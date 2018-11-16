Новости происшествий

11:53 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Челнинский суд взял отвод по делу Бибишева — Гордевича

10:35, 16.11.2018 1
Челнинский суд взял отвод по делу Бибишева — Гордевича
Фото: pixabay.com

Сегодня Набережночелнинский горсуд отказался рассматривать скандальное дело по вымогательствам и афере, в которых обвиняют гендиректора ХК «Союз» Дамира Бибишева и Олега Гордевича.

Отвод всему составу суда заявила сторона защиты, и суд, несмотря на возражения гособвинителя и потерпевших, с ходатайством согласился. Об этом «Реальному времени» сообщила адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы потерпевшего предпринимателя Ленара Миргалиева.

Если решение вступит в силу, вопрос об изменении подсудности будет решать Верховный суд республики.

Напомним, о недоверии суду ранее заявляли сами потерпевшие предприниматели, однако сегодня на старте процесса ходатайств об отводе они заявлять не стали.

Детали громкого дела — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбществоВластьЭкономикаФинансыНедвижимость Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:42
    Потому что Гайфутдинов близкий друг Бибищева и все об этом знают . И Гайфутдинов прекрасно понимает что ФСБ не дремлет .
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты