«Вы с женой деньги делите?»: как Минниханов и Комаров спорили о бюджете майских указов

Федеральный центр не определил четких параметров софинансирования, в результате вложения субъектов могут составить не планируемые 19%, а гораздо выше

В Казани сегодня продолжился визит полпреда ПФО Игоря Комарова, это его первая поездка в Татарстан в новом статусе — ранее он был здесь в качестве президента АвтоВАЗа, поэтому в этот раз не удержался от сравнений. В кабмине полпред обсудил с властями республики реализацию майских указов. Самую серьезную его озабоченность вызвал рост онкозаболеваний в Татарстане и нехватка мест в детсадах. Минниханов говорил о том, что федеральному центру следовало бы более четко определиться с параметрами финансирования — заявленные 89% со стороны Москвы в некоторых программах превращаются в 50%. Подробности в материале «Реального времени».

«В Татарстане отмечается рост смертности от новообразований на 4% — это самые большие показатели роста в округе»



Национальных проектов — 12, но в докладе Игорь Комаров остановился, наверное, на наиболее проблемных для Татарстана. Начал он со здравоохранения и привел цифры Минздрава России, согласно которым в республике резко выросла смертность от онкологических заболеваний.

— В Татарстане отмечается рост смертности от новообразований на 4%. Это серьезные, самые большие показатели роста в округе. Минздрав обращает внимание на этот факт, при том что серьезные средства вкладываются в здравоохранение и закупку оборудования, — сказал Комаров.

Он обратил внимание на то, что в республике 25 населенных пунктов численностью менее 100 человек находятся на расстоянии более 6 километров от ближайшего медицинского учреждения: «Жители данных деревень не должны остаться без медицинской помощи».

Еще одна проблема — обеспечение местами в детских садах детей до 3 лет. Согласно нацпроекту, к 2024 году 100% малышей должны быть устроены в ясли.

— В восьми из 45 муниципальных образований региона ситуация с обеспечением детей до 3 лет доступным образованием еще не решена. Наиболее острая потребность в Казани и Набережных Челнах, — сообщил Комаров.

«Хотелось бы, чтобы правительство Татарстана провело расчет и дало оценку достаточности выделяемых средств»

Еще один национальный проект касается доступного жилья. Чтобы достичь заданной планки, Татарстану необходимо вводить ежегодно по 3,6 млн кв. метров. Сейчас вводится около 2 млн кв. метров в год.

— Здесь одновременно вопрос покупательной способности. Темпы строительства должны идти одновременно с возможностями людей — чтобы не было того, что значительная доля построенного жилья не находит реализации, — сказал Комаров.

Он обратил внимание на проблемы дольщиков: «Данный вопрос стоит в повестке дня в Татарстане, количество пострадавших граждан превышает 4,4 тыс. человек, включены порядка 27 объектов в дорожную карту. Мы с Рустамом Нургалиевичем обсуждали, что создан специальный фонд, внимание уделяется этому, но важно, чтобы программа шла без сбоев, и важны превентивные меры по контролю объектов, где есть задержки и проблемы на этапах строительства».

Комаров просил не снижать темпы расселения аварийного жилья и не допустить резкого роста стоимости услуг за сбор и вывоз ТБО, так как в соответствии с новой системой управления отходами основным источником финансирования являются средства граждан: «необходимо контролировать расчет тарифов и проводить соответствующую разъяснительную работу». По строительству и ремонту дорог полпред поставил задачу усилить работу по привлечению внебюджетных средств и механизма ГЧП.

— Задачи поставлены масштабные, и опыт рассмотрения этих вопросов в регионах показывает, что нужно посчитать все, что необходимо и определить приоритеты. Чтобы было включено не только то, что хочется, а определить приоритетность. Хотелось бы, чтобы правительство Татарстана провело расчет и дало оценку достаточности выделяемых средств, наличия ресурсов, чтобы к концу года на утверждении паспортов проектов видеть, на что хватает денег, на что — нет, — сказал полпред.

