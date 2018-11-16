Борьба лоббистов: на должность профсоюзного босса Татарстана претендуют кандидаты от «нефтянки» и ОПК

Профсоюзная дисциплина обязывает согласовывать претендентов до начала выдвижения кандидатов предвыборной гонки

Предвыборная гонка за пост председателя Федерации профсоюзов Татарстана, освободившегося после вынужденной отставки «железной» леди Татьяны Водопьяновой, официально стартует в начале декабря. Однако закулисная подготовительная работа татарстанских аппаратчиков по согласованию претендентов с Федерацией независимых профсоюзов России проходит не так гладко. Как стало известно «Реальному времени», на днях временное руководство федерации, как и положено по уставу, направило на согласование исполкома ФНП России список из нескольких кандидатов, среди которых влиятельные фигуры из татарстанского парламента. Однако выдвижению основного «секретного» претендента могут помешать искусственные «уставные» ограничения ФНП России, идущие вразрез с изменившимся законодательством. Кто в итоге пойдет на татарстанские выборы, Москва объявит через 10 дней. «Реальное время» выясняло подробности.

Профсоюзы объявили дату выборов

Растянувшееся на долгие 9 месяцев временное правление в Федерации профсоюзов Татарстана (ФПТ) заканчивается в режиме острейшего цейтнота. С критическим опозданием на 2 месяца высший орган управления — президиум Федерации профсоюзов Татарстана — на внеочередном заседании 12 ноября, наконец-то, определил дату выборов председателя. «На 18 декабря созывается внеочередная конференция профсоюзного объединения по выборам нового лидера татарстанских профсоюзов», — сообщили «Реальному времени» источники в оргкомитете Федерации. Руководитель пресс-центра ФПТ Ирина Пузакова подтвердила эту информацию: «Да, дата проведения выборной конференции определена. Она состоится 18 декабря 2018 года».

В ней, по данным источников, примут участие делегаты почти всех профсоюзных комитетов предприятий, хотя прежде могли участвовать лишь представители отраслевых профсоюзов. Расширенный состав участников объясняется тем, чтобы впервые за почти 20-летнюю эпоху деятельности татарстанских профсоюзов выборы обещают пройти на альтернативной основе. До этого с первого дня ими бессменно руководила профсоюзный «бонза» Татьяна Водопьянова, которая переизбиралась на четыре 5-летних срока подряд. Но, как известно, не «досидела» последние 2 года до истечения своих полномочий, подала в отставку. С тех пор и. о. председателя ФПТ является Татьяна Васильева, которая в течение последних 5 лет являлась «правой рукой» Татьяны Водопьяновой.

До этого с первого дня ими бессменно руководила профсоюзный «бонза» Татьяна Водопьянова, которая переизбиралась на четыре 5-летних срока подряд. Фото Максима Платонова



Бюджет федерации «горит» в цейтноте

Ожидалось, что безвластие продлится недолго — до сентября этого года. По крайней мере, такие сроки выборов нового председателя назывались в одном из официальных сообщений ФНП России в связи с отставкой Татьяны Водопьяновой, опубликованного на сайте корпоративного издания «Солидарность». «Дата конференции будет обозначена позднее — ориентировочно на сентябрьском Совете ФПРТ. До этого времени членские профорганизации могут определиться со своими кандидатурами на пост председателя ФПРТ», — указывалось в сообщении.

«Сентябрь — это был бы хороший срок для того, чтобы новый председатель Федерации имел тайм-аут для спокойного прочтения и утверждения бюджета профсоюзов на 2019 год», — соглашаются источники, близкие к профсоюзам. — Ведь профсоюзная организация Татарстана имеет завидные денежные сборы. Сейчас в ней состоят около 1 млн работников, которые ежемесячно перечисляют 1% от заработной платы. Вот и считайте, какие деньги!». Добавим, что профсоюзы в «царском» положении: 2 года назад они были освобождены от обязанности сдавать госорганам любые отчеты, за исключением как в налоговую службу.

Переговоры с Москвой по выдвижению кандидатов сильно затянулись и подошли к крайней временной границе — к декабрю, когда новому лидеру придется подписывать финансовые документы в «пожарном режиме». В этой обстановке выборы, как отмечают источники, должны состояться при «любой погоде» и с любыми кандидатами, иначе профсоюзам грозит срыв всей программы социальной поддержки трудящихся.

В списке из трех кандидатов — первый заместитель председателя профкома «Татнефти» Андрей Зимин. Фото zt116.ru



«Татнефть» лоббирует Андрея Зимина, а «оборонка» — депутата-пороховщика Елену Кузьмичеву

Одновременно с датой назначения выборов президиум Федерации утвердил и список кандидатов на пост председателя. Несмотря на то, что претенденты на пост главы теоретически должны проходить через сито широкого обсуждения в первичных профсоюзных ячейках, их имена пока держатся в тайне. Руководитель пресс-службы ФПТ Ирина Пузакова отказалась раскрывать их фамилии, ссылаясь на отсутствие полномочий на предоставление этой информации СМИ. Хотя татарстанские профсоюзы так богаты, что их не стыдно возглавить любому.

