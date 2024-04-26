Итоги дня: медведь под Казанью, лауреаты Тукаевской премии, новый именной батальон Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 26 апреля.
- После массового ухода зарубежных брендов из России владельцы ТЦ «Франт» сменили управляющую компанию, ликвидировав предыдущую. Новая УК будет заниматься исключительно коммунальными услугами и выставлять счета собственникам и арендаторам. Условия аренды для постоянных игроков не изменятся.
- В Казани состоялся заключительный гала-концерт ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие — Йолдызлык». Мероприятие прошло в КРК «Пирамида».
- В Казани прошла VII архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги», посвящённая развитию промышленных территорий. Эксперты обсудили, как сохранить исторический облик бывших производств и вдохнуть в них новую жизнь. Конференция состоялась в новом бизнес-центре «Теплоприбор», который стал примером успешной реновации бывшего заводского здания.
- На сайте мэрии Казани появилась информация о 21 городской службе столицы Татарстана. По итогам 2023 года, почти половина из них оказались убыточными.
- Кировский район Казани, ранее считавшийся рабочим, сейчас активно развивается. Строятся новые объекты инфраструктуры, жилые комплексы и дороги. Полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Татарстане Елена Стрюкова считает, что район обладает большим потенциалом благодаря своей транспортной доступности и близости к центру.
- Сегодня в Казани прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Инфекционные болезни в XXI веке». Мероприятие посвящено трем великим датам — 100-летию кафедр инфекционных болезней КГМУ и КГМА, 90-летию кафедры детских инфекций КГМУ и 125-летию РКИБ имени профессора А.Ф. Агафонова.
- В Татарском государственном Академическом театре им. Галиаскара Камала прошел предпремьерный показ спектакля «Возвращение Тукая». Режиссер и художник спектакля — Айдар Заббаров, автор пьесы — Резеда Губаева.
- Сегодня в Казанском кремле раис РТ Рустам Минниханов вручил государственные премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Ее обладателями стали четверо деятелей культуры. Кроме того, сегодня глава республики вручил государственные награды Республики Татарстан.
- С 19 по 26 апреля 2024 года на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике.
- Ученик ИТ-лицея Казанского федерального университета (КФУ) Ильдар Хужиахметов стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Заключительный этап олимпиады проходил с 14 по 20 апреля в Москве.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днём родного языка и отметил, что творчество Габдуллы Тукая является воплощением традиционных духовно-нравственных ценностей татарского народа. Произведения Тукая пронизаны любовью к Родине и не приемлют человеческие пороки, поэтому остаются актуальными и вдохновляют людей по сей день.
- Сегодня, 26 апреля 2024 года, Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «10-летие Евразийского экономического союза». Монета изготовлена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм и массу драгоценного металла в чистоте 31,1 грамма.
- ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги общего пользования в Республике Татарстан. Ремонт будет проводиться на участке трассы Аш-Бузи — Мамашир с 4 по 8 км в Кукморском муниципальном районе.
- Олимпийской чемпионке Камиле Валиевой сегодня исполнилось 18 лет.
- Вечером 23 апреля в лесу у города Альметьевска две женщины и семилетняя девочка заблудились в темноте во время сбора весенних дикорастущих растений. На помощь пришли сотрудники МЧС России. Об этом пишет ГУ МЧС России по РТ.
- Совет муниципального образования город Болгар Спасского муниципального района Республики Татарстан принял решение о передаче части полномочий по решению отдельных вопросов местного значения.
- В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет выполнен капитальный ремонт участка автомобильной дороги IV категории Куркачи — Верхняя Ия Высокогорского муниципального района. Об этом сообщили в Миндортрансе Татарстана.
- Учащиеся казанского лицея №185, а также гимназий №184 и №175 приняли участие в сборе вторсырья. За неделю они собрали 274,8 кг отходов в рамках конкурса, организованного управляющей компанией «ПЖКХ».
- Глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Фанис Нурмухаметов стал директором крупнейшей теплоснабжающей организации города — «Казэнерго». Об этом сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
- В Лаишевском районе Татарстана, недалеко от села Березовки, местные жители заметили медведя. В посте группы «Айданарыбалку» во «ВКонтакте» написано, что медведь «играл в прятки с грибниками».
- Цены на чернозем и другие виды грунта в Татарстане выросли. Стоимость доставки, в которую также включена стоимость чернозема, может варьироваться в районе 10–15 тысяч рублей за 25 тонн в зависимости от расстояния до пункта назначения.
- Под домашний арест до 27 мая отправил сегодня Приволжский райсуд Казани замначальника отдела материально-технического обеспечения Росреестра Сирина Гарипова. По данным источников «Реального времени», он частично признал вину в мошенничестве.
- В товарищеском матче между детскими хоккейными клубами «Стрела» (Казань) и «Дизель» (Луганск) приняли участие бывший капитан ХК «Ак Барс» Данис Зарипов, депутат Государственной думы Илья Вольфсон, защитник «Ак Барса» Никита Лямкин и бывший игрок КХЛ Рафаэль Ахметов.
- Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. В своем решении совет опирался на текущую экономическую обстановку в стране и прогнозы по инфляции.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чэнь Вэньцином, секретарем политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Господин Чэнь посетил Татарстан в рамках визита в Россию.
- В рамках санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал в Татарстане 1 апреля, экологи провели авиаобследование нескольких районов республики. По результатам двух авиаоблетов было выявлено около 200 нарушений.
- Чистая прибыль «Татнефтехиминвест-холдинга» по РСБУ по итогам 2023 года составила рекордные для организации 24,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос в 20,33 раза, узнало «Реальное время» из бухгалтерской отчетности организации.
- В преддверии Дня Победы «Почта России» доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления президента России Владимира Путина.
- Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин сообщил, что в мае на одном из полигонов в Самарской области начнут формировать мотострелковый батальон «Батыр» из жителей Татарстана. Каждому из них правительство республики выплатит единовременно 360 тысяч рублей.
- Согласно аналитике обезличенных данных абонентов «Мегафона», в 2024 году трафик, приходящийся на сайты и сервисы с контентом на татарском, вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными с «Реальным временем» поделилась пресс-служба «Мегафона».
- Муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» города Казани ищет поставщика комплектов оборудования для видеозаписи. Об этом «Реальное время» узнало из данных сайта «Госзакупки».
- В отдел полиции «Танкодром» поступило заявление от жителя Казани о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что неизвестный мужчина предложил ему вложиться в брокерскую компанию. Сначала заявитель отказался, но злоумышленник смог убедить его попробовать заработать.
- С 25 апреля в Татарстане началась комплексная оперативно-профилактическая операция «Нерест-2024». В соответствии с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, в республике действуют запретные сроки до 5 июня.
- Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил на архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги. Весенние встречи», что в ближайшее время начнется строительство соборной мечети.
- Исполком Елабуги определил способ расчета расстояния до объектов торговли, в которых осуществляется продажа алкогольной продукции. Постановление было принято 26 апреля 2024 года после рассмотрения представления Елабужской городской прокуратуры, узнало «Реальное время».
- В Одинцово сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России торжественно вручили паспорт гражданина Российской Федерации военнослужащему — участнику специальной военной операции.
- В Татарстане более тысячи семей направили материнский капитал на оплату детского сада. Это стало возможным благодаря тому, что средства материнского капитала можно использовать для обучения по дошкольным программам сразу после рождения ребенка, на которого получен государственный сертификат.
- С инициативой запретить продажу алкоголя в России после 19.00 выступил общественный деятель Владимир Михайлов. По его мнению, это поможет снизить потребление спиртного среди россиян.
Ключевые события 793-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Боровая Харьковской области. Кроме того, отразили контратаку штурмовой группы 408-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
- Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское Донецкой Народной Республики.
- Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.
- Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 117-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Республиканец и Червоный Маяк Херсонской области. Противник потерял: до 35 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 155 мм орудия М777 производства США, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм буксируемую гаубицу М102 производства США.
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Рената ВалееваОбщество Татарстан