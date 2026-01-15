Татарстан занял третье место по низкому уровню бедности населения в рейтинге регионов России
На первой и второй строчках рейтинга — Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ
Татарстан занял третье место по низкому уровню бедности населения в рейтинге регионов России. Об этом сообщила на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и соцзащиты республики глава ведомства Эльмира Зарипова, передает корреспондент «Реального времени».
Уровень бедности в Татарстане составляет 3,7%. Первую и вторую строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там показатель равен 3,4% и 3,5% соответственно.
Напомним, по данным Росстата, в 2024 году каждая пятая многодетная семья в России жила за чертой бедности. На поддержку малоимущих многодетных семей было выделено 22,3 млрд рублей против 24,18 млрд в 2023 году и 23,9 млрд в 2022 году.
