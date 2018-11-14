Три трассы, две «канатки». Энгель Фаттахов прославит Актаныш «горнолыжкой»

Из местного бюджета готовы заплатить 4,5 миллиона на разработку амбициозного проекта горнолыжного комплекса

Фото: Максим Платонов

Еще один горнолыжный комплекс собираются построить в Татарстане — в Актаныше. На его проектирование из местного бюджета выделили 4,5 млн рублей, а кому эти деньги достанутся — определит электронный аукцион, который завершится 30 ноября. Как сказано в техзадании на проектирование, новый горнолыжный комплекс предназначен «для подготовки спортсменов по горнолыжному спорту и сноуборду, а также для проведения культурно-массовых мероприятий спортивной направленности». Подробности амбициозного плана — в материале «Реального времени».

Глава выбирает «небюджетные» проекты



Молва приписывает инициативу строительства горнолыжного комплекса за бюджетный счет главе района Энгелю Фаттахову, который уже успел в апреле этого года прославиться во всех отношениях неудачной попыткой роскошно обустроить свое рабочее место за бюджетный счет на 1,67 млн рублей.

Для сравнения: на капремонт крыши Актанышского исполкома, согласно документации электронного аукциона, объявленного в августе этого года, из бюджета района была выделена меньшая сумма, чем на закупку мебели для главы, — 1,595 млн рублей. Но крыша — это банальная «текучка», как и ремонт водопроводных сетей, и благоустройство улиц, на которые в этом году в небогатом Актанышском районе было объявлено несколько тендеров стоимостью от 250 тысяч до полумиллиона рублей. А вот строительство «горнолыжки» — инициатива не рядовая. В Татарстане настоящих горнолыжных комплексов — раз-два и обчелся: «Казань-Свияга», «Федотово» да несколько более-менее обустроенных центров, которые до громкого звания «комплекс» не дотягивают.



«Для туристов и спортсменов здесь все есть»

Сам Энгель Фаттахов пока никому еще не комментировал планы строительства горнолыжного комплекса, однако «Реальному времени» удалось подробно поговорить о проекте с руководителем исполкома Актанышского района Ильфаком Бариевым. Бариев не сомневается, что бюджетные вложения в амбициозный проект окупятся сторицей в недалеком будущем:

— У нас поблизости, в Набережных Челнах, в Нижнекамске, и по соседству — в Башкортостане — горнолыжных трасс нет. А желающие кататься есть! Когда мы строили в Актаныше Ледовый дворец, тоже были опасения — как будем обеспечивать его доходность. Основной источник доходов — аренда льда, и как только мы дворец построили, лед начали арендовать. Из Нижнекамска, из Челнов, из других регионов России приезжают спортсмены. Для их приема у нас создана инфраструктура, есть гостиница при Ледовом дворце. Не пятизвездочная, но вполне комфортная для спортсменов. Эта гостиница будет принимать и тех, кто приедет тренироваться на горнолыжный комплекс. А содержать и обслуживать его будет та же ДЮСШ, которой передан на баланс Ледовый дворец.

Сам Энгель Фаттахов пока никому еще не комментировал планы строительства горнолыжного комплекса. Фото Максима Платонова

— Но ведь горнолыжный комплекс предполагает наличие не только спортсменов, но и туристов. Или вы рассчитываете принимать только профессионалов?

— Зона у нас туристическая, корпус для проживания имеется, питание и перевозка организованы. Так что туристов мы тоже собираемся принимать.

Ильфак Бариев подчеркнул: горнолыжный комплекс будет построен в очень удобном месте — в черте населенного пункта, всего в 50 метрах от Ледового дворца, что обеспечит спортсменам полный цикл тренировок, а туристам — транспортную доступность.

А еще он добавил, что сам с коллегами дважды ездил отдыхать в соседнюю Башкирию — на горнолыжный комплекс в Уяндыково, и убедился, что горнолыжный комплекс — дело доходное и его строительство воздастся сторицей:

— В Уяндыково комплекс маленький, но мы смотрим — там и сауны, и то и се… И народ есть. Там не менее 150—200 человек я каждый раз видел. Спрашивал их: откуда приезжаете? Оказалось, даже из Уфы едут! Народ ведь на колесах теперь и выбирает, где почище, да где природа покрасивее, а у нас тут все в комплексе. Нет такого факта, что мы в Актаныше, где всего 30 тысяч населения, построим что-то — и это будет только для них!

