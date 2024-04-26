В театре Камала состоялся предпремьерный пресс-показ спектакля «Возвращение Тукая»

16:54, 26.04.2024 23
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарском государственном Академическом театре им. Галиаскара Камала прошел предпремьерный показ спектакля «Возвращение Тукая». Режиссер и художник спектакля — Айдар Заббаров, автор пьесы — Резеда Губаева.

В центре сюжета — последние дни жизни великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В постановке поднимаются темы бессмертия поэта и его наследия.

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