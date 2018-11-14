Берег турецкий: курорты Антальи могут подорожать на треть, открытие Египта не спасает

Эксперты прогнозируют подорожание путевок в Турцию до 30%, но россияне готовы ездить туда даже в несезон

Фото: Максим Платонов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует рост цен на туры в Турцию до 30%. Участники рынка подтверждают, что могут подорожать как проживание в турецких отелях, так и перелеты. Тем не менее турецкое направление, как и прежде, популярно среди россиян. Они готовы летать на средиземноморское побережье даже в непригодное для купания время. Более того, российские туристы все чаще выбирают эту ближневосточную страну как место для проведения новогодних каникул. Параллельно стало известно об открытии «прямых рейсов в Египет», правда, прямые они только условно. Подробности в материале «Реального времени».

«Наблюдается рост стоимости путевок на 20%»

Турецкие туры могут подорожать на треть — такой неутешительный прогноз дает Ассоциация туроператоров России (АТОР). По прогнозам российских туроператоров, отдых в отелях Турции на фоне завышенных ожиданий от российского и европейского рынков на лето-2019 может подорожать на 10—15%, а по некоторым данным, многие отели хотят поднять расценки на следующий год на уровне 30%, сообщает на своем сайте «АТОР».

Впрочем, опрошенные нами участники рынка не торопятся называть конкретные цифры. Конечную стоимость туров на следующий год определить невозможно, по крайней мере до начала 2019 года, считают они.

— По поводу Турции что-то сложно прогнозировать. Но пока цены на раннее бронирование дороже прошлогодних на 10—15%. На следующий год отдых на двоих на 7 ночей будет стоить от 80 тысяч рублей, — говорит директор компании «Интурлайн» Зульфия Назмиева.

В агентстве «Слетать.ру» отмечают, что до конца этого года путевки в Турцию не будут дорожать. Более того, в ноябре началось снижение цен — туристический сезон в этой стране завершается. По данным компании, в ноябре тур на двоих с вылетом из Москвы на 7—10 ночей в среднем обходится в 57 721 рублей. Для сравнения — в октябре аналогичный тур обходился россиянам в 72 310 рублей. Зато в следующем году прогнозируется рост цен на туры в Турцию до 20%.

«Если анализировать цены на 2019 год, то средняя стоимость путевок на летний сезон составляет 90 309 рублей. Год назад зимой можно было забронировать летний тур в Турцию за 75 505 рублей, а по итогам летнего сезона 2018 средняя стоимость тура в Турцию составила 78 726 рублей. Таким образом, наблюдается рост стоимости путевок на 20%», — сообщает пресс-служба «Слетать.ру».

Конечную стоимость туров на следующий год определить невозможно, по крайней мере до начала 2019 года, считают участники рынка. Фото Максима Платонова



«Даже в этом году турецкие отельеры завысили цены на туры»

По мнению других участников рынка, пока это лишь прогнозы, которые могут и не оправдаться, ведь, завышая цены, турки рискуют остаться без российского туриста.

— Да, говорят, что цены будут расти. Но на основании чего, мне непонятно. Мне кажется, что даже в этом году турецкие отельеры завысили цены на туры в том плане, что часто цена не соответствовала качеству. За такие деньги можно было отдыхать в приличных отелях в Греции, в Испании. Мне кажется, что своего туриста они в любом случае потеряют. Я не говорю о vip-клиентах, которые летали и будут летать. Но среднего туриста они могут потерять — либо они будут сокращать отпуск по времени, либо количество отпусков в год, — считает Алена Суровцева, начальник туристического отдела компании Skyland.

В то же время Суровцева отмечает, что цены на раннее бронирование в Турцию выросли не так сильно, как об этом пишут. И назвать это удорожание колоссальным уж точно нельзя. К примеру, «Пегас Туристик» предлагает туры от 73 тысяч рублей.

По мнению руководителя бюро туристических услуг «Салават» Камиля Тарзиманова, цены на ранее бронирование могут оказаться на уровне цен прошлогоднего сезона, но дороже цен на ранее бронирование в прошлом году. Он отмечает, что раннее бронирование — это отчасти маркетинговый ход, оно необходимо отельерам, чтобы получить деньги для подготовки к следующему сезону. Что касается причин удорожания турецкого направления, они могут крыться в пертурбациях, происходящих в стране.

