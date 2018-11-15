Галимова о бюджете майских указов: «Позиция республики — закрепить долю в 19 процентов»

Казанский Кремль высказался по актуальным вопросам и резонансным темам

Фото: Олег Тихонов

Представитель Кремля Лилия Галимова рассказала о посещении полпреда ПФО Игоря Комарова и попытках утвердить долю республики в софинансировании с федеральным центром реализации майских указов на уровне 19%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Закрепить долю в 19%

Лилия Галимова начала традиционный брифинг с подведения итогов визита полпреда ПФО Игоря Комарова в Татарстан. В этом статусе он посещал республику впервые. В Набережных Челнах Комаров побывал на КАМАЗе, в Казани посетил медцентр «Мать и дитя». Но ключевым пунктом программы визита стало совещание по реализации майских указов.

— Президент РТ поставил четкую задачу правительству республики организовать работу, чтобы к концу 2018 года была готова документация, сформированные паспорта по реализации поручений. Это не просто задача президента, в этом должны быть заинтересованы регионы. Тем в ходе совещания поднималось несколько. Основные вопросы были по нацпроектам «Безопасные и качественные дороги», «Цифровая экономика», по ним проекты не утверждены. Из-за этого региональную программу сформировать сложно. Поднимались и вопросы финансирования. Коридор федерального софинансирования составляет от 58 до 81%, при такой ситуации сложно давать прогнозы. От этого зависит обеспечение нацпроектов. Республика говорит о том, чтобы с 2019 года софинансирование по всем программам было в пропорции: 81% — из федерального бюджета, 19% — из республиканского, — начала Галимова.

В качестве примера спикер Кремля привела программу по строительству детсадов. Москва обеспечивает только строительство яслей, а возведение садиков ложится на плечи республики. То же относится и к переселению из аварийного жилья. «Ситуация двойственная. Если порог федерального финансирования упадет до минимума, то денег республики хватит не на весь объем. Нестыковки по цифрам происходят», — объяснила положение Галимова.

Лилия Галимова начала традиционный брифинг с подведения итогов визита полпреда ПФО Игоря Комарова в Татарстан. Фото Максима Платонова



— Позиция республики — закрепить доли в 81% на 19% на все программы. Нужно для того, чтобы в бюджете, когда закладываем средства, могли прописать четкие суммы. Если этот коридор будет варьироваться, не сможем обеспечить стабильную реализацию. Для этого нужно определить точные цифры. Вопрос в проработке до 30 декабря — это срок, чтобы все министерства завершили формирование паспортов. Все предложения Комаровым были услышаны, очень хорошее рабочее совещание. Никакой критики не слышала, нормальный рабочий процесс. Собрались, не чтобы похвалить, а высказать предложения, чтобы они были учтены. Для того совещание и было, — продолжила представитель казанского Кремля.

Визит в Китай

Официальную повестку она продолжила итогами визита Рустама Минниханова в Китай: «Это уже четвертое его посещение в этом году. По итогам прошлого года товарооборот увеличился на 50%, составил 565 млн долларов. Завтра у президента запланирована поездка в Шэньчжэнь, в плане встреча с ведущим мировым поставщиком для терминалов электронных платежей. Кроме того, ожидается подписание соглашения Министерства связи РТ с компанией Huawei по созданию их научно-исследовательского центра в республике».

Инвестиции в «Аммоний»

Галимовой задали вопрос по инвестициям сингапурской компании в «Аммоний». «Да, действительно, сделка состоялась в Сингапуре. Информацию мне подтвердили в руководстве компании «Ядран-ойл». Компания выступает одной из участниц сделки. Речь идет об инвестициях порядка 800 млн долларов, которые будут направлены на развитие «Аммония». Мы всесторонне поддерживаем любые подобные контакты, это огромный потенциал», — ответила Галимова.

Накануне сообщалось, что Indorama Corporation совместно с РФПИ может приобрести долю, превышающую контрольный пакет акций, завода «Аммоний», однако в этой части Галимова воздержалась от комментариев.

«Речь идет об инвестициях порядка 800 млн долларов, которые будут направлены на развитие «Аммония». Мы всесторонне поддерживаем любые подобные контакты, это огромный потенциал», — ответила Галимова. Фото Максима Платонова

Рост числа онкобольных

Галимова объяснила, почему в республике растет количество онкобольных, этот вопрос был поднят накануне в рамках совещания с Игорем Комаровым. «Логическое объяснение есть, глубоко погружаться не буду. Минздрав данные предоставит. В республике проводили масштабный скрининг, есть хорошее оборудование, программы по выявляемости — собственно, все это рост и показывает. Есть поручение проработать вопрос, представить предложения. Могу добавить, что в рамках реализации проекта предусмотрена организация девяти центров амбулаторно-онкологической помощи для основных видов злокачественных образований, в перспективе закладывали переоснащение РКОД медицинским оборудованием, внедрение технологии реабилитации больных со злокачественными образованиями», — ответила представитель казанского Кремля.

Просто смена руководства

Лилия Галимова озвучила позицию по перестановкам в УФАС по РТ и Госкомитете по тарифам. «Это просто смена. У Груничева есть опыт в сфере контроля, ценообразования, у него степень доктора экономических наук, поэтому ему было оказано доверие. Что касается Айрата Шафигуллина, у него всегда был широкий ответственный круг работы, нынешняя должность совершенно не дает сомнений, что он проявит свои качества. Что касается Совбеза, в ближайшее время будет указ президента, кто станет секретарем», — пояснила Галимова.

«Шаян ТВ»

«Голос Кремля» прокомментировала и недавнее открытие детского канала «Шаян ТВ»: «Президент нашел время, чтобы посетить его открытие. Это важно для него, это его инициатива, чтобы канал заработал. Он остался доволен. Это работа на перспективу. Казанский Кремль, аппарат президента будут активно принимать в ней участие. Президент готов оказать помощь, не исключено, что и финансовую».

«Голос Кремля» прокомментировала и недавнее открытие детского канала «Шаян ТВ». Фото Рината Назметдинова

Анонимные телеграм-каналы и самозанятые

У представителя казанского Кремля поинтересовались, кто выступает автором популярных телеграм-каналов и читает ли она их. «Это же анонимные телеграм-каналы, мне лично неизвестно, кто автор. Может, кто-то знает, но мне неизвестно. У нас своих телеграм-каналов нет. Да, можно написать что угодно, анонимность еще никто не отменял. А я сама чего только не читаю. Ежедневно получаю огромное количество информации, приходится читать все», — ответила Галимова.

Был вопрос и про самозанятых, спикер снова объяснила, что изначально не было цели пополнить казну таким способом: «Делалось не для того, чтобы увеличить вливания в бюджет, а чтобы легально вывести на рынок людей, у кого интерес к предпринимательству. Говорить о цифрах, сколько их, пока рано, должны пройти процесс регистрации. Вывести из тени реалистично, если на уровне вывода контактировать, дать возможность работать на рынке спокойно. Если будет системный подход, есть шанс, что люди будут развивать это как свое частное дело, такая задача и стоит», — объяснила Галимова.