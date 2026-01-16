Первую в сезоне победу лыжник Большунов одержал в Казани

Тем, кто потерял знаменитого спортсмена, советуем поискать его на верхней ступени пьедестала почета

Александр Большунов уверенно выиграл первый старт . Фото: Реальное время

Лыжник Александр Большунов выиграл забег на 15 километров свободным стилем, открывший мужскую часть программы шестого этапа Кубка России. Итоговое преимущество над вторым призером составило почти 17 секунд и прирастало на каждом следующем отрезке. Это первая удача лыжника на протяжении нескольких этапов турнира, который проходил в разных городах России. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Кто понял жизнь, тот больше не спешит

Ажиотаж вокруг Александра Большунова перед началом шестого этапа Кубка России, заставил вспоминать самые разные стихотворные строфы, знакомые с детства. Первым делом приходило на ум творение Самуила Маршака: «Ищут пожарные, ищет милиция». Не обнаружив Большунова ни в составе группы сборников, прилетевшей во вторник, ни на предстартовой пресс-конференции, замучав вопросами президента федерации Елену Вяльбе, представители СМИ успокоились только обнаружив Большунова в стартовом протоколе.

На лыжном стадионе в Казани лыжник появился в «цивильной» одежде, когда конкуренты уже разминались, и это выглядело либо актом безрассудства, либо тонким расчетом. Напрягать мышцы желательно в разогретом состоянии, а у Большунова все выглядело так, что он пришел, увидел, побежал, в итоге победил. Потому, что уже где-то к половине дистанции стало ясно, что в гонке будут два лидера: собственно, Александр Большунов и Егор Митрошин из Ханты-Мансийска, опережавшие остальных на две и одну трамвайную остановки, соответственно.

В итоге Большунов был быстрее Митрошина на 16 секунд, а Митрошин опередил бронзового призера — татарстанца Ивана Горбунова — на 14 секунд. Сам Горбунов и еще пять лыжников уложились в 10 секунд, разделив места с третьего по восьмое. Горбунова и еще одного татарстанца, Антона Тимашова, занявшего 8-е место, разделили 10 секунд, и в этом временном интервале уместились еще четыре лыжника, как пассажиры в транспорте в час пик. Причем многие на финише пытались делать разножку, чтобы выиграть еще десятые доли секунд, а Большунов накатывал на финишную ленточку практически стоя, как и присуще чемпиону. Кто понял жизнь — тот дальше не спешит.



Интересно о чем общаются Вероника Степанова (слева) и самая дерзкая лыжница. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Все, кто искал Большунова перед началом Кубка России, могли найти его на верхней ступени пьедестала почета. Насколько велико его преимущество в полминуты над третьим призером можно было понять, сопоставив итоги женской гонки на 10 километров свободным стилем, где бронзового призера Евгению Крупицкую отделило от лыжницы из Татарстана Вероники Степановой 0,2 секунды. Тоже победительница — Арина Пеклецова из Вологды, — которую отдельные болельщики с трибун окрестили русской ракетой, разогналась так, что убежала от серебряного призера Арины Кусургашевой из Алтайского края на 17 секунд, но далее результаты были достаточно плотными. А уж 0,2 по итогам 10-километровой дистанции выглядят ударом по психике.

Минуя Рязань, приехать в Казань

Если оценивать начало этапа с точки зрения достижений хозяев, то мужчины из сборной Татарстана завоевали две медали, финишировав втроем в десятке сильнейших. Результаты девушек, увы, оставляют желать лучшего, помимо 4-го места Степановой больше некого отметить. Опередившая Степанову Крупицкая пропустила первый посленовогодний старт — лыжно-биатлонную гонку чемпионов, проходившую 3 и 4 января в Рязани. Ее пропустил и лидер личного зачета Сергей Ардашев, который финишировал сейчас на 11-м месте.



Трио, как залог успеха татарстанских лыж: Ильшат Фардиев, Елена Вяльбе, Владимир Леонов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Женскую и мужскую гонки объединял один любопытный факт: и там и там первыми на трассу уходили спортсмены по фамилии Перевозчикова. Арина Перевозчикова, дочь известного лыжного наставника Олега Перевозчикова, и их однофамилец Кирилл Перевозчиков, уроженец Шаркана, который находится в Удмуртии. Шаркан для нас не чужой поселок, поскольку оттуда родом и нынешний член сборной Татарстана Антон Тимашов, и недавний член сборной Николай Хохряков, и олимпийский призер Максим Вылегжанин, защищавший цвета общества «Динамо РТ».

