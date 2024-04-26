Казанское ПАТП №2 закупит 255 видеорегистраторов за 10,5 млн рублей
Муниципальное унитарное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» города Казани ищет поставщика комплектов оборудования для видеозаписи. Об этом «Реальное время» узнало из данных сайта «Госзакупки».
Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектов оборудования видеозаписи для установки на транспортные средства. Цена контракта — 10 455 000 рублей.
В рамках закупки будут поставлены:
- Накопители (SSD 1 ТБ) на сумму 1 593 750 рублей за 255 штук.
- Видеорегистраторы (NScar F864 ver.05 HDD+SD 4G+GPS) на сумму 8 861 250 рублей за 255 штук.
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