«Смотри, он какой, татарва чертова!» Злоключения казанских рабочих на Камчатке

Приглашенным на объекты Минобороны строителям не выдали зарплату, а теперь угрожают полицией

Бегством из закрытого города Вилючинска и звонками с угрозами завершилась история злоключений татарстанских рабочих на Камчатке. Электромонтажников из Казани пригласили подработать на возведении военных объектов, завезли нелегально, а обещанных денег за труд так и не выплатили. При попытке получить расчет в отделе кадров компании-нанимателя, «Строительного управления зданий и сооружений», разразились скандалом и грозились расправой. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Официально там зарплата 13—20 тысяч рублей, но кто на Камчатку поедет за такие деньги?!»

Месяц назад казанец Руслан Шамсутдинов увидел на сайте вакансий объявление для электромонтажников с приглашением в камчатский город Вилючинск. За участие в возведении двух объектов Минобороны компания «Строительное управление зданий и сооружений» (СУЗС) обещала зарплату в 80 тысяч рублей. У Руслана был опыт работы на крупных объектах под Астраханью и в Казани, к тому же хотелось заработать денег на Новый год. Молодой человек отозвался на приглашение и 12 октября приехал на Камчатку.

Город Вилючинск — закрытый, и попасть сюда можно только по пропуску. Но Шамсутдинова, как и еще нескольких рабочих из Татарстана и других регионов, завезли нелегально — на лодке, рассказал Руслан. Прибыв по месту назначения, строители приступили к работе. Вскоре подошло время аванса, но его не выплатили. Оказалось, что долги по зарплате в компании — явление нередкое. Местным жителям хорошо об этом известно, поэтому они и не шли сюда работать. СУЗС пользовалось услугами в основном приезжих специалистов, к тому же, по их словам, платило в конверте:

— Официально там зарплата от 13 до 20 тысяч рублей, но кто на Камчатку поедет за такие деньги?! В итоге нам ничего не заплатили, только Павлу из Хабаровска за два месяца 25 тысяч выдали, — рассказал «Реальному времени» Руслан Шамсутдинов.

Еще один электромонтажник из Казани, Алексей (фамилию просил не называть), приехал по приглашению СУЗС чуть позже — 16 октября:

— День мы провели в СНТ «Огонек», а потом нас — девять человек — завезли в Вилючинск на резиновой лодке. Как нам объяснили, чтобы на каждого не готовить индивидуальный пропуск. Сказали, что по приезде там все будет решено, но до сих пор ничего не решено, — говорит Алексей.

«Татарва чертова!» и бегство из Вилючинска

Ни аванс, ни зарплату за месяц рабочие так и не получили. 6 ноября Руслан с тремя коллегами пришел за расчетом в СУЗС, но разговор вылился в скандал с угрозами «сдать их полиции». На записи (в распоряжении редакции) начальник отдела кадров Нина Зорыч направила посетителей в Москву, где их оформляли на работу. С вопросом о билетах до столицы посоветовала обратиться к мужу — Александру Зорычу, директору и владельцу СУЗС. Однако услышав, что Руслан с коллегами решили его дождаться, буквально взорвалась:

— Вы думаете, он прибежит по одному вашему зову, что ли?! Вы немножечко приземлитесь, а то мне сейчас придется мужиков вызвать [мат]! Ты смотри, он какой, татарва чертова!

— Вы тон немного умерьте, — попытались ее успокоить рабочие.

— Я сейчас тебе такой тон покажу, г… сидит на лопате! — не унималась женщина. — Сейчас мужиков вызову и полицию, бегом отсюда!

В разговор вклинился мужчина, сообщивший, что проблемы с деньгами у СУЗС из-за смены структуры и банка у основного подрядчика «Спецстроя». Просил «потерпеть», в противном случае — грозился полицией, напоминая, что у монтажников нет пропусков в город.

Поняв, что не смогут добиться заработанных денег, рабочие обратились за помощью в прессу и прокуратуру. Когда о скандале рассказали федеральные СМИ, казанские строители решили бежать из города. Уезжали на автобусе, постоянно опасаясь ареста, но КПП благополучно миновали. Монтажники временно выехали в Петропавловск-Камчатский.

