В театре Камала состоялся предпремьерный пресс-показ спектакля «Возвращение Тукая»

В Татарском государственном Академическом театре им. Галиаскара Камала прошел предпремьерный показ спектакля «Возвращение Тукая». Режиссер и художник спектакля — Айдар Заббаров, автор пьесы — Резеда Губаева.
В центре сюжета — последние дни жизни великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В постановке поднимаются темы бессмертия поэта и его наследия.
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