Ильфак Бариев говорит, что сам с коллегами дважды ездил отдыхать на горнолыжный комплекс в Уяндыково, и убедился, что горнолыжный комплекс — дело доходное. Фото katalogturbaz.ru



Прогноз зависит от качества трассы и сервиса

Однако проекты, которые представляются чиновникам весьма перспективными, профессионалы иногда оценивают совершенно иначе. Чистого воздуха и транспортной доступности может оказаться недостаточно для того, чтобы привлечь платежеспособных любителей экстремального вида спорта…

— Я ничего не слышал об этом проекте и не могу оценивать его с точки зрения перспективности, — заявил корреспонденту «Реального времени» президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов. — Для того чтобы давать какие-то прогнозы, необходимо знать хотя бы характеристики трассы, ее возможности…

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации отелей г. Казани и Республики Татарстан Гульнара Сафина считает: чтобы проект горнолыжного комплекса в Актаныше оказался успешным, его следует обеспечить развитой туристической инфраструктурой:

— Комплекс, как я понимаю, будет функционировать круглогодично, поэтому для привлечения в него туристов нужны дополнительные развлечения, как, например, это сделано в ГЛК «Казань-Свияга» — поле для гольфа, стрельбища, возможно, волейбольные и другие спортивные площадки. Кроме того, нужен высококлассный сервис — хорошие гостиницы с подготовленным персоналом, что всегда представляет определенные трудности, если отель находится на периферии…

Кроме того, заметила Сафина, срок окупаемости подобных проектов сегодня составляет минимум десять лет, так что на быструю отдачу рассчитывать не приходится. А на «раскрутку» актанышского ГЛК, по ее мнению, придется затратить немало средств и усилий, так как в Татарстане уже есть такого рода комплексы, и они широко известны.

— Ну а в целом появление такого объекта для республики — благо, — подытожила исполнительный директор Ассоциации отелей г. Казани и РТ. — Горнолыжный комплекс обеспечит дополнительный трафик туристов в Татарстан. Ведь ГЛК, как и аквапарки, сами генерируют потоки посетителей.

«Комплекс, как я понимаю, будет функционировать круглогодично, поэтому для привлечения в него туристов нужны дополнительные развлечения, как, например, это сделано в ГЛК «Казань-Свияга» — поле для гольфа, стрельбища, возможно, волейбольные и другие спортивные площадки», — говорит Сафина. Фото Максима Платонова

Работы начались незаметно

Первым шагом к реализации проекта горнолыжного комплекса в Актаныше стал вовсе не аукцион на разработку проектной документации, а объявленный в июне тендер на производство инженерных изысканий. За пять дней работы, в течение которых должна была быть произведена топосъемка территории площадью 60 га, включая съемку надземных и подземных инженерных коммуникаций, из местного бюджета чиновники были готовы заплатить 849,5 тыс. рублей, однако в итоге подряд достался мензелинскому ООО «Земельное бюро», сбавившему цену до 498,8 тысячи. Это, кстати, уникальное «падение»: обычно при таких масштабах затрат цена в процессе аукциона снижается не более чем на пару-тройку десятков тысяч, а то и вовсе на пару тысяч рублей.

Но самое интересное, что в документации этого конкурса, объявленного за полгода до аукциона, в результате которого предстоит определиться с проектировщиком актанышского горнолыжного комплекса, уже есть сведения о генеральном проектировщике. В пункте 5 техзадания на производство изысканий указано, что таковым является проектная организация ООО «СКАДО». В документации аукциона нет реквизитов этой фирмы, однако, судя по информации, содержащейся на ресурсе «Госзатраты», генпроектировщиком может выступать самарская фирма, которая входит в группу компаний, специализирующихся на проектировании, производстве и поставке самого разнообразного оборудования. К примеру, ООО «СКАДО Производство» в течение последнего года поставило на различные российские горнолыжные комплексы оборудования в общей сложности на 35 млн рублей. В самарской компании «Реальному времени» подтвердили, что их действительно привлекли к проектированию ГЛК в Актаныше.

— Да, это наша компания занимается этим проектом. Наши специалисты уже несколько раз выезжали в Татарстан. Сейчас, в преддверии Универсиады в Красноярске, этот вид спорта становится очень популярным, и у нас нет сомнений, что этот комплекс в Актанышском районе будет пользоваться популярностью. Подробнее о характеристиках объекта я пока не готов говорить, но позднее мы их обязательно представим, — сообщил директор департамента ГК «СКАДО» Илья Арзютов.

Три трассы, две «канатки»

Стоимость строительства горнолыжного комплекса в Актаныше пока никем не озвучивалась, однако приблизительно ее можно оценить, исходя из стоимости проекта, которая обычно составляет 10, а при больших объемах проектной документации — до 15—20 процентов от стоимости строительства. Значит, при стоимости проекта 4,5 млн рублей актанышская «горнолыжка» может стоить до 45 млн.

Планируется обустроить три спуска — два для лыжников и один для тюбинга, возвести шестиметровую насыпь и построить две буксировочные канатные дороги: для лыжников и для сноубордистов. Фото Максима Платонова



А вот как ее оборудуют, в техзадании описано в подробностях. Планируется обустроить три спуска — два для лыжников, длиной 435 и 450 м, и один для тюбинга длиной 150 м, возвести шестиметровую насыпь и построить две буксировочные канатные дороги: одну длиной 430 м — для лыжников, вторую длиной 150 метров — для сноубордистов. Подъемник дороги для лыжников должен обеспечивать производительность не менее 1800 человек в час и скорость буксировки не менее 2,4 метра в секунду. Горнолыжный комплекс планируют оборудовать системами искусственного оснежения, обеспечивающими снежный покров высотой не менее 0,4 м в любое время года, освещения, а также современной платежно-пропускной системой.