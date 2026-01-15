Сергей Ардашев может досрочно выиграть Кубок России на домашней трассе

Потенциальная победа татарстанца и отличная погода: лишний повод посетить в этот уик-энд этап Кубка России по лыжным гонкам

Сергей Ардашев. Фото: Реальное время

В четверг, 15 января, в Казани, на лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный стартует шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Хорошим поводом для того, чтобы посетить лыжные старты, может стать шанс увидеть итоговую победу татарстанца Сергея Ардашева. Неприятным может стать то, что проведение подобных соревнований не гарантировано Татарстану в будущем, подробнее — в превью «Реального времени».

С чем лыжники подошли к шестому этапу в Казани?

В первый день соревнований, 15 января, последовательно пробегут свои дистанции женщины на 10 километров, затем мужчины на 15 километров. Обе гонки пройдут свободным стилем, причем ранее эти дистанции назывались спринтерскими. 17 января состоятся заезды в современном спринте — это будет классический стиль. Наконец, 18 января, будет скиатлон, а это заезды по 10 километров классическим и свободным стилями. По сути это программа обычного этапа Кубка России, поскольку наиболее протяженной на них запланирована гонка на 20 километров тем или иным стилем. Эту дистанцию в Казани будут преодолевать попеременно классикой и коньковым ходом.

Кубок России идет по стране, стартовав в Хакасии, он продолжился в городе Чусовом Пермской области, предновогодние старты состоялись в Кирово-Чепецке, теперь соревнования принимает Казань. В дальнейшем турнир вернется в сибирские регионы через этапы в Ижевске, Сыктывкаре, столице Коми и заполярном Кировске.

При этом в мужском зачете победитель уже практически определился. Это Сергей Ардашев из сборной Татарстана, набравший 694 очка, что почти в два раза больше, чем у другого лидера — Павла Соловьева (Красноярский край — Магаданская область), у которого в активе 362 очка. Вот ему предстоит побороться за свое текущее 2-е место с еще одним татарстанцем, Александром Большуновым, отстающим на мизерные семь очков. За спиной у Ардашева в принципе все плотно: Иван Якимушкин из Тюмени, Сергей Забалуев из Татарстана, Константин Тиунов из ХМАО, Артем Мальцев из Тюмени набрали больше 300 очков. У татарстанца Сергея Волкова — 291.

Четыре представителя республики в десятке лучших — Ардашев, Большунов, Забалуев и Волков обеспечили сборной Татарстана победу в командном Кубке России. И это без лидера Савелия Коростелева — единственного из России представителя мужской части сборной, который готовится к олимпийскому старту. И без Ивана Горбунова, который только-только восстановился после тяжелейшей травмы, едва не завершившейся переломом позвоночника. С набранным количеством очков он замыкает десятку сильнейших, но будь он в полном порядке, то был бы гораздо выше в таблице.

Ильшат Фардиев на награждении Александра Большунова. Реальное время / realnoevremya.ru

У женщин все гораздо хуже

В женской части общего зачета Кубка России для татарстанских спортсменок все не так радужно. Лидер команды Дарья Непряева готовится к Олимпиаде, ее старшая сестра Наталья Терентьева (по мужу) опять пропускает сезон, поскольку готовится стать мамой второй раз. У нее олимпийский цикл между Пекином и Италией разложился таким образом, что в 2023—2024-м была в декрете, прошлый сезон успешно отбегала, сейчас снова в декрете. Остальные лыжницы Татарстана немного сдали. На 12-м месте — Вероника Степанова, которая восстанавливается после рождения ребенка и, возможно, будет на пике формы к чемпионату страны.

На 15-м месте — Лидия Горбунова, супруга Ивана Горбунова, на 16-м — Анастасия Фалеева, на 21-м — опытная Ольга Сергеева (36 лет). Еще слабее выступают Лариса Рясина (38 лет), Анастасия Доценко (39 лет). Нет прогресса у Христины Мацокиной, которая на пике выступала в олимпийском Пекине и ранее именовалась, как наследница Вяльбе, больше всего из-за места рождения — обе из Магаданской области.

В лидерах текущего зачета Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург), Алина Пеклецова (Вологда), Татьяна Сорина и Ксения Шорохова (Тюмень), Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия). Тюмень еще и за счет Елизаветы Пантриной идет в лидерах командного зачета, конкурируя со сборной Москвы. Москвичи, как обычно, в лыжных гонках набрали в состав «параллельщиков», поставив свой регион на первое место. Алена Баранова, параллельно выступающая еще и за Томскую область, Арина Косургашева, добывающая зачетные очки Алтаю, Екатерина Никитина и Елизавета Шолобода, у которых вторым регионом значится Мордовия, — все в десятке сильнейших.

