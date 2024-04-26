В Казани школьники собрали более 270 кг вторсырья

Учащиеся казанского лицея №185, а также гимназий №184 и №175 приняли участие в сборе вторсырья. За неделю они собрали 274,8 кг отходов в рамках конкурса, организованного управляющей компанией «ПЖКХ».



Почти две трети собранного вторсырья составила макулатура, а оставшуюся треть — пластик.

В трех школах Советского района в рамках пилотного проекта регоператора были установлены специальные контейнеры для сбора вторсырья по фракциям: три желтые сетки для бумаги, пластика и металлических банок. В дальнейшем УК «ПЖКХ» планирует расширить проект и привлечь большее число общеобразовательных учреждений Казани.

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Рената Валеева