«Ну каждый понимает по-своему. Мы поняли — 95% на 5%»

По словам Комарова, в Татарстане по сравнению с другими регионами ПФО высокий уровень финансового обеспечения мероприятий национальных проектов, дефицит средств прогнозируется небольшой по сравнению с другими регионами округа, «где процент того, что не хватает, — в два раза выше». «У вас ситуация более благоприятная, но хотелось, чтобы работа по определению приоритетных проектов и источников финансирования была проведена качественно, профессионально и ответственно», — закончил он доклад.

Минниханов в ответном слове обратил внимание на «вопросы, которые пока не нашли полного понимания». По его словам, непонятен уровень софинансирования.

— Уровень софинансирования утверждается правительством, он до конца не утвержден. Если взять уровень софинансирования до 2019 года, то соотношение было 58% на 42% (из федерального и регионального бюджетов, — прим. ред.), сегодня эта цифра изменилась на 81% к 19%. Но на уровне федеральных министерств они варьируют эту цифру от 50 до 81. Как-то надо четко расписать, потому что мы соглашение подписываем с федеральными министерствами, где наше софинансирование — 19%, — сказал Минниханов и упомянул, что официально озвучивалась цифра и в 95% со стороны федерального центра.

— До 95%, — поправил его Комаров.

— Ну каждый понимает по-своему. Мы поняли — 95% на 5%. Надо, чтобы не было свободного трактования этих процентов, — сказал президент Татарстана.

По словам Минниханова, от четких целей и четкого финансового обеспечения зависит реализация задач национальных проектов, особо он обратил внимание на детсады, критиковал которые Комаров.

— Если взять детсад, то они [федеральный центр] дают сумму только на ясли, а детсады не могут быть только яслями — это комплекс. Допустим, мы 29 объектов взяли, значит, соотношение получается 65% на 35%, [а не 81% на 19%]. Еще одна тема, которая пока не проработана с федеральными коллегами, — безопасные и качественные дороги — нет окончательных параметров, и самое сложное — это цифровая экономика, как она будет работать, в какой форме? — задал вопрос Комарову Минниханов.

Минниханов напомнил, что для реализации национальных проектов предусмотрено 5,6 трлн рублей в стране и только 1,7 трлн выделяются субъектам. «Наша цифра — 34 млрд, по-моему».

На пресс-подходе к журналистам после совещания в такой резкой форме уже ни Комаров, ни Минниханов не высказывались, вероятно, понимание было достигнуто



«Вы с женой деньги делите?»

На пресс-подходе к журналистам после совещания в такой резкой форме уже ни Комаров, ни Минниханов не высказывались, вероятно, понимание было достигнуто.

— Вопрос софинансирования — вы с женой деньги делите? Он [вопрос] всегда будет присутствовать. Идет диалог. Мы общий контур видим, видим, сколько средств необходимо для реализации. У нас есть еще вопросы, как будут реализованы параметры «цифровой экономики», «безопасных и качественных дорог», но это рабочие моменты. У нас задача — выполнить эти указы, президент поставил самые актуальные задачи, чтобы в каждом регионе эти процессы шли. Мы понимаем ответственность и будем реализовывать параметры, — сказал Минниханов.

Был более позитивно после совещания настроен и Комаров.

— В Татарстане мероприятия выполнены и руководство контролирует подготовку. Был ряд вопросов, которые касались и финансирования, и некоторые проблемные вопросы в области здравоохранения, строительства. Но видим, что все находится под контролем, и думаю, что к концу года будет высокая степень готовности к реализации направлений, что позволит повысить качество жизни в регионе, — сказал Игорь Комаров.

Поделился он и впечатлениями от посещения Набережных Челнов и Елабуги, которое состоялось накануне. Напомнил, что когда «работал руководителем крупного предприятия в ПФО» (с 2009 по 2013 г. Комаров был президентом АвтоВАЗа, — прим. ред.), приезжал в Татарстан, и, приехав сейчас, спустя 6 лет, отметил много позитивного.

— В Набережных Челнах и «Алабуге» увидел серьезный рост — в разы увеличились объемы производств, появились новые резиденты и благодаря инициативе бизнеса, и непосредственному участию руководства Татарстана. Приятно посетить и посмотреть и во многих вопросах удивиться тем изменениям, которые происходят, — заключил Комаров.