По сведениям источников «Реального времени», на этой неделе Федерация профсоюзов Татарстана отправила на согласование в ФНП России список из трех кандидатов. В нем значатся близкая к руководству татарстанского парламента 48 -летняя Елена Кузьмичева, депутат Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете республики, первый заместитель председателя профкома «Татнефти» Андрей Зимин (биография не раскрывается), а также и. о. председателя Татьяна Васильева. Елена Кузьмичева возглавляет профсоюз ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод». Скорее всего, основная борьба развернется между «нефтяниками» и «оборонщиками». Ведь нынешний, самый молодой из них, руководитель Татьяна Васильева с самого начала старалась держаться как-то «в тени» общественности и редко выступала на больших публичных мероприятиях. Пожалуй, единственным выходом в свет явилось выступление на одном из октябрьских митингов, но и то осталось незамеченным. «Татнефть» оставила запрос «Реального времени» без комментариев (был отправлен 12 ноября, — прим. авт.). О Кузьмичевой также мало что известно. «Татьяна Васильева работала заместителем председателя главы ФПТ, и ее кандидатура изначально была в кадровом резерве», — прокомментировали ее выдвижение в Федерации профсоюзов, оставив за кадром остальные персоналии.

Заметим, что республиканские власти с самого начала дистанцировались от влияния на выборы профсоюзного главы. Не исключено, что в случае провала тройки кандидатов могут последовать политические тяжеловесы из татарстанского парламента. В профсоюзных рядах отмечают, что уголовное преследование Водопьяновой негативно ударило по хозяйственной деятельности профсоюзов — пострадали рядовые работники.

Елена Кузьмичева возглавляет профсоюз ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод». Фото tatarstan.er.ru

Утвердит ли казанскую «тройку» Михаил Шмаков?

Впрочем, загвоздка предстоящей выборной компании кроется в том, что татарстанские профсоюзы абсолютно не самостоятельны в выдвижении своих кандидатов и зависят от настроя ФНП России. Согласно уставу профсоюзного объединения, перед выдвижением претендентов территориальная организация обязана согласовать их персоналии с исполкомом ФНП и только после их одобрения объявить «шорт-лист» претендентов для голосования. «Обсуждение, конечно, будет, но только тогда, когда будет утвержден список Москвой», — объяснил причину объявленного режима «полной тишины» информированный собеседник «Реального времени». — А он, к большому сожалению, будет утвержден после 20 ноября. К этому времени исполком ФНПР даст добро на выдвижение и тогда можно будет говорить о том, кого же мы поддерживаем и чего мы хотели бы получить от того человека, который претендует на это место».

Не исключено, что Москва может и не утвердить заявленных претендентов. «Такие варианты мы допускаем, — говорит собеседник «Реального времени». — К сожалению, ФНПР создала такой порядок, который вызывает у нас большую критику. А именно, вызывает недоумение возрастной ценз в 60 лет. Да, сейчас мы доказываем, что эта норма — пережиток прошлого. А они доказывают нам, что закон вступает в силу с 1 января, мол, с 1 января и будем вносить изменения. Так что не знаем, чего ждать от ФНП РФ». Так или иначе, к 3 декабря кандидаты должны быть утверждены Москвой и выдвинуты.

А не все ли равно, кто придет к власти в профсоюзах?

Глава общественной палаты Татарстана Анатолий Фомин уверен, что решение будет найдено. «Главная задача профсоюзов известна — это защита трудовых прав работников. И сейчас профсоюзы Татарстана фактически остались единственной организацией, которая имеет право быть на всех предприятиях независимо от формы собственности. Это канал связи между властью и трудовыми коллективами, это эффективное социальное партнерство между властью, профсоюзами и работодателями. Поэтому функции профсоюза чрезвычайно велики. Другое дело, что есть вопросы, связанные с кадрами. Но они разберутся сами и примут решение», — полагает он.

Представители КПРФ уверены, что не имеет значения, кто придет к власти в федерации профсоюзов. Фото kazved.ru

Представители КПРФ уверены, что не имеет значения, кто придет к власти профсоюзов. «В современных реалиях совершенно неважно, кто занимает эту позицию, потому что нынешние профсоюзы являются бутафорской организацией. Они не нацелены на защиту интересов работников, и мы видели, как проходило общественное обсуждение пенсионного возраста. Формально они вроде высказались против, но активных действий не предпринимали. До тех пор, пока они будут заниматься распределением путевок в санатории, которые им достались от советской власти, можно и не назначать никого. Это бюрократическая должность, которая не связана с защитой интересов трудящихся», — считает депутат от КПРФ в Казгордуме Александр Серов.

В этом же духе высказался директор УК «РАЙДЭН», председатель татарстанского отделения партии «Парнас» Марсель Шамсутдинов: «Для народа — все равно, кто придет. Бесславный конец Водопьяновой показал, что им важно хорошо жить за счет трудящихся, а не бороться за их права».

Луиза Игнатьева