— Во-первых, в Турции тоже наблюдается сильная инфляция. Во-вторых, турки тоже переходят на евро в связи с их спорными отношениями с США. Европейские цены у турков в евро. Насколько вырастут цены, станет понятно в январе — феврале, — говорит Камиль Тарзиманов.

Средняя стоимость авиабилетов из городов России в Турцию и обратно по итогам января — октября 2017 года составляла 15 040 рублей, а по итогам аналогичного периода текущего года — 18 430 рублей. Фото Максима Платонова

Россияне выбирают Турцию для новогодних каникул

Еще один фактор, который может повлиять на рост цен на турецкое направление, — удорожание перелета. Это подтверждают и сервисы по бронированию и покупке билетов. В частности, по данным компании OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилетов из городов России в Турцию и обратно по итогам января — октября 2017 года составляла 15 040 рублей, а по итогам аналогичного периода текущего года — 18 430 рублей.

— Три ключевые причины роста цен — это подорожание авиационного топлива, повышение аэропортовых сборов и ослабление национальной валюты, повлиявшее на рублевый эквивалент стоимость авиабилетов, которая на зарубежных направлениях зафиксирована в евро или долларе, говорит PR-директор OneTwoTrip Алексей Белоусов.

По данным Aviasales, авиабилеты из России в Турцию подорожали относительно прошлого года на 18%, и сейчас средний чек на перелет равен 13 490 руб. В то же время в компании отмечают, что если сравнивать цены ноября с предыдущим октябрем или летними месяцами, то можно заметить снижение стоимости на 10—20%. Вероятно, это опять же связано с завершением сезона отдыха в Турции.

— Однако со стороны российских путешественников спрос на турецкие направления не угас: например, относительно прошлого ноября количество бронирований авиабилетов выросло на треть. Более того, судя по ранним новогодним бронированиям, Стамбул сейчас на втором месте в рейтинге зарубежных направлений, — говорит представитель сервиса Юлия Домрачева.

Это наблюдение подтверждают и другие эксперты. Несмотря на то что сезон уже закончился, туристы продолжают бронировать туры и намереваются провести в Турции новогодние каникулы. Понятно, что в данном случае речь идет не о турецких курортах, а об экскурсионных турах. Особой популярностью, конечно, пользуется Стамбул. Хотя традиционно в зимние месяцы россияне предпочитают летать в Индию, Таиланд, Вьетнам или в ОАЭ. По мнению начальника туристического отдела компании Skyland Алены Суровцевой, благоприятно сказалась и теплая турецкая осень. Если в предыдущие годы сезон заканчивался уже в октябре, то в этом году отдыхающие продолжают летать в Турцию и в ноябре, при этом погода позволяет купаться в море.





В данном случае речь идет не о турецких курортах, а об экскурсионных турах. Особой популярностью, конечно, пользуется Стамбул. Фото wikipedia.org



— Турция активно трансформируется в круглогодичный курорт, привлекая российских туристов на средиземноморское побережье и в непригодное для купания время года. Несмотря на подорожание билетов, цена отдыха в Турции остается главным фактором принятия решения для путешественников, — говорит PR-директор OneTwoTrip Алексей Белоусов.

По данным, предоставленным «Слетать.ру», Турция и вовсе находится на втором месте по спросу на период новогодних каникул. При этом фиксируется рост спроса на новогодние каникулы на все направления на 35%. Так выглядит структура спроса, по данным сервиса «Слетать.ру»:

Таиланд — 18% спроса Турция — 13% ОАЭ — 12% Россия — 7% Вьетнам — 6% Индия — 6% Китай — 5% Доминикана — 4% Чехия — 3% Куба — 2%.

На сайте АТОР (Ассоциация туроператоров России) отмечают, что кроме традиционных игроков зимние продажи туров в Стамбул открыли «TUI Россия», «Интурист» и «Дельфин», так что выбор у туристов очень большой. Что касается цен, то один из операторов предлагает туры с перелетом и специальной развлекательной четырехчасовой программой по Босфору на 7 дней от 27 700 руб. на человека. У другого игрока средняя стоимость туров в Стамбул в период с 24 по 31 декабря находится в районе 45 000 руб. на двоих, а вот в новогодний период (с 28 декабря по 3 января) средний чек стартует от 67 000 руб. на двоих. У еще одного оператора средняя стоимость туров в Стамбул на зимние даты составляет 34 200 руб. на человека.

