 проверки правильности предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, — сообщил Салават Рахимов. — В результате было выявлено 360 случаев нарушения антикоррупционного законодательства, 252 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности. Буду откровенен, цифры эти не радуют… Мы видим очень серьезное увеличение [числа нарушений], в прошлом году за 9 месяцев было 206 привлечено.…

Рост числа нарушений он объяснил не только ростом аппетитов муниципальных чиновников, но и активизацией антикоррупционной работы, дескать, теперь тайное чаще становится явным.

При этом, по словам главного советника отдела антикоррупционных проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, согласно социальным опросам, свыше 60 процентов населения РТ владеют неполной информацией об антикоррупционной деятельности в республике, а 19 процентов вообще никакой информации об этом не имеют.

Отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени», Салават Рахимов перечислил районы, которые больше других засветились по части коррупционных проявлений: Апастовский, Арский, Балтьасинский, Высокогорский, Кайбицкий, Кукморский, Нурлатский и Чистопольский.

— В текущем году у нас было два выезда с проверками в Ново-Шешминский и Елабужский районы, а проверка в еще одном — Бугульминском. Проверка еще не закончена, — сообщил он. — Наиболее часто в ходе проверок выяснялось, что муниципальные служащие забывали указать сведения о доходах, уведомить руководство о выполняемой ими иной оплачиваемой работе.

В Рыбно-Слободском районе, по словам Ильдара Тазутдинова, такие проблемы с заполнением деклараций возникли в этом году у 17 депутатов сельских поселений, а троим из них даже пришлось из-за этого досрочно сложить полномочия



Тактика антикоррупционной борьбы: надо понимать, кого увольнять

Айдар Метшин, Ильхам Кашапов и Ильдар Тазутдинов, рассказывая об антикоррупционных мерах на вверенных им территориях, акцентировали внимание журналистов как раз на своих усилиях по части разъяснительной работы с населением. А что касается конкретики, то из скудных цифр, озвученных на брифинге, сложилось впечатление, что проявления коррупционного характера «на местах» в основном объясняются банальной забывчивостью и юридической малограмотностью муниципальных чиновников и по сути коррупцией даже не пахнут. Ну просто, отчитываясь о доходах-расходах, служащие то забудут, что дом продали, то упустят из виду, что машину купили.…

Причем потерей памяти и недостатком образования страдают в основном сельские депутаты. К примеру, в Рыбно-Слободском районе, по словам его главы Ильдара Тазутдинова, такого рода проблемы возникли в этом году у 17 депутатов сельских поселений, а троим из них даже пришлось из-за этого досрочно сложить полномочия.

Впрочем, как выяснилось на примере Нижнекамского муниципального района, среди муниципальных чиновников есть и особо ценные кадры, которые даже став фигурантами коррупционного уголовного дела, будучи признанными виновными в коррупции судом, остаются незаменимыми работниками.

Именно так объяснил глава Нижнекамского района Айдар Метшин тот факт, что признанный виновным в получении взятки главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов остался в «обойме»:

— Реакция на это была… Но это всего 3 тысячи рублей — нельзя из-за этого ставить на нем крест и закрывать судьбу.

Айдар Метшин объяснил, почему признанный виновным в получении взятки главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов остался в «обойме»



В итоге Сиразетдинов понес весьма условное наказание, лишившись титула главного архитектора Нижнекамска, но оставшись при должности, которая, не изменив сути, теперь именуется просто «архитектор Нижнекамска». И хотя главного архитектора в городе больше нет, Эмиль Сиразетдинов, как уточнила представитель пресс-службы города и района, курирует все значимые городские проекты, например, развитие парков и скверов.…

С другой стороны, Айдар Метшин сообщил корреспонденту «Реального времени», что одного из служащих он лично попросил уволиться «по собственному», хотя тот еще ничего предосудительного не совершил — просто у него «была мотивация».