— Насколько мы знаем, сейчас военная прокуратура в общежитии всех рабочих СУЗС допрашивает. Со мной сейчас еще двое рабочих из Казани и один из Хабаровска. Всем нам порядка 80 тысяч недоплатили. Официально я работал с 11 октября по договору, который мне даже не выдали. Работали по шестидневке по 9—10 часов. Уволился 6 ноября, с приказом я только ознакомился, подпись поставил, но его мне тоже не дали, — говорит Руслан.

«Нам ребята пишут: «Вас там эфэсбэшники уже ищут»

После побега с Шамсутдиновым по телефону связался человек, который представился сотрудником ФСБ, и предложил «встретиться на нейтральной территории». Через других рабочих сотрудники службы пытались выяснить местоположение беглецов.

— Нам сегодня прораб написал: «Приезжайте, заберите деньги». Мы попросили перечислить на карточку, как положено, но он замолчал и больше ничего не отвечал, — сообщил сегодня нашему изданию Руслан.

— То, что прораб написал: «приезжайте», — чистой воды профанация. Мы не сможем в город приехать без пропуска. Да мы и не хотим возвращаться. Нам ребята пишут: «Вас там эфэсбэшники уже ищут», — добавил Алексей.

«Реальному времени» удалось связаться с начальником отдела кадров СУЗС Ниной Зорыч, но прояснить ситуацию с невыплатой зарплаты рабочим женщина не захотела:

— Слушайте, вы, пожалуйста, оставьте в покое, иначе будет заявление в полицию, — на этих словах Зорыч бросила трубку.

Дозвониться до ее супруга, собственника и руководителя компании, не удалось, Александр Зорыч не отвечал на звонки. На наш запрос в пресс-службе правительства Камчатской области пока не ответили, однако мэрия Вилючинска уже высказалась по ситуации:

— В обстоятельствах ситуации сейчас разбирается военная прокуратура. В компании, насколько я знаю, полностью рассчитались с рабочими за сентябрь. Им закрыли табели за октябрь. Четверо сотрудников уволились по собственному желанию еще 6 ноября. В компании сказали, что их разместили в общежитии и обеспечили питанием, — заявила журналистам глава администрации Вилючинска Галина Смирнова.

Как и почему рабочих завезли в закрытый город нелегально, по ее словам, сейчас выясняют военные и ФСБ. Кроме того, по данным мэрии города, руководство СУЗС обещает выдать Руслану Шамсутдинову и другим уволившимся работникам полный расчет 15 ноября, а на 16-е число компания якобы купила им авиабилеты в регионы, откуда они прибыли.

Злостный должник по зарплате

Компания «Строительное управление зданий и сооружений» (СУЗС) зарегистрирована в Москве на 2-м Южнопортовом проезде, д. 20а, стр. 4, пом. 4. Директора и учредителя Александра Зорыча называют номинальным руководителем. Как удалось выяснить «Медузе», СУЗС работает под брендом «Фронт Инжиниринг», именно эта компания и заключила контракт на строительство «сооружения № 720/1» в Вилючинске, где работал Шамсутдинов с другими монтажниками. Раньше она так же была зарегистрирована по тому же московскому адресу, что и СУЗС. «Фронт Инжиниринг» известна тем, что строила стадионы в Москве и Санкт-Петербурге, здания префектуры московского ЦАО и нескольких московских судов. Второй военный объект №3002 в Вилючинске, по данным СМИ, строит компания «Росинжиниринг энерджи». Последняя наполовину принадлежит офшорной компании на Кипре, наполовину — ЗАО «Росинжиниринг».

Между тем это далеко не первый случай разбирательств с долгами по зарплате на стройках военных объектов в Вилючинске. Только раньше контрактами занималось федеральное агентство — «Спецстрой», но после череды коррупционных скандалов его упразднили. В 2015 году сотрудники «Спецстроя», строившие пирс для подлодок, трижды бастовали из-за неплатежей. В 2016 году рабочие объявили очередную забастовку, после чего к ним приехали представители руководства ВМФ. В прошлом году генпрокурор России Юрий Чайка докладывал, что на стройке объектов ВМФ в Вилючинске при участии фирм-посредников украли более 1,6 миллиарда рублей.

К моменту выхода статьи Руслан Шамсутдинов сообщил «Реальному времени», что СУЗС частично перечислило долг по зарплате, но это даже не половина от заработанного: «Нам, кстати, деньги прислали, но мало. Мне 16 тыс. с небольшим, другим тоже около этой цифры. По информации из общаги, деньги прислали только нам четверым».