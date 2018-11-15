Авиаконструктор или «творец и символ»: как повлияет призыв Минниханова на исход голосования по аэропортам

Кого выбирают татарстанцы и как инициатива может перерасти в глобальную гонку переименований не только воздушных гаваней

Фото: Максим Платонов

В начале недели был объявлен шорт-лист победителей конкурса «Великие имена России» по наименованию аэропортов в честь выдающихся соотечественников. Вскоре президент Татарстана также сделал выбор, о чем сообщил у себя на странице в Instagram, и призвал татарстанцев к участию в акции. Определит ли выбор Рустама Минниханова исход голосования (во всяком случае, многие опрошенные чиновники выбирают те же варианты), а также о том, как от воздушных узлов могут перейти к переименованию других объектов, — читайте в материале «Реального времени».

«Творец и символ татарской культуры»

В понедельник Общественная палата Татарстана назвала финалистов конкурса «Великие имена России», в честь которых могут назвать международные аэропорты «Казань» и «Бегишево». Финальное голосование продлится до 30 ноября, победителей объявят 5 декабря. Примечательно, что имя Михаила Девятаева в последний момент вылетело из тройки лидеров по казанской воздушной гавани. Его неожиданно обошел Муса Джалиль, как пояснили организаторы — по результатам соцопросов ВЦИОМ. Всего же за финалистов проголосовали более 100 тысяч человек.

Вскоре после этого свой выбор обнародовал и президент Татарстана. Рустам Минниханов на своей странице в Instagram указал, что проголосовал за Тукая для казанского аэропорта и за Лемаева для «Бегишево»:

— Если Тукай — это творец и символ татарской культуры, гордость многонационального народа Татарстана, то Лемаев — олицетворение промышленной мощи республики и символ трудовой славы многих поколений татарстанцев. Гордимся, выбираем!

Рустам Минниханов на своей странице в Instagram указал, что проголосовал за Тукая для казанского аэропорта и за Лемаева для «Бегишево». Фото tatarstan.ru



Чем аргументировал свой выбор президент и нет ли опасений, что его предпочтения скажутся на исходе голосования? На этот вопрос сегодня на брифинге представитель казанского Кремля Лилия Галимова ответила отрицательно:

— Он уже озвучил свою позицию, добавить нечего, он все подробно описал. Какие опасения? Проголосовать-то все равно можно только за один вариант. Сейчас голосование выходит на финальный важный этап, президент обозначил свою позицию.

«Любой татарин себя с ним идентифицирует»

Совпадение или нет, но несколько опрошенных «Реальным временем» чиновников и общественных деятелей действительно отдали голоса за те же варианты, что и Рустам Минниханов. Например, ректор КФУ Ильшат Гафуров сделал тот же выбор:

— Для нас имя Тукая, конечно, ближе всего. Тукай для нашего народа — великий просветитель, человек с которым ассоциируется наша республика, любой татарин себя с ним идентифицирует. Для «Бегишево» мне ближе имя Лемаева. Я был молод, когда он работал генеральным директором «Нижнекамскнефтехима». И это человек, который не просто завод построил, он построил весь город, которым сегодня гордятся и который пополняет бюджет республики.

По мнению Гафурова, имя авиаконструктора Андрея Туполева по наибольшему числу голосов, скорее всего, достанется другим воздушным узлам, которые также на него претендуют, например московскому аэропорту: «Это легендарный человек, в свое время для всех мальчишек он был героем так же, как и Королев».

Положительно отзывается ректор КФУ и о самой инициативе с наименованием воздушных гаваней — это будет стимулировать интерес у гостей республики к ее истории и выдающимся людям. Он напомнил, что в университете следуют той же практике, называя залы в честь великих ученых.

— И здания в городе должны говорить о его истории. Думаю, было бы неплохо и железнодорожные вокзалы переименовать, — считает Ильшат Гафуров.

Депутат Госсовета РТ Руслан Юсупов, получивший образование в КНИТУ им. А.Н. Туполева, проголосовал иначе: «За Туполева отдал бы свой голос, так как человек имеет к авиации непосредственное отношение». О самой идее с переименованием аэропортов высказался так: «Ну надо же чем-то отвлечь народ, — пошутил он, — А вообще, конечно, всегда хорошо мнения людей услышать, чтобы потом не говорили, что назвали каким-то именем, а большая часть населения с этим не согласна. Здесь активная часть страны может высказаться, предложить свои варианты».

Политолог, общественный деятель Руслан Айсин отдал бы свой голос за Габдуллу Тукая, потому что считает его не просто «брендом, а еще и духовным символом Татарстана и татарского народа».

— Поэтому в целях популяризации духовного наследия нашего народа и татарской культуры Тукай — лучший вариант. Мы знаем его стихи, восхваляющие Казань, он как никто кстати подходит для этой цели. Когда человек прилетает и видит имя Тукая, у него сразу вопрос возникает: кто это? А Тукай — это основоположник современной татарской литературы, — отметил Айсин.

Оценивая проект, собеседник издания усомнился в том, что нужно было устраивать народное голосование. По его мнению, вопрос лучше было бы доверить экспертному сообществу от каждого региона. Впрочем, напомним, что по условиям конкурса они также активно участвуют в отборе вариантов.

Поволжские финалисты

У соседей Татарстана в ПФО также продолжается избирательная гонка за лучшие имена аэропортам. Например, в тройку лидирующих имен для международного аэропорта Нижнего Новгорода «Стригино» выбились Максим Горький, Козьма Минин и Валерий Чкалов. По итогам голосования, запущенного на этой неделе, лидирует Валерий Чкалов с 6 008 голосами.

Для аэропорта Пензы в тройку лидеров включили Виссариона Белинского, Александра Куприна и Михаила Лермонтова. На данный момент имя русского поэта лидирует с большим отрывом — за него свои голоса отдали 3 879 человек, в то время как за Белинского — 544, за Куприна — 960. Самара — один из немногих городов, где в лидеры для названия международного аэропорта «Курумоч» выбились сразу четыре великих человека: Сергей Королев, Николай Кузнецов, Эльдар Рязанов и Василий Татищев. Пока лидирует Сергей Королев с 3 201 голосом. Для международного аэропорта Уфы топ-имен составили Муса Гареев, Мустай Карим и Салават Юлаев. Судя по голосам, наиболее привлекателен Муса Гареев, у которого 7 252 голоса. У аэропорта в городе Чебоксары среди вариантов имен великих людей оказались Андриян Николаев, Святослав Федоров и Иван Яковлев. Больше всего голосов, 1 314, у Андрияна Николаева.