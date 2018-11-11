Алсу: «Я, к сожалению, детей не обучаю татарскому языку»

Фото: Анастасия Михайлова

Народная артистка Татарстана, певица Алсу дала свой первый концерт в Казани после длительной паузы из-за декретного отпуска. Исполнительница выступила накануне вечером в «Татнефть Арене» с программой «Не молчи».

На выступление приехал известный российский шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян, он написал музыку для одной из песен Алсу и сам ей аккомпанировал. На сцену выходили и две дочери певицы: старшая играла на фортепиано, младшая пела на английском. В конце выступления, отвечая на вопросы журналистов, артистка сообщила, что придерживается татарских традиций в семье:

— Я, к сожалению, детей не обучаю татарскому языку, потому что сама не знаю его в совершенстве, то есть у меня такой бытовой уровень, что осталось из детства во время общения с бабушками и дедушками за каждое лето. Но у меня есть целый татарский альбом, который вышел в 2009 году. Он звучит у нас постоянно, дети поют песни из него, то есть на слух ловят какие-то слова, но простые, конечно. У нас готовятся татарские блюда дома, в этом смысле мы поддерживаемся традиций. Язык, к сожалению, не изучаем, мы живем в Москве и у нас нет такой возможности, — призналась Алсу.



Свой первый концерт певица решила сделать благотворительным. Все вырученные средства пойдут на оказание помощи детдомам, интернатам, малоимущим семьям и медучреждениям Татарстана. Кроме того, Алсу вручила сертификат на миллион рублей Фонду имени Анжелы Вавиловой.

