Татарстан занял третье место по низкому уровню бедности населения в рейтинге регионов России

На первой и второй строчках рейтинга — Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ

Фото: Луиза Игнатьева

Татарстан занял третье место по низкому уровню бедности населения в рейтинге регионов России. Об этом сообщила на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и соцзащиты республики глава ведомства Эльмира Зарипова, передает корреспондент «Реального времени».



Уровень бедности в Татарстане составляет 3,7%. Первую и вторую строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там показатель равен 3,4% и 3,5% соответственно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, по данным Росстата, в 2024 году каждая пятая многодетная семья в России жила за чертой бедности. На поддержку малоимущих многодетных семей было выделено 22,3 млрд рублей против 24,18 млрд в 2023 году и 23,9 млрд в 2022 году.

Луиза Игнатьева