В конце сезона спортивное руководство Мордовии, Алтая и Томска отчитаются перед руководством региона о хорошем развитии лыжного спорта, а Москва на эстафетных гонках сформирует команду из их воспитанниц, соответственно, Барановой, Косургашевой, Никитиной и Шалабоды. Одиннадцать лет прошло, как Татарстан отказался от этой практики параллельного зачета, вынужденный в «одну кассу» нести затраты по содержанию спортсменов и спортсменок высокого класса, а большинство регионов так и пользуется этой спортивной льготой, когда очки в зачете есть, а спортсмена физически нет.

Елена Вяльбе, Ильшат Фардиев, Халил Шайхутдинов. Реальное время / realnoevremya.ru

Надо по-новому рассмотреть контракты с лыжницами

Также на свои силы опираются при комплектовании Тюмень, знаменитая школа лыжных гонок в Республике Коми (Ступак, Порошкина и Ко) и малочисленная сборная Вологодской области (Пеклецова, Каличева). Часть лыжников Татарстан перевел в свой состав в период, когда от финансирования отказалась сборная Архангельской области. И Большунов с Коростелевым, а также Степанова, Терентьева, Фалеева, юниорка Юлия Орлова остались без команды, следовательно, без зарплаты из региона. Несмотря на то, что у Татарстана уже была крепкая команда, по договоренности Вяльбе и Фардиева, наша лыжная команда стала еще сильнее.

В лыжах Татарстан не стремился к монополии на внутрироссийском уровне, тем более что он уже был на лидирующей позиции еще при конкурентном составе Архангельска. Но тот форс-мажор смешал все планы. Более того, получилось, что Терентьева пропускает два сезона, а Степанова уже пропустила один, будучи в составе сборной Татарстана.

Окончание олимпийского цикла несет за собой и окончание контрактов со спортсменами, которые зачастую заключаются на четырехлетний цикл подготовки к Олимпиаде. Так устроено в олимпийских видах спорта. Кубковый этап в Казани заключительный, где можно еще раз посмотреть на перечисленных спортсменок, на тех, кто составляет второй эшелон сборной республики, как Ольга Жолудева из Карелии, Ирина Ибрагимова из Ярославской области, Екатерина Мегедь из Новосибирской, Алеся Рушенцева из Свердловской.

Александр Легков: в прошлом прекрасный лыжник, ныне отличный комментатор. Реальное время / realnoevremya.ru

Только Татарстан может похвастать составами по юниорам, молодежке и взрослым спортсменам

Ресурсами Федерации лыжных гонок Татарстана активно пользуется Поволжский университет спорта. Располагая такими мощными базами для подготовки лыжников самостоятельно, как «Ялта-Зай», лыжно-биатлонный комплекс «Динамо», база «Маяк» в Зеленодольске, вузовские тренеры просто сели на потоки и приглашают в студенческую сборную молодежь. Дарья Белослудцева, Андрей Главатских, Никита Фадеев, Роман Мазунин из Удмуртии, Василий Черников из Марий Эл. Только Татарстан сейчас располагает полными составами по всем направлениям: юниорским, молодежно-студенческим, взрослым, напоминая тем самым национальную сборную.

Неудивительно, что уже проходит «усушка» состава. Завершил карьеру Андрей Ларьков. 37-летний Андрей Феллер закончил карьеру весной прошлого года, кстати, его супруга Ксения Феллер, оставшаяся в сборной Красноярского края, судя по всему, тоже ушла из спорта. 34-летний Артем Николаев перешел в сборную Пермского края. Егор Казаринов переходил в биатлон, выступая за сборную Белоруссии, откуда вернулся в лыжи, но уже членом сборной Санкт-Петербурга. 32-летний Валерий Гонтарь планирует стартовать на Олимпиаде, представляя Словению. Завершила карьеру Мария Давыденкова, вернувшись в родную Московскую область.

Еще один важный аспект. Объединение федераций в летних видах спорта (водные виды спорта, гимнастика), продолжится и по зимним дисциплинам, что неизбежно. В коньках (конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек) и в лыжных дисциплинах. Ильшат Фардиев — по-прежнему главная кандидатура на пост республиканского руководителя федерации. Между тем в прыжках с трамплина у нас есть олимпийский призер Данил Садреев, совсем недавно в сборной Татарстана выступали призеры Универсиад, участники Олимпиад Денис Исайкин, Нияз Набеев, Иван Панин.

Сейчас в сборной страны нет ни одного татарстанца, и помощь структур Фардиева была бы очень кстати. С другой стороны, объединение нескольких федераций под одну крышу может привести к смене руководителя, как это произошло и у водников, и у гимнастов. С таким президентом, как Вяльбе, лыжный Татарстан сработался отлично. Но новая метла может вымести не только бывших руководителей федераций по различным дисциплинам — двоеборью, прыжкам с трамплина — но и пересмотреть право Татарстана на проведение этапа Кубка страны. Поэтому совет татарстанским любителям лыжных гонок: спешите увидеть старты лучших лыжников, пока у вас есть такая возможность.