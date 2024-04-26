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Болгар передаст часть полномочий по вопросам похоронного дела

11:33, 26.04.2024
Болгар передаст часть полномочий по вопросам похоронного дела
Фото: Реальное время

Совет муниципального образования город Болгар Спасского муниципального района Республики Татарстан принял решение о передаче части полномочий по решению отдельных вопросов местного значения.

В случае принятия Советом Спасского муниципального района соответствующего решения, Болгарский городской исполнительный комитет должен будет заключить соглашение с исполнительным комитетом Спасского муниципального района о передаче следующих полномочий:

  • создание специализированной службы по вопросам похоронного дела и утверждение порядка ее деятельности;
  • определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

Болгарский городской исполнительный комитет также должен будет разработать проект решения Совета муниципального образования о внесении изменений в решение о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. Контроль за исполнением решения возложен на Болгарский городской исполнительный комитет.

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Рената Валеева
ОбществоВласть Татарстан

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