Поскольку Кубок России открытый, то среди участников были гости из Белоруссии, лучший из которых Роман Елетнов замкнул тридцатку сильнейших. Кстати, Елетнов перешел в лыжи из биатлона, а вот, например, россиянин Кирилл Киливнюк наоборот из лыж ушел в биатлон. Его супруга Алина Шестакова тоже ранее совершала такой переход, но сейчас снова вернулась в лыжи, стартовав в Казани за сборную Красноярского края и финишировав на 37-м месте. Не столь высоком, но лучшую белорусскую лыжницу Анну Мачехину, которая заняла 50-е место, Киливнюк опередила. Мачехина в прошлом году завоевала в Казани бронзу открытого чемпионата в паре с соотечественницей Анной Королевой, но сейчас Королева задействована на международных стартах. Такие новости из золотой середины лыжного спорта страны, которые мы хотим завершить тем, что о биатлоне в Казани напоминало еще и присутствие сервисмена российской сборной Петра Трифонова, супруга знаменитой в прошлом биатлонистки Ольги Зайцевой, которую он отбил у первого супруга — словацкого биатлониста Милана Аугустина сразу после Олимпиады в Сочи.

Кому медали, кому — шапочку

Но не всем же бороться за медали. К примеру, гостья из марийского поселка Звенигово приехала в Казань посмотреть на старты, поболеть и осуществить мечту, получив фирменную шапочку сборной Татарстана черного цвета. Соответствующая куртка у нее уже имелась, благодаря вниманию президента федерации Ильшата Фардиева, а вот шапочки еще не было. А ведь у нее за спиной 35 лет работы в спорте судьей на лыжных соревнованиях, плюс на легкой атлетике, а с недавних пор еще и на триатлоне. Сама федерация лыжных гонок Татарстана продолжает удивлять тем, что работает как часы, одновременно теряя лучших специалистов. Кристина Шигина из лыжной федерации РТ перешла в структуру футбольного клуба «Динамо» из Москвы, став одноклубницей бывшего рубиновца Романа Шаронова. Не федерация, а бездонный кладезь.

Из Звенигово за фирменной шапочкой. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов вышел из кратковременного отпуска, аккурат к стартам лыжников, которые ознаменовали начало жаркой соревновательной и организационной декады. Попутно идет подготовка к итоговой коллегии, затем — к празднованию 100-летия со дня рождения ФСО «Динамо РТ», а еще позже — к Олимпиаде в Италии. Леонов очень рассчитывает на старт двух лыжников из республики: Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, а вот насчет прыгуна с трамплина Данила Садриева приходят неутешительные новости. Источником их является президент федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборья Дмитрий Дубровский. Казалось бы, сама фамилия намекает на то, чтобы произнести: «Спокойно, россияне, я Дубровский», и пусть бы себе Садриев готовился покорять 70— и 90-метровые высоты итальянских трамплинов.



Что важно, Владимир Александрович очень ратует за возвращение россиян на международные старты, даже при том условии, что это может нанести репутационный удар по тому же этапу Кубка России. Как уедут в следующем году россияне на этапы Кубка мира, а потом и чемпионат мира по лыжным видам спорта, так ищи-свищи по 10 сильнейших лыжников и лыжниц по Европам. Ни Большунова с Коростелевым, ни Пеклецовой с Непряевой тогда мы точно не дождемся. Как и сейчас, например, татарстанский лыжник Иван Горбунов, завоевав в первом заезде бронзу, ненадолго покинет розыгрыш Кубка России, переехав на старты чемпионата войск национальной гвардии РФ по лыжным гонкам на кубок Александра Легкова. Для понимания, это соревнования, схожие с теми, что в советские времена называли первенством Вооруженных Сил или Спартакиадой дружественных армий, если говорить о международном масштабе. Спортсмены, представляющие общество ЦСКА, считают подобные соревнования более приоритетными, чем кубковые старты.



У татарстанского семейного дуэта лыжников Ивана и Лидии Горбуновой были персональные болельщики. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Домашними организационными заботами лыжной федерации Татарстана является, по большому счету, проведение трех масштабных событий: нынешний этап Кубка России, «Лыжню России» и очередной старт Казанского марафона, как заключительный шаг перед закрытием сезона. Но сейчас ровно середина календарной зимы и середина лыжного сезона, на что делали упор в интервью многие спортсмены. Причем и до экватора добрались не все, например, татарстанская лыжница Анастасия Фалеева, заболев, пропустила этап Кубка России и рискует пролечиться довольно долго, вернувшись только к старту чемпионата России.