«Турция тем и привлекательна, что ты уже за все заплатил»

По всей видимости, Ассоциация турецких отельеров (TÜROB) нашла еще один способ заработать на туристах. Как сообщает на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР), TÜROB посоветовала расширить спектр дополнительных услуг в отелях, которые работают по принципу «все включено». В частности, она предлагает ввести плату за пользование сауной или хамамом, спортивной и детской площадками, за доступ в интернет. Захотят ли пойти на такие меры турецкие отельеры, пока неясно. Эксперты также считают, что турки могут потерять российских туристов, если поддержат меры, предложенные TÜROB.

— Турция тем и привлекательна, особенно для семейных людей, что ты уже за все заплатил, все включено, детей развлекают. Я еще нигде в мире не видела платную детскую площадку. В семейных отелях предполагается пользование детскими площадками, детским меню, детскими стульчиками. Не вижу смысла брать за это дополнительные деньги. Я не думаю, что это будут делать в здравом уме, — считает Алена Суровцева.

Вылеты доступны из 11 российских городов, в том числе в список попали и поволжские города — Казань, Уфа, Самара, Нижний Новгород. Фото Максима Платонова

Рейс из Казани в Египет: прямой, но 4 раза через израильскую границу

Еще одна новость на рынке туристических услуг — PEGAS Touristik громко заявил о продаже туров в Египет. Правда, если быть точнее, речь идет о турах до израильского аэропорта Овда, а в рамках пакетных туров предлагается проживание как в израильских, так и в египетских отелях. Вылеты доступны из 11 российских городов, в том числе в список попали и поволжские города — Казань, Уфа, Самара, Нижний Новгород.

Туристические компании тут же поспешили обрадовать своих клиентов прямыми рейсами из Казани в Египет. Так, например, директор «Терра Инкогнита» пишет в соцсетях, что 5 ночей в отеле 4* с питанием «Все включено» будет стоить от 38 723 руб. на человека. Правда, пользователи встретили новость без большого энтузиазма, заметив, что, если туристу приходится 4 раза пересекать израильскую границу и от Овды до Шарма добираться на автобусе, рейс получается не таким уж прямым. Так что, вероятно, тур скорее понравится истинным любителям египетских курортов, которые готовы пойти на неудобства и переплаты.

ОПРОС

Ирина Рябовол представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Если рассматривать ближайший пляжный сезон в Турции — весну 2019 года, то на данный момент стоимость перелетов из России изменилась незначительно. Она повысилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом этого года. Более ощутимо выросли цены на отели на курортах страны. Так, пятизвездочные отели, которым россияне чаще всего отдают предпочтение, в Антальи подняли цену за одну ночь на 19%, а в Бодруме — на 10,4%. При этом в Стамбуле проживание в гостиницах этой категории подорожало только на 4,5%, а ценники в 4-звездочных отелях не изменились. Зато в 3-звездочных — поднялись сразу на 23%. Мы отметили, что россияне стали искать перелеты в Турцию заблаговременно: раннее бронирование выросло в 3 раза по сравнению с прошлым годом. При этом, согласно нашему ежегодному исследованию по глубине бронирования, самое выгодное время для подбора рейса в Стамбул — за 49 дней до даты вылета. В Анталью — за 51 день. Что касается грядущих новогодних праздников, то Турция занимает седьмую строчку по популярности среди наших соотечественников. По числу поисков ее опережают Россия, Таиланд, Италия, Испания, Германия, Чехия. Спрос на поездки в Турцию практически не изменился по сравнению с прошлогодними праздниками (+3%). В целом сейчас можно говорить о том, что интерес к этой стране наконец стабилизировался после активного роста в течение последних двух лет. Так, в 2017 на зимние праздники положительная динамика числа поисков в Турцию составляла 68%. Среди казанцев количество поисков в Турцию также не изменилось. В топе популярных направлений, по версии туристов из столицы Татарстана, страна занимает третье место. Самое популярное направление в Турции зимой — Стамбул. Анталью, которая традиционно выступает летним лидером, а сейчас занимает второе место, пользователи запрашивают в три раза реже, чем крупнейший город страны. В целом спрос на перелеты в новогодние праздники среди россиян снизился на 12% по сравнению с прошлым годом. При этом в общей статистике запросов доля рейсов за рубеж выросла с 83% до 85%. Можно сделать вывод, что туристы из России, даже несмотря на нестабильный курс рубля, стараются выбираться за границу и ищут места с низкими внутренними ценами. Так, например, Таиланд в этом году показал рост в 47%, хотя до этого несколько сезонов подряд демонстрировал плавное снижение.