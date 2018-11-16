Челнинский суд взял отвод по делу Бибишева — Гордевича

Сегодня Набережночелнинский горсуд отказался рассматривать скандальное дело по вымогательствам и афере, в которых обвиняют гендиректора ХК «Союз» Дамира Бибишева и Олега Гордевича.

Отвод всему составу суда заявила сторона защиты, и суд, несмотря на возражения гособвинителя и потерпевших, с ходатайством согласился. Об этом «Реальному времени» сообщила адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы потерпевшего предпринимателя Ленара Миргалиева.

Если решение вступит в силу, вопрос об изменении подсудности будет решать Верховный суд республики.

Напомним, о недоверии суду ранее заявляли сами потерпевшие предприниматели, однако сегодня на старте процесса ходатайств об отводе они заявлять не стали.

Детали громкого дела — в материале